Dantse Dantse

DIE HELDEN GEGEN KRANKHEITSURSACHEN

POWER-KOHLENHYDRATE

Sie wirken Wunder gegen Zivilisationskrankheiten und Infektionen

Yam, Kochbananen, Süßkartoffel, Manioka, Teff, Sorgho, Quinoa…

Ihre magischen, unglaublichen, überraschenden und weitgehend wenig bekannten gesundheitlichen Vorteile und Heilkräfte sind es, die deinen Körper und deine Seele heilen

Gute Prävention für deine Gesundheit sind nicht Obst und Gemüse

Hervorragend gegen Krebs, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Alzheimer, Depression, Migräne, Angst, Menstruationsschmerzen, …

Perfekt für Sportler, Diabetiker, Rheumatiker, Übergewichtige

Top als Anti-Aging, Potenzmittel, Fruchtbarkeitsbooster, Stimmungsaufheller, Muskelaufbau, gesunde Gelenke

Vitamin- und mineralstoffreich, antiviral, antibakteriell und entzündungshemmend, perfekte Antioxidantien

Das sagt dir kein Arzt: Bücher auch für Laien

Ernährungslogik, die heilt

Gesund essen, Gesund leben, Glücklich sein

Afrikanisch inspiriert

DantseLOGIK: Meistere dein Leben

Ein Gerücht hat sich in den Köpfen der Menschen, besonders in den westlichen Ländern etabliert: Kohlenhydrate sind schlecht und sogar gefährlich für die Gesundheit und wären sowieso nur da, um satt zu machen. Daraufhin hat sich ein Diätkonzept entwickelt: Essen ohne Kohlenhydrate. Das ist ein grober Fehler, denn der Körper braucht Power-Kohlenhydrate sehr, und nicht nur für die Energie. In diesem Buch räumt der Autor Dantse Dantse mit einem weit verbreiteten Lebensmittel-Irrtum auf, der dem Menschen schadet und stellt Nahrungsmittel vor, die gesünder sind als die meisten Gemüse- und Obstsorten. Dank ihrer Zusammensetzung wirken sie sogar wie Medikamente und können heilen: Power-Kohlenhydrate. Dantse Dantse zeigt in seinem Ratgeber, in welchen Lebensmitteln diese „wahren Wunder“ stecken, wie man sie zubereitet und wie sie den Körper langfristig positiv verändern.

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.

Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.

Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

