Krankheitsursachen finden mit Interaktion/Coaching von anderen Bewusstseinsebenen

Mentalcoaching bei emotionalen, mentalen wie physischen Anzeichen

Seit meiner Geburt habe ich einen Kanal zu einem höheren Bewusstsein, da mir als Kind bereits innere Bilder erschienen sind.

In meiner Praxis arbeite ich mit dieser sogenannten Hellwahrnehmung. Ich bekomme von einem höheren Bewusstsein bestimmtes Wissen zur Verfügung gestellt. So nehme ich für eine Person mit einem bestimmten Anliegen einen meditativen Bewusstseinszustand ein um dieses Wissen abzurufen. So kann der Kernpunkt von körperlichen Beschwerden oder emotionalen Blockaden gefunden und mit den entsprechenden Heilformen, die bis in das Unterbewusstsein gehen, bearbeitet werden. Genesung stellt sich ein, wenn man sich die Dinge die im Unterbewusstsein liegen bewusst macht. So kann die Lösung einer Ursache auch in der Vergangenheit liegen, z. B. Ein Erlebnis aus der Kindheit.

Wichtig zu wissen für Sie ist, dass ich nur Hellwissen zur Verfügung gestellt bekomme für Ihr ganz bestimmtes Anliegen und nichts Weiteres.

Dies kann als Coaching im ganzheitlichen Sinne angesehen werden.

Vor zehn Jahren habe ich die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie absolviert und bin zeitgleich zum Schamanismus gekommen.

Auch negative Gedanken und Emotionen können zu verschiedenen Beschwerden führen, da sich diese auch auf Zellebene auswirken. Da ich in tiefere Bewusstseinsebenen wie Unterbewusstsein und Körperbewusstsein vordringen kann, wird auf energetischer Ebene jede Fehlfunktion auf Zell- und Organebene erkannt und gleichzeitig korrigiert.

Die gleiche Anwendung findet für Ihr geliebtes Haustier in der Tierkommunikation statt.

Unsere Haustiere nehmen uns oft Belastungen ab und können dadurch selber erkranken.

Anwesend muss für diese Heilform niemand direkt in meiner Praxis sein, da dies genauso gut über die ferne geht in Form der Fernheilung.

Jeder dieser Heilformen können mit anderen Therapieverfahren verbunden werden.

