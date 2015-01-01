Fasching und Karneval feiern mit Hund

Der Fasching steht vor der Tür. Das Team Hundefutter Vital gibt praktische Tipps für die fünfte Jahreszeit mit Hund.

Ein Kostüm für Hunde sieht häufig witzig aus, ist aber für den Vierbeiner selten lustig. Wer sein Haustier trotzdem verkleiden möchte, sollte darauf achten, dass das Outfit weder zu Stress noch zu Verletzungen führt. Behalten Sie auch eventuelle Allergien auf Farbstoffe und billige Stofffasern im Auge und stellen Sie sicher, dass Ihr Hundekostüm die Körpersprache nicht behindert. Viel auf einmal? Ja, aber Ihr treuester Freund wird es Ihnen danken!

Das Leben mit Hunden macht Spaß – aber der Spaß darf niemals auf Kosten des Tieres gehen. Ob Sie Ihren Vierbeiner nun in ein Monster- oder Katzenkostüm stecken möchten oder ihm ein Halloween Kostüm angedeihen lassen: Für treusorgende Herrchen und Frauchen stehen die Bedürfnisse des Tieres dabei immer im Vordergrund.

Wir von Reico Vertriebspartner Team Hundefutter Vital sagen Ihnen, wie Mensch und Tier wunderbar zusammen durch die kunterbunte Jahreszeit kommen!

1. Dürfen Hunde ein Kostüm zu Karneval oder Halloween tragen?

2. Welche Kriterien muss ein sicheres Karneval Kostüm für Hunde erfüllen?

3. Welche Risiken gehen von tierischen Karnevals- und Halloweenkostümen aus?

4. Kann ich meinen Hund mit zum Karnevalsumzug mitnehmen?

5. Welche Alternativen gibt es zu Karnevalskostümen und -umzügen mit Hund?

Dürfen Hunde ein Kostüm zu Karneval oder Halloween tragen?

Es gibt kein explizites gesetzliches Verbot für tierische Karnevalskostüme. Tierschutzorganisationen raten jedoch davon ab, Hunde und Katzen zu verkleiden und weisen darauf hin, dass § 1 TierSchG „unnötiges Leiden“ verbietet. Achten Sie also genau auf Ihren Vierbeiner: Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass er sich nicht überhitzt und auch sonst nicht in Gefahr gerät. Im Zweifelsfall lassen Sie lieber sein und legen sich bei Ihrer eigenen Verkleidung umso mehr ins Zeug.

Welche Kriterien muss ein sicheres Karnevalskostüm für Hunde erfüllen?

Hüllen Sie Ihren Hund ausschließlich in atmungsaktiven, schadstofffreien Stoff, der seine Bewegungen nicht behindert oder an irgendeiner Stelle scheuert. Ohren, Augen und Atmung sollte das Fastnachtskostüm auf keinen Fall behindern. Lose Teile, die das Tier verschlucken oder die irgendwo hängenbleiben könnten, sind tabu. Wenn Ihr Hund Stresssignale zeigt: bitte sofort wieder ausziehen! Er muss kein vierbeiniger Darth Vader, Einhorn, Superman, Cowboy, Dino, Marienkäfer oder eine Fledermaus sein, um Ihre Liebe vollauf zu verdienen.

Welche Risiken gehen von tierischen Karnevals- und Halloweenkostümen aus?

? Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Hundekostüme

? Allergien und Hautirritationen durch billiges Material

? Gefahr des Verschluckens bei losen, kleinen Teilen

? Verdeckung der tierischen Körpersprache – Probleme mit Artgenossen

? Hängenbleiben mit Schleifen, Bommeln oder Ähnlichem

? Psychischer Stress wegen ungewohnter Geräusche und Gefühle

Verlassen Sie sich nicht auf Herstellerangaben, die ihre Tierkostüme als „Dog Compatible“ anpreisen. So niedlich die auch sind: Ihr gesunder Menschenverstand sollte immer entscheidend sein.

Kann ich meinen Hund mit zum Karnevalsumzug nehmen?

Das sollten Sie nicht tun. Solche Umzüge sind mit zu viel Lärm und Gefahren verbunden. Trompeten, Trommeln, laute Rufe: Das alles überfordert das empfindliche Hundegehör, ganz abgesehen davon, dass es dem Tier Angst machen kann. Betrunkene Menschen benehmen sich außerdem nicht gerade feinfühlig gegenüber Tieren. Zudem fliegen Bonbons durch die Luft, die den Hund treffen könnten, und es liegen eventuell sogar Glasscherben herum. Wenn Sie gern einen Karnevalsumzug besuchen möchten, dann lieber ohne Ihren Hund.

Übrigens: Falls Sie Ihren Vierbeiner doch mitnehmen, sollten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften für öffentliche Veranstaltungen beachten. Normalerweise herrscht strenge Leinenpflicht; bestimmte Rassen müssen einen Maulkorb tragen. Bei Verstößen drohen Bußgelder im Bereich von mehreren tausend Euro. Ganz abgesehen davon, dass Hundehalter für (Personen-)Schäden in vollem Umfang haften.

Auch zu anderen Jahreszeiten kommt die Frage auf: Wie gehe ich damit um? In unserem Ratgeber „Advent mit Hund“ erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Tier eine friedlich-schöne Adventszeit genießen.

Welche Alternativen gibt es zu Karnevalskostümen und -umzügen mit Hund?

Sollte in Ihrem Ort zu Karneval, Fasching oder Fastnacht der sprichwörtliche Bär toben, wäre es am besten, in dieser Zeit mit Ihrem Hund nicht zu Hause zu sein. Ein kleiner Urlaub oder ein Besuch bei Freunden ist entsprechend hilfreich. Wenn das nicht geht, verlegen Sie Ihre Gassirunden vorzugsweise auf ruhigere Nebenstraßen. Lenken Sie Ihren Hund zu Hause mit leiser Musik und leckeren Kausnacks ab. Merke: Was Menschen Spaß macht, kann für Tiere einfach nur belastend sein – und belasten möchten Sie Ihre Fellnase als Tierfreund sicher nicht.

Kleiner Tipp: Die Wildschwein-Beißer von Reico bieten zu lauten, stressigen Zeiten nicht nur die passende Ablenkung, sondern dazu jede Menge Kauspaß und gesunde Nährstoffe. Hochwertiges Wildfleisch und naturgesunde Möhren liefern den Protein- und Vitaminkick, sind gleichzeitig leicht verdaulich und halten den Hund über längere Zeit glücklich beschäftigt.

Sie möchten mehr über gesunde Hundeernährung wissen? Unsere Futterberatung ist kostenlos und unverbindlich. Ein Hundeexperte beschäftigt sich dabei ganz individuell mit Ihrem Haustier und macht Ihnen persönliche Vorschläge zur gründlichen Verbesserung der täglichen Nährstoffzufuhr. Auch Fragen über die Hundeernährung hinaus sind herzlich willkommen – weil wir Tiere lieben!

