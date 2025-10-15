  • Busch Vacuum Solutions präsentiert die intelligente MINK MV 0360 A ECOTORQUE Klauen-Vakuumpumpe

    Busch Vacuum Solutions stellt die neue MINK MV 0360 A ECOTORQUE vor, eine intelligente und energieeffiziente Ergänzung der bewährten Produktfamilie von MINK Klauen-Vakuumpumpen.

    BildMit integrierter ECOTORQUE-Technologie und einem IE5-Permanentmagnet-Synchronmotor setzt die MINK MV 0360 A ECOTORQUE neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit für industrielle Vakuumanwendungen.

    Effizient dank integrierter Intelligenz

    Die MINK MV 0360 A ECOTORQUE ist die weltweit erste Klauen-Vakuumpumpe mit integriertem IE5-Permanentmagnet-Motor. Dank diesem erzielt sie im Vergleich zu herkömmlichen IE3-Asynchronmotoren Energieeinsparungen von bis zu 10 %. Der integrierte variable Drehzahlantrieb ECOTORQUE passt die Leistung automatisch an den Prozessbedarf an und reduziert so den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten im gesamten Vakuumbereich um weitere 50 %.

    Optimierte Leistung und einfache Steuerung

    Mit einem Saugvermögen von bis zu 360 m³/h und einem Enddruck von 100 hPa (mbar) bietet das neue Modell eine überragende Leistung für Kundenprozesse. Ein drehzahlunabhängiger Lüfter sorgt auch bei niedrigen Betriebsdrehzahlen für eine zuverlässige Temperaturüberwachung. Ein Drucksensor ersetzt das mechanische Vakuumbegrenzungsventil, ermöglicht eine präzise Steuerung und erweitert den Betriebsbereich.

    Einfache Bedienung und schnelle Installation

    Das Plug&Pump-Design gewährleistet eine einfache Installation der Vakuumpumpe. Der Harting-Stecker und die leicht zugänglichen Schnittstellen vereinfachen den Aufbau und die Integration zusätzlich. Mit der Busch Vacuum Manager Software können Betreiber Parameter wie Leistungsaufnahme und Druck überwachen, zwischen Steuerungsmodi wechseln und den Eco-Modus für zusätzliche Energieeinsparungen aktivieren.

    Kompakte Bauweise und bewährte Zuverlässigkeit

    Da sie eine geringere Stellfläche hat als andere Vakuumpumpen ihrer Klasse, benötigt die MINK MV 0360 A ECOTORQUE nur minimalen Installationsraum. Ihre hohe Effizienz und die energiesparenden Optionen sorgen für eine schnelle Amortisation der Investition. Darüber hinaus gewährleisten das Plug&Pump-Design und die intelligente Steuerungssoftware eine einfache Installation und Bedienung, während die Vakuumpumpe selbst hohe Leistung mit präziser Druckregelung für einen zuverlässigen Betrieb liefert. Dank ihrer kompakten, effizienten und wartungsarmen Bauweise ist die MINK MV 0360 A ECOTORQUE ideal für den energiebewussten Einsatz in Holzbearbeitung, pneumatischer Förderung, Saugheben und Pick-and-Place.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Busch Vacuum Solutions
    Frau Sabrina Heinecke
    Schauinslandstrasse 1
    79688 Maulburg
    Deutschland

    fon ..: +4976226811066
    web ..: https://www.buschvacuum.com/global/de/
    email : sabrina.heinecke@busch.de

    Über die Busch Group
    Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

    Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

    Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

    Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

    Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

    Pressekontakt:

    Busch Vacuum Solutions
    Frau Sabrina Heinecke
    Schauinslandstrasse 1
    79688 Maulburg

    fon ..: +4976226811066
    email : sabrina.heinecke@busch.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Busch Vacuum Solutions präsentiert die neue COBRA DH für industrielle Vakuum-Anwendungen
      Busch Vacuum Solutions stellt die COBRA DH Baureihe vor, eine neue Generation leistungsstarker trockener Schrauben-Vakuumpumpen speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen....

    2. Busch präsentiert die größte trockene und luftgekühlte Vakuumpumpe der Welt: die COBRA NC 2500 C
      Busch Vacuum Solutions gibt die Markteinführung der luftgekühlten Ausführung der trockenen Schrauben-Vakuumpumpe COBRA NC 2500 C bekannt, der weltweit größten trockenen und luftgekühlten Vakuumpumpe....

    3. Busch Vacuum Solutions auf der K 2025: Innovative Vakuumlösungen für eine nachhaltige Kunststoffverarbeitung
      Vom 8. bis 15. Oktober 2025 präsentiert Busch Vacuum Solutions auf der K 2025 in Düsseldorf Vakuumtechnologien für alle Prozessschritte der Kunststoffverarbeitung....

    4. Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert die neue Turbopumpe ATH 4506 M
      Pfeiffer hat sein Portfolio an Turbomolekular-Vakuumpumpen um die ATH 4506 M ergänzt - das größte Modell der ATH-M Baureihe....

    5. Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert COMBI WVD Vakuum-Booster-Pumpeneinheit
      Diese kompakte Einheit ist eine Erweiterung der COMBI Baureihe und besteht aus einem PANDA Vakuum-Booster sowie einer zweistufigen ölgeschmierten DuoVane Drehschieber-Vakuumpumpe....

    6. Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert neue globale Webseite
      Zahlreiche Funktionen auf der neuen Webseite von Pfeiffer sorgen für ein informatives und nutzerzentriertes Erlebnis....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.