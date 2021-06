Fantom Foundation: DeFi-Powerhouse Fantoms nativer Token FTM wird auf BitFinex und Gemini notiert

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 18. Juni 2021 / Zwei große Kryptowährungs-Handelsplattformen haben Fantom innerhalb der letzten 24 Stunden notiert. Die Blockchain-Plattform mit ihrem nativen Token FTM baut ihre Präsenz auf der ganzen Welt weiter aus.

1. Bitfinex, eine der ältesten Börsen der Welt, hat heute die Notierung gemeldet.

2. Die in den USA ansässige digitale Währungsbörse Gemini hat gestern die Notierung von FTM bekannt gegeben, wodurch US-Bürger auf ihrer regulierten Handelsplattform kaufen und handeln können.

Fantom hat im ersten Quartal 2021 ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt. Es ermöglicht Nutzern, Blockchain-Transaktionen ohne den Ärger mit hohen Gebühren, komplizierten Schnittstellen, langsamen Transaktionsgeschwindigkeiten und unzureichender Sicherheit durchzuführen.

Bitfinex

Benutzer können FTM im Opera Mainnet auf Bitfinex abheben und einzahlen und dabei die Geschwindigkeit und die niedrigen Transaktionskosten von Fantom nutzen. Bitfinex wurde 2012 gegründet und war eine der ersten professionellen Plattformen, die eingerichtet wurde, um das boomende Interesse am Kryptowährungshandel zu befriedigen. Seitdem hat das Team wertvolle Erfahrungen gesammelt und seinen Platz als bevorzugte Plattform für Händler von digitalen Vermögenswerten und Institutionen gefestigt.

Bitfinex ist im Asien-Pazifik-Raum weit verbreitet, insbesondere in China, und durch die Notierung auf der Plattform erhöht Fantom seine Präsenz in der Region.

GEMINI

Gemini, mit offiziellem Namen Gemini Trust Company LLC, gilt als eine der vertrauenswürdigsten, zuverlässigsten und am besten regulierten digitalen Währungsaustausch-Plattformen. Die Schöpfer Cameron und Tyler Winklevoss haben diese Plattform ins Leben gerufen, um es Menschen aus den USA zu ermöglichen, verschiedene Kryptowährungen sicher und kontrolliert in USD zu handeln. Gemini hat sich einen guten Ruf erworben, da es sowohl reguliert als auch sehr seriös ist. Der Beitritt von Fantom zu Gemini ist für beide Seiten von Vorteil, da Fantom näher daran ist, eine der besten DeFi-Plattformen (dezentralisierte Finanzen) in der Branche zu sein.

Da es sich um eine US-basierte Börse handelt, eröffnet Fantoms Notierung auf der Plattform nun die Möglichkeit für Investitionen durch in den USA ansässige Krypto-Enthusiasten und Großinvestoren gleichermaßen, die nun beide einen viel einfacheren Zugang zu dem Token haben.

Die USA sind in Bezug auf Kryptowährungen eine große Macht, wobei eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass mehr als 6 Prozent der Amerikaner finanzielle Anteile an Kryptowährungen haben. Das platziert die USA nur hinter China, wenn es um Investitionen in Kryptowährungen geht, was natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten für Fantom eröffnet.

Fantoms exponentielles Wachstum

Fantoms exponentielles Wachstum ist auf viele Faktoren zurückzuführen, einschließlich seiner zahlreichen Regierungspartnerschaften. Fantom ist nicht nur eine benutzerfreundliche, sondern auch eine entwicklerfreundliche Blockchain, die durch ihr dezentrales System Entwickler angezogen hat und effiziente und problemlose Blockchain-Projekte ermöglicht. Die minimalen Gebühren von Fantom machen diese Plattform begehrt, ganz zu schweigen von ihrer Kompatibilität mit Ethereum.

