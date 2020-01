Fantastische Resultate – die WaveMouse® als Schlaf- und Regenerationstrainer startet durch

Der Herbst ist da – und mit ihm einhergehend Zeitumstellung, Depression durch die dunkle Jahreszeit und vor allem viele, unzufriedene Menschen wohin man auch blickt. Aber muss das so sein?

Menschen mit großen Problemen rufen gerade in dieser Zeit nach Entspannung, besserer Laune und Ausgeglichenheit. In unserer getakteten Leistungsgesellschaft greifen Stress und Schlafprobleme immer mehr um sich, weshalb Lösungen und mehr Innovationen auch in diesem Lifestyle-Bereich von Nöten sind.

Schlafstörungen haben nämlich seit dem Zeitalter der Smartphones massiv zugenommen, vor allem weil die meisten Menschen den Fehler machen das Smartphone und damit das „blaue Licht“, welches nachweislich den Schlaf erschwert, noch mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Mittlerweile leiden ca. 70-80 % der Menschen darunter. Das Skurile: Die Hälfte nimmt zudem noch Medikamente zum Einschlafen oder zu Beruhigungs-Zwecken ein! Ein erschreckender Fakt.

Genau das haben sich Lutz Ramlich (Dipl. Kaufmann und CRO) und Dirk Wilke (Kaufmann und CEO) sowie auch im Hintergrund noch viele weitere Fachleute wie Ingenieure, Techniker, Therapeuten, Neurologen, Testkandidaten und einige Spitzensportler nicht länger ansehen wollen. Sie gründeten ein Team und erschufen genau diese neue, technische Wohlfühl-Innovation:

Die WaveMouse® als Schlaf- und Regenerationstrainer wird auf den Markt gebracht: Schlafen, Entspannen oder Höchstleistung auf nur einen Knopfdruck ist somit kein Traum mehr – sondern ein erreichbares Ziel!

Die WaveMouse wird schon bald für viele Menschen einen maßgeblichen Beitrag zum Wohlfühlen und für ein schöneres Lebensgefühl herbeiführen.

Dahinter steckt echte Wissenschaft, die schon 1839 durch „biophysikalische Optimierung des Gehirns“ durch Prof. Dove in Berlin zurück führt und neu ins Leben gerufen wurde. In anderen Ländern ist dieses Wissen weit verbreitet und verankert- in Deutschland hingegen geriet es in Vergessenheit. Das ändert sich jetzt:

Einer der beiden, Lutz Ramlich, Inspirator, Motivator und Wegbegleiter für erfolgsorientierte Menschen, ist ein Experte, wenn es um Potenzialausschöpfung geht. Er begleitet Menschen auf ihrem Weg des Erfolgs und hilft ihnen, ihr Leben auf eine neue Stufe zu heben. Seinen Schwerpunkt legt er auf die Integration von modernsten neurologischen Tools, um die Leistungssteigerung effektiv und schnell herbeizuführen.

Auch ihn begeisterte der Fakt, dass Gehirnwellenmuster veränderbar und damit einhergehend auch Bewusstseinszustände tatsächlich regelbar sind. Mit nur einem Knopfdruck. Genau das ist ein Thema der Zukunft – für eine bessere, leistungsfähigere und auch gesündere Gesellschaft.

Die Erkenntnis aus alles Tests und die Erfahrungswerte aus dem großen Entwickler-Team waren wie folgt:

Von Schlafen bis Flow und Highperformance ist alles möglich

Die Wertschöpfungskette ist lang, denn zahlreiche Expertisen und langjährige Erfahrungen im Bereich „Hören über Knochen“ lagen schon vor – und wurden gekonnt mit weiterer Expertise über Schwingungen und Frequenzen ergänzt. Einen Schlaf und Generationstrainer als WaveMouse® kann und sollte im Grunde jeder Mensch immer dabei haben.

Der hohe Nutzen für alle Menschen liegt eindeutig auf der Hand:

o besseres Schlafen

o stärkeres Wohlfühlen

o gesteigerte Konzentration

o besseres Lernen

o gezielt-steuerbare Flow und High-Performance

o Menschen lernen wieder zu schlafen und sich zu entspannen

o für junge wie alte Menschen förderlich und einfach benutzbar durch eine neue, einfache Usability

Menschen (er)-lernen summa summarum wieder zu schlafen, sich zu entspannen oder zu Höchstleistungen gepaart mit neuesten, technischen Erkenntnissen zu neuen Höchstleistungen zu bringen

Der größte Nutzen liegt darin, dass sich Menschen eigenständig ihre Gehirnwellenmuster optimieren können und dadurch die Verbesserung und Steuerung ihrer Bewusstseinszustände selbstständig angehen.

Und so funktioniert die Technik dazu: Giga-Beats und der spezielle Player dazu (die neu entwickelte WaveMouse®)

o Mit binauralen Beats, kann man das Gehirn sehr einfach mit Tönen (ohne Nebenwirkungen) beeinflussen.

o „binaurale Beats“ sind seit über 180 Jahren bekannt und sehr gut wissenschaftlich erforscht. Diese waren die Basis für diese Neuentwicklung.

o Neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung und jahrelange Erfahrung aus der Arbeit mit Frequenzen, führten dann zu den „Giga-Beats“.

o Schnell stellte sich heraus, dass kein MP3-Format mehr verwendet werden durfte. Dieses zerstört die Giga-Beats und belastet zusätzlich unser Gehirn.

o Beats sind nicht zu verwechseln mit herkömmlichen MP3 – denn dieses Signal zerstört die Beats weitestgehend, sind sogar schädlich.

o „Giga-Beats“ lassen sich technisch gesehen auch schwer über herkömmliche Abspiel-Geräte abspielen.

o Deshalb hat man einen speziellen Player, die WaveMouse® entwickelt.

o einfach in der Anwendung, sehr schnelle Wirkung

o und das Schönste – die Menschen kommen (nach etwas Training) in Rekordzeit in die Bewusstseinszustände, die sie sich wünschen – egal ob Schlaf, Flow oder Höchstleistung

Dieses kleine Gerät wird den Markt revolutionieren: Bessere Konzentration, Höchstleistung (z.B. im Sport) oder einfach nur entspannen ist endlich möglich

Aufgrund fantastischer Rückmeldungen und Resultate ist die Teilnahme an der Startup-Demo-Night am 13.11.19 in München mit der neu entwickelten WaveMouse® angekündigt worden. Der Entwickler ist persönlich vor Ort.

Und das Überzeugende, die Macher dahinter leben dies bereits- Lutz Ramlich beispielsweise verkörpert genau das mit seiner Energie:



Er ist ein gefragter Speaker, aktuell aufgenommen in Top100 Unternehmer Speaker Excellence 2020 – https://www.excellente-unternehmer.de mit seinem ambitionierten Thema:

„Potenzialausschöpfung und für immer 27“. Er gibt Gesundheits-Seminare und Vorträge und ist zudem Läufer und Ultra-Marathon (Berlin-Marathon, Rennsteig Super-Marathon) Bezwinger.

Die WaveMouse® ist für alle Menschen, die nie mehr Chemie schlucken und besser schlafen wollen und für all diejenigen die die Stimulation Ihres Gehirns mit sehr wirkungsvoller Technik auf die nächste Stufe bringen wollen.

