Das Prinzip des Einen – Bewusstsein einer neuen Menschlichkeit

Dorothee Amelung will mit „Das Prinzip des Einen“ eine Brücke zwischen Herz und Verstand bauen.

Viele Menschen sehnen sich nach Erleuchtung bzw. nach einem spirituellen Erwachen und denken, dass dies ihnen beim Finden eines wahrhaft glücklichen Lebens helfen würde. Doch was bedeutet es eigentlich, durch ein spirituelles Erwachen zu gehen? Wie wirkt sich das ganz konkret auf die menschlichen Überzeugungen, Glaubenssysteme, Beziehungen zu anderen Menschen, Lebensvorstellungen, und sogar den eigenen Körper aus? Viele Menschen haben eine bestimmte Idee über das spirituelle Erwachen, aber sind sich nicht bewusst, dass man dabei durchaus auch in verschiedene Sackgassen gelangen kann, wenn man sich auf einen spirituellen Weg begibt. Was hat ein Erwachen mit dem mystischen Einheitsprinzip („Oneness“) zu tun und was bedeutet das für die Zeit des Umbruchs, in der die Menschen heutzutage leben und die alle konkret mitgestalten können?

Das Buch „Das Prinzip des Einen“ von Dorothee Amelung soll nicht nur (erste) Impulse zu diesen Fragen geben, es soll auch eine Brücke bauen zwischen Herz und Verstand: denn die Autorin lässt neben eigenen Erkenntnissen und Erfahrungen immer wieder auch wissenschaftliche Forschungsergebnisse einfließen, die nicht so sehr im Widerspruch zu spirituellen Konzepten und Ideen stehen wie es manche vielleicht erwarten würden. Die Autorin arbeitet heute zum Teil wissenschaftlich und zum Teil als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Elementen des Systemaufstellens und der Hypnose, um Menschen auf dem Weg in ihr eigenes Potenzial zu begleiten.

„Das Prinzip des Einen“ von Dorothee Amelung ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28212-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

