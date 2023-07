Wenn der Drahtesel zum Helden wird

„Mein Drahtesel … und ich“ – Radgeschichten von gestern und heute gesucht.

Kann man Geschichten über Fahrräder schreiben? Über alte Drahtesel? Über moderne E-Bikes? Ja, kann man. Und deshalb freut sich Papierfresserchens MTM-Verlag bei dieser doch etwas außergewöhnlichen Ausschreibung auf zahlreiche Einsendungen. Noch keine Idee? Wie wäre es denn mit einer Geschichte über den letzten Radurlaub? Oder den Tag, an dem das Bike gestohlen wurde? Vielleicht gibt es ja auch Geschichten über tolle Freundschaften, die durch ein Fahrrad entstanden sind …

Wie immer bei den Anthologieprojekten des Verlags gilt: Es dürfen Erzählungen oder Märchen, Kurzgeschichten und Tatsachenberichte, Gedichte, Haikus … eingereicht werden. Das Buch richtet sich an Mädchen und Jungen ab ca. 8 Jahren und soll diese zum Lesen … und vielleicht auch zum Schreiben eigener Geschichten …. animieren. Es dürfen auch wieder Fotos und Illustrationen eingereicht werden. Und darauf sind die Macher*Innen des Buches schon jetzt gespannt – vielleicht sind ja sogar ein paar historische Bilder dabei.

Mitmachen können deshalb auch bei diesem Projekt wieder Autor*Innen jeden Alters, auch Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich an dem Buch zu beteiligen. Einsendeschluss für alle Texte ist am 15. Dezember 2023. Die ausführlichen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage des Verlags zu finden: www.papierfresserchen.de. Die Beiträge können per E-Mail an info@papierfresserchen.de oder über das Einsendeformular des Verlags eingereicht werden. Das Buch soll Anfang 2024 erscheinen.

