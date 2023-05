Fasihi GmbH präsentiert Academy4Company auf der Fachmesse „Learntec“ in Karlsruhe

Das Software-Unternehmen Fasihi GmbH präsentiert seine innovative Lernsoftware Academy4Company auf der Fachmesse LEARNTEC in Karlsruhe vom 23.bis 25. Mai 2023.

E-Learning: Online-Plattform des Ludwigshafener Software-Hauses unterstützt Unternehmen bei Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden

Das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH präsentiert seine innovative digitale Lernplattform Academy4Company vom 23.bis 25. Mai 2023 auf der Fachmesse LEARNTEC in Karlsruhe. Mitarbeitende der Firma werden in Halle 2, Stand 120, für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen.

Das Learning Management System (LMS) von Fasihi ermöglicht es Firmen, ihr eigenes Schulungsmanagement für die Aus-, Fort- und Weiterbildung über virtuelle Trainingsräume selbst zu steuern und zum Beispiel per E-Learning spezifische Trainings anzubieten: Durch personalisiertes Lernen können Mitarbeitende über die Plattform gezielt geschult und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf die Anforderungen des Unternehmens ausgerichtet werden.

Einsatzgebiete von Academy4Company als digitales LMS für Unternehmen:

o Einarbeitung

o Schulung

o Fortbildung

o Weiterbildung

o Ausbildung

Kooperationen mit externen Bildungsträgern wie beispielsweise der Industrie- und Handelskammer (IHK), Universitäten, Dualen Hochschulen und anderen sind problemlos möglich. Lehrpläne und Kursinhalte wie etwa für die Ausbildung können strukturiert verwaltet und überwacht werden.

Als moderne digitale Lernplattform kann Academy4Company auch spezielle Anforderungen erfüllen. So ist es möglich, fachspezifische Seminare anzubieten sowie Meister- oder Technikerausbildung selbst zu organisieren und durchzuführen. Mit einer guten Langzeitstrategie zur Verwaltung des Wissenstransfers durch Seminare und Schulungen können Unternehmen mit der Software alle Vorteile des digitalen Lernens im Wettbewerb nutzen. Über die benutzerfreundliche und intuitive Handhabung von Academy4Company wird der Spaß am Lernen noch verstärkt.

Wissen bewahren und weitergeben

Academy4Company wird auch für das Wissensmanagement eingesetzt: Erfahrene Mitarbeitende geben ihr Wissen an Jüngere weiter und sichern so das Know-how im Unternehmen. „Wir glauben, dass dies ein wichtiger Faktor für den Erfolg einer Firma ist und möchten unseren Kunden helfen, ihre Beschäftigten auf die nächste Ebene zu bringen“, so Projektmanager Marius Pollmer.

Kosteneffizienz durch bessere Verwaltung der Schulungen

Eine Bildungseinrichtung mit Academy4Company reduziert die Verwaltungsaufwände enorm und schafft Überblick. Die Schulungen können besser organisiert und durchgeführt werden, was Zeit und Kosten spart und den Lernerfolg für alle sichert. Außerdem kann die digitale Lernplattform flexibel auf die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Business reagieren. Schulungen können je nach Bedarf und Verfügbarkeit von Teams geplant werden, die Schulungsthemen und -schritte werden sicher und zielgerichtet gespeichert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fasihi GmbH

Herr Hermann Martin

Ludwig-Reichling-Str. 6

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 06215200780

web ..: http://www.fasihi.net

email : martin@fasihi.net

Über die Fasihi GmbH

Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen aller Branchen erfüllen.

Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen.

2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes Rheinland-Pfalz verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette des Wettbewerbs und 2021 den Großen Preis des Mittelstandes auf Bundesebene.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeitende, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen sowie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft.

Weitere Information unter www.fasihi.net

