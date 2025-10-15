Busch Vacuum Solutions präsentiert die intelligente MINK MV 0360 A ECOTORQUE Klauen-Vakuumpumpe

Busch Vacuum Solutions stellt die neue MINK MV 0360 A ECOTORQUE vor, eine intelligente und energieeffiziente Ergänzung der bewährten Produktfamilie von MINK Klauen-Vakuumpumpen.

Mit integrierter ECOTORQUE-Technologie und einem IE5-Permanentmagnet-Synchronmotor setzt die MINK MV 0360 A ECOTORQUE neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit für industrielle Vakuumanwendungen.

Effizient dank integrierter Intelligenz

Die MINK MV 0360 A ECOTORQUE ist die weltweit erste Klauen-Vakuumpumpe mit integriertem IE5-Permanentmagnet-Motor. Dank diesem erzielt sie im Vergleich zu herkömmlichen IE3-Asynchronmotoren Energieeinsparungen von bis zu 10 %. Der integrierte variable Drehzahlantrieb ECOTORQUE passt die Leistung automatisch an den Prozessbedarf an und reduziert so den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten im gesamten Vakuumbereich um weitere 50 %.

Optimierte Leistung und einfache Steuerung

Mit einem Saugvermögen von bis zu 360 m³/h und einem Enddruck von 100 hPa (mbar) bietet das neue Modell eine überragende Leistung für Kundenprozesse. Ein drehzahlunabhängiger Lüfter sorgt auch bei niedrigen Betriebsdrehzahlen für eine zuverlässige Temperaturüberwachung. Ein Drucksensor ersetzt das mechanische Vakuumbegrenzungsventil, ermöglicht eine präzise Steuerung und erweitert den Betriebsbereich.

Einfache Bedienung und schnelle Installation

Das Plug&Pump-Design gewährleistet eine einfache Installation der Vakuumpumpe. Der Harting-Stecker und die leicht zugänglichen Schnittstellen vereinfachen den Aufbau und die Integration zusätzlich. Mit der Busch Vacuum Manager Software können Betreiber Parameter wie Leistungsaufnahme und Druck überwachen, zwischen Steuerungsmodi wechseln und den Eco-Modus für zusätzliche Energieeinsparungen aktivieren.

Kompakte Bauweise und bewährte Zuverlässigkeit

Da sie eine geringere Stellfläche hat als andere Vakuumpumpen ihrer Klasse, benötigt die MINK MV 0360 A ECOTORQUE nur minimalen Installationsraum. Ihre hohe Effizienz und die energiesparenden Optionen sorgen für eine schnelle Amortisation der Investition. Darüber hinaus gewährleisten das Plug&Pump-Design und die intelligente Steuerungssoftware eine einfache Installation und Bedienung, während die Vakuumpumpe selbst hohe Leistung mit präziser Druckregelung für einen zuverlässigen Betrieb liefert. Dank ihrer kompakten, effizienten und wartungsarmen Bauweise ist die MINK MV 0360 A ECOTORQUE ideal für den energiebewussten Einsatz in Holzbearbeitung, pneumatischer Förderung, Saugheben und Pick-and-Place.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Busch Vacuum Solutions

Frau Sabrina Heinecke

Schauinslandstrasse 1

79688 Maulburg

Deutschland

fon ..: +4976226811066

web ..: https://www.buschvacuum.com/global/de/

email : sabrina.heinecke@busch.de

Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.



