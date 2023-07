Fehler bei der Mitarbeitergewinnung und wie man sie durch Automatisierung vermeiden kann

Oliver Falk und seine Agentur DigiConsult Falk revolutionieren die Mitarbeitergewinnung mit automatisierten Prozessen für kleine Unternehmen

Frankfurt, 30.06.2023 – Die Agentur DigiConsult Falk https://www.digi-consult-falk.de/ unter der Leitung von Oliver Falk bietet kleinen Unternehmen ab sofort innovative Lösungen, um ihre Mitarbeitergewinnung auf das nächste Level zu heben. Durch den Einsatz automatisierter Prozesse unterstützt Oliver Falk Unternehmen dabei, professioneller aufzutreten, ihre Prozesse effizienter und fehlerfrei zu gestalten und dabei eine gelungene Kommunikation zu fördern, um die Laune potenzieller Bewerber zu verbessern.

Fehler bei der Mitarbeitergewinnung können für Unternehmen schnell sehr teuer werden. Selbst wenn die Hausaufgaben gemacht wurden und eine gute Ausschreibung mit klaren Anforderungen auf den wichtigsten Portalen veröffentlicht wurde, wird ein fehlerhafter Bewerbungsprozess das Ergebnis belasten und kann das Unternehmen tausende Euro kosten. Doch nicht nur das: Wenn Bewerber negative Erfahrungen machen, kann das auch negative Auswirkungen auf die Reputation des Unternehmens haben.

Fast jeder, der sich schon einmal auf eine Stelle beworben hat, hat wahrscheinlich schon einmal eine negative Erfahrung gemacht. Vielleicht gibt es keine Antwort auf die Bewerbung oder die Antwort kommt erst nach Wochen oder lässt Spielraum für Diskriminierungsklagen. Fehler wie diese können dazu führen, dass Bewerber abspringen und sich an anderer Stelle bewerben, was letztendlich zu einem Verlust an potenziellen Talenten führt oder im schlimmsten Fall Ansprüche auf Schadensersatz nach sich ziehen.

Oliver Falk kennt diese Herausforderungen und bietet mit seiner Agentur DigiConsult Falk die Lösung. Durch den Einsatz automatisierter Prozesse ermöglicht er kleinen Unternehmen, professioneller aufzutreten und ihre Mitarbeitergewinnung zu optimieren. Oliver Falk erklärt: „Wenn man im Recruiting-Prozess Zeit und Ressourcen spart, kann man sich als Unternehmen auf die Auswahl der besten Kandidaten konzentrieren und somit besser im Arbeitsmarkt bestehen“.

Vor der Automatisierung steht die richtige Stellenausschreibung im Vordergrund, denn eine klare Stellenbeschreibung ist entscheidend, um Bewerber anzusprechen, die die richtigen Qualifikationen und Fähigkeiten mitbringen. Oliver Falk arbeitet eng mit den Unternehmen zusammen, um präzise Stellenbeschreibungen zu entwickeln, die den Bewerbern ein klares Verständnis der Erwartungen und Aufgaben bieten. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Unternehmen die richtigen Bewerber anziehen und Fehleinstellungen vermeiden.

Die Reichweite der Stellenanzeige spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. DigiConsult Falk nutzt moderne Technologien und bekannte Online-Plattformen, um die Sichtbarkeit der Stellenangebote zu maximieren. Durch gezieltes Marketing und die Nutzung digitaler Kanäle werden potenzielle Bewerber erreicht, die sonst möglicherweise nicht auf das Unternehmen aufmerksam geworden wären. Dies erweitert den Bewerberpool und erhöht die Chancen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

In der Praxis bedeutet das, dass Unternehmen einmal erstellte und optimierte Ausschreibungen automatisiert auf verschiedenen Portalen kostenfrei, oder zu stark vergünstigten Preisen, ausrollen können. Dort erhalten Bewerber alle notwendigen Informationen über die Position und können gleichzeitig ihre Daten online erfassen oder Bewerbungsunterlagen hochladen. Dabei werden alle Bewerbungsdaten zentral gesammelt und automatisch ausgewertet.

Die Karriere-Seite auf der eigenen Website kann in dem Prozess automatisiert mit den aktuellen Stellen befüllt werden, so dass diese zusätzliche, zeitaufwändige Arbeit entfallen kann. Auch der Einsatz von nicht mehr zeitgemäßen PDFs auf der Website entfällt damit.

Dann folgt die Automatisierung der Bewerberauswahl und -kommunikation. Durch den Einsatz von Bewerber-Tracking-Systemen und automatisierten E-Mail-Antworten werden Bewerbungen effizienter gesichtet und die Kommunikation mit den Bewerbern verbessert. Verzögerungen bei der Kommunikation gehören damit der Vergangenheit an. Dies ermöglicht es den Unternehmen, den Einstellungsprozess zu beschleunigen und Bewerber mit einer positiven Erfahrung zu überzeugen.

Der große Vorteil des automatisierten Verfahrens ist neben der Geschwindigkeit auch die DSGVO-konforme Bearbeitung der Bewerbungen. Beim Großteil der Unternehmen gehen die Bewerbungen noch immer an die brandgefährliche E-Mail-Adresse „Bewerbung@meine-fimra.de“ und werden dort an die entsprechenden hausinternen Stellen weitergeleitet. So werden die Daten in der Firma verteilt und es ist nahezu unmöglich die Daten DSGVO-konform zu handhaben. „Die meisten Unternehmen – selbst die großen – wissen gar nicht, in welche rechtlichen Fallen sie hier treten.“ so Falk. „Mit unserer Lösung werden die Daten zentral verwaltet und auch nach den gesetzlichen Bestimmungen gelöscht, wenn ein Bewerber die Stelle nicht antritt. Wir klären hier aber gerne auf!“

Dieses Verfahren ist auch sehr gut für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zugänglich. „Die Automatisierung von HR-Prozessen hilft, Ressourcen zu sparen und Prozesse zu beschleunigen, wodurch es gerade für kleinere Unternehmen möglich wird, ihre Rekrutierungskapazitäten zu erhöhen“, sagt Oliver Falk.

Wenn Unternehmen also automatisierte Ausschreibungen und HR-Prozesse nutzen, können sie sowohl Zeit als auch Geld sparen und gleichzeitig ein professioneller, effizienter und fehlerfreier Prozess schaffen, der letztendlich die Kandidaten besser anspricht und überzeugt. Dabei können Unternehmen auch die Fähigkeiten von Oliver Falk und seinem Team nutzen, um ihre HR-Prozesse weiter zu optimieren und dadurch ihre Effektivität und Effizienz zu steigern.

„Unser Ziel ist es, kleinen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mitarbeitergewinnung zu professionalisieren und gleichzeitig effizienter und fehlerfrei zu gestalten“, sagt Oliver Falk. „Durch den Einsatz automatisierter Prozesse können Unternehmen Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig eine positive Erfahrung für die Bewerber schaffen. Wir glauben daran, dass eine gelungene Kommunikation und ein effizienter Prozess dazu beitragen, die besten Talente anzuziehen und das Wachstum der Unternehmen zu fördern.“

Mit Oliver Falk und der Agentur DigiConsult Falk erhalten kleine Unternehmen die Chance, ihre Mitarbeitergewinnung zu optimieren und die Vorteile automatisierter Prozesse zu nutzen. Professionelles Auftreten, effiziente Prozesse und eine gelungene Kommunikation werden dazu beitragen, dass Unternehmen die richtigen Mitarbeiter finden und eine positive Arbeitgebermarke aufbauen.

Für weitere Informationen und Beratung wenden Sie sich bitte an:

DigiConsult Falk

Ansprechpartner: Oliver Falk

Telefon: +49-163-2691704

E-Mail: of@digi-consult-falk.com

Website: www.digi-consult-falk.de

Über DigiConsult Falk:

DigiConsult Falk ist eine Beratungsagentur für digitale Lösungen, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse auf ein neues Niveau zu bringen. Die Agentur unterstützt Unternehmen bei der Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und bei der Umsetzung effektiver Marketingstrategien. Die automatisierte Mitarbeitergewinnung ist ein weiterer Wachstumsbereich, den Oliver Falk anbietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DigiConsult Falk

Herr Oliver Falk

Schannenbacher Weg 4

64646 Heppenheim

Deutschland

fon ..: +49-163-2691704

web ..: https://www.digi-consult-falk.de/

email : of@digi-consult-falk.com

Pressekontakt:

DigiConsult Falk

Herr Oliver Falk

Schannenbacher Weg 4

64646 Heppenheim

fon ..: +49-163-2691704

web ..: https://www.digi-consult-falk.de/

email : of@digi-consult-falk.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Datenschutz und EDV Entsorgung leicht gemacht durch unseren IT Service Pulheim Wenn der Drahtesel zum Helden wird