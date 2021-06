Scheitern, Versagen, Misserfolge gibt es nicht

Die wahren und unübertreffbaren Gesetze, negative Dingen ins positive umzuwandeln Das Geheimnis, um aus Misserfolg, Scheitern, Versagen, Misserfolge, Niederlagen, Rückschläge, Rassismus, Ablehnung, Mo

Größte Erfolge bestanden/bestehen darin, Misserfolge in Erfolge umzuwandeln.

Suche nach Misserfolg als Erfolg. Liebe es “ nein zu hören“, und du wirst noch viel mehr positive Ergebnisse bekommen als wenn du nur nach Erfolg suchst. Klingt konträr zur Mainstream-lehre, aber das ist die Wahrheit und das erste Dantselogik-Geheimnis aus diesem Buch.

Wir alle müssen die Angst vor Misserfolg und Ablehnung überwinden, um erfolgreich zu sein und das zu erreichen, was wir wollen.

Stelle dir mal vor: Nach der Lektüre dieses Buches hast du keine Angst und Sorge mehr vor dem Scheitern, vor Misserfolgen, vor Fehler, vor Ablehnung, vor Pech und Unglück.

Stelle dir mal vor, dass sie und das Wort „Nein“ dich nicht mehr aufhalten.

Stelle dir mal vor, durch dieses Buch erkennst du, dass Misserfolg das größte Erfolgsgeheimnis überhaupt ist. Dann fängt für dich ein neues Leben an, ein Leben der Möglichkeiten, ein Leben in dem du endlich mal deine Träume wahr werden lassen kannst. Du wirst nun befähigt, ein völlig neues Maß an Größe zu erreichen. Ergebnisse, die du und dein Umfeld nie für möglich gehalten hättet. Misserfolge in Erfolge umzuwandeln, um seine Ziele zu erreichen, ist tatsächlich eine Lebensphilosophie von großen und den erfolgreichsten Menschen.

Wer es nicht schafft, mit diesem Buch negative Vorkommnisse in Erfolgen umzuwandeln, der ist in Wirklichkeit gar nie gescheitert.

Du steckst gerade in großen Schwierigkeiten, es scheinen nur noch Unglücke zu passieren, alles was du tust, gelingt nicht? Du verlierst nur noch, deine Füße berühren den Boden nicht mehr? Du brauchst nicht mehr Wochen, Monaten, Jahre, um irgendwann erkennen zu können, dass all das zu deinem Glück beigetragen hat. Nein – lies dieses Buch und erkenne sofort, im Moment der negativen Erfahrungen, welches Glück für dich darin zu finden ist und schaffe daraus Erfolg.

Scheitern, Versagen, Misserfolge, Niederlagen, Rückschläge Rassismus, Ablehnung, Mobbing, Unfälle, Krankheiten, Ungerechtigkeiten gibt es nicht, weil Zufälle gibt es nicht. Alles passiert, damit du oder indirekt deine Umwelt endlich den richtigen Weg nimmst und glücklich erfolgreich wird. Der Trick darin ist, dieses göttliche Gesetz zu erkennen und dieses zu deinen Gunsten umzuwandeln. Dantse Dantse zeigt es dir.

Zufälle gibt es nicht.

Wir modernen Menschen neigen dazu, die Welt, in der wir leben, und unser Leben selbst als eine Reihe von Zufällen zu interpretieren. Wir treffen aus Zufall die Liebe unseres Lebens, entgehen zufällig tragischen Unfällen und sind manchmal zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Viele von uns stehen unter immensem emotionalem Druck und entwickeln sogar Depressionen, weil wir meinen, den scheinbar willkürlichen Lauf des Lebens irgendwie unter ihre Kontrolle bringen zu müssen. Wir meinen, Unglücke durch genaue Planung und Voraussicht verhindern zu können und machen uns mit unserem Kontrollwahn psychisch kaputt, was uns letztendlich jegliche Kontrolle über uns selbst und unser Leben nimmt.

Fühlst du dich hilflos deinem Schicksal ausgeliefert?

Bist du unzufrieden und denkst, das Leben sei ungerecht und grausam zu dir? Glaubst du, das Universum ist willkürlich und alles geschieht nur zufällig und hat keine Bedeutung? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Es wird dir die tieferen Zusammenhänge der physischen und spirituellen Welten erklären. So wird es dir die Möglichkeit geben, die Zeichen des Universums deuten zu lernen.

Dieses Buch ist ein Ratgeber, der verdeutlicht, dass nichts zufällig geschieht. Und dass unser Leben von höheren Mächten gelenkt sowie beschützt wird. Um glücklich und erfüllt zu werden, müssen wir unseren Kontrollwahn ablegen. Wir müssen diesen guten Mächten das Steuerrad überlassen; sie werden uns zu unserem Glück führen. Wir müssen nur lernen, ihre Zeichen zu erkennen und zu deuten.

Alles, was in unserem Leben geschieht, führt uns zu unserem Glück, ist gut für uns. Der Trick ist, dies zu erkennen und auch im Unglück etwas Positives zu sehen.

Schwere Krankheiten und andere Schicksalsschläge werden von den Betroffenen oft als „Unglück“ verstanden, als den grausamen Lauf einer willkürlichen Welt. Diese Haltung erfüllt uns mit ständiger Angst vor der ungewissen Zukunft und Schmerz und Leid, wenn schlimme Dinge passiert sind. Um diese Angst und dieses Leid ablegen zu können, müssen wir verstehen, dass nichts zufällig geschieht. Sondern alles immer nur zu unserem Glück beiträgt und dass wir von unsichtbaren Schutzmächten auf einen glücklichen Lebenspfad gelenkt werden – wenn wir ihre Zeichen sehen und ihnen folgen.

Der Autor hat diese Mächte am eigenen Leib erfahren und berichtet in diesem Buch von Erlebnissen, in denen diese ihn vor Unheil gerettet haben.

Auch die Erlebnisse vieler seiner Verwandten, Freunde, Bekannten, Coaching Kunden und sogar Berühmtheiten, bestätigen seine Theorie: Alles, was uns widerfährt, trägt zu unserem Glück bei. Zum Beispiel wird von Maria berichtet, welche ihr Glück fand, weil sie ihren Job verlor und von Annie, welche die Liebe ihres Lebens fand, weil sie ihren Traummann verlor. Auch Dantses Vater erfuhr Glück im Unglück, als die Demütigung durch einen Vorgesetzten ihn motivierten, sich weiterzubilden. Schließlich ermöglichte ihm das die Übernahme eines hohen politischen Amtes.

Mithilfe dieses Buches kannst du lernen, das Gute in Dingen zu erkennen.

So siehst du immer eine Welt von Möglichkeiten und Chancen. Ein glückliches Leben ohne Sorge und Angst motiviert uns nicht nur, unser Leben positiv zu verändern. Es ist ist auch Gottes Wunsch für uns.

Ängste, Unsicherheiten, Druck und negative Gedanken, die wir uns selbst oder andere uns machen, Mobbing, Rassismus, Ausgrenzung, Scheitern, Niederlage und Versagen sind machtlos und wirkungslos, verlieren sofort ihre zerstörerische Energie, sobald wir sie als Chancen und Weg zur Heilung betrachten.

„Jedes Mal, wenn du unsicher bist, wenn du zweifelst, wenn dir etwas Angst und Sorge macht, jedes Mal, wenn etwas Schmerzhaftes passiert, wenn du krank bist, wenn du gemobbt wirst, wenn ein „Unglück“ passiert, wenn du eine „Niederlage“ erleidest, wenn du scheiterst und versagst oder wenn du einsam bist, sage dir einfach das magische Erfolgs-Gesetz aus diesem Buch auf und du wirst sehen, was mit dir passiert. Das ist magisch, das ist Magie“ – Dantse Dantse.

Scheitern, Versagen, Misserfolge, Niederlagen, Rückschläge, Rassismus, Ablehnung, Mobbing, Unfälle, Krankheiten, Ungerechtigkeiten gibt es nicht. Denn Zufälle gibt es nicht. Alles passiert, damit du oder indirekt deine Umwelt endlich den richtigen Weg nimmst und erfolgreich wird.

Ein Praxisbuch mit vielen wahren Lebensgeschichten über mich, über Berühmtheiten wie Michael Jordan, Oprah Winfried, Bill Gates, Einstein, Thomas Edison, Walt Disney, W. Churchill, Elvis Presley, Mohamed Ali, Mandela…

Ein exzellentes Praxisbuch für Verkäufer nicht nur von Finanz und Versicherungsdientsleistungen, sondern für alle Branchen.

Erhältlich bei:

indayi: https://indayi.de/buechermarkt/ratgeber-und-sachbuecher/versagen-gibt-es-nicht/

Amazon: https://www.amazon.de/SCHEITERN-VERSAGEN-MISSERFOLGE-GIBT-NICHT/dp/3948721408/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=SCHEITERN%2C+VERSAGEN%2C+MISSERFOLGE+GIBT+ES+NICHT&qid=1612775836&sr=8-2

Thalia: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID150592240.html

Hugendubel: https://www.hugendubel.de/de/buch_gebunden/dantse_dantse-scheitern_versagen_misserfolge_gibt_es_nicht-39786769-produkt-details.html?searchId=1222483076

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

indayi edition

Herr Dantse Dantse

Roßdörfer Straße 26

64287 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 061514297421

web ..: http://www.indayi.de

email : info@indayi.de

Über uns

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Wir schreiben und veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Wir schreiben über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Wir schreiben und publizieren Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es unsere Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Unser Angebot ist vielfältig: wir veröffentlichen unter anderem Liebesromane, Ratgeber zu den Themen , Liebe, Erziehung und Ernährung, spannende Thriller und Krimis, psychologische Selbsthilfebücher, Bücher über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbücher und Kinder- und Jugendbücher.

Pressekontakt:

indayi edition

Herr Dantse Dantse

Roßdörfer Straße 26

64287 Darmstadt

fon ..: 061514297421

web ..: http://www.indayi.de

email : info@indayi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Glück = Geld + Gesellschaft + Gesundheit – Ein Sachbuch zur Selbstfindung