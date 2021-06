Ausgangsituation: Selbsthass, Endstation: Selbstliebe von Emilia Sophie Kamil

Wie ich meine Minderwertigkeitskomplexe und Angststörungen beseitigt habe.

Mit hilfreichen Tipps für ein gesteigertes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein – Nicht nur für Mädchen und Frauen

In dieser sehr detaillierten, aufschlussreichen und ehrlichen Biografie geht es um eine junge Frau, die mit zahlreichen Problemen und Schwierigkeiten des Erwachsenenwerdens, mit ihrem Selbstbild, ihrem Körper, ihrer Selbstfindung und ihrer Familie zu kämpfen hat. Sie hat ein verzerrtes Selbstbild und kann sich selbst nicht so akzeptieren, wie sie ist. Unsicherheit und Selbsthass sind ihre ständigen Begleiter und Stolpersteine auf ihrem persönlichen Entwicklungsweg.

Doch dann lernt sie Dantse Dantse und seine unverwechselbaren Coachingmethoden kennen, die ihr zur Befreiung, Selbstakzeptanz, Selbstliebe und zum inneren sowie wahren Wachstum verhelfen. Er erkennt ihre tatsächlichen Konflikte und den Ursprung ihres Scheiterns. Sein Erfahrungsschatz sowie seine Menschenkenntnis sind der magische Schlüssel zu ihrem persönlichen Erfolg.

Die Autorin teilt ihre persönlichen Erfahrungen mit der Leserschaft und liefert implizit sowie explizit viele wertvolle und unverzichtbare Tipps und Anregungen.

Der Weg aus dem Selbsthass heraus ist nicht einfach. Autorin Emilia Sophie Kamil beschreibt in ihrem Buch, wie ihr diese Herausforderung dennoch gelang, sodass sie zur Selbstliebe finden konnte.

Über das Buch

Die Protagonistin Christin zeigt in diesem Buch namens „Ausgangspunkt: Selbsthass, Endstation Selbstliebe … Und plötzlich fühlte ich mich stark, schön, mutig, glücklich und erfolgreich. Wie ich meine Minderwertigkeitskomplexe und Angststörungen beseitigt habe. Hilfreiche Tipps für ein gesteigertes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein nicht nur für Frauen und Mädchen“ wie man mithilfe von verschiedenen Tipps und Tricks an sich selbst arbeiten kann, um den eigenen Selbsthass zu überwinden, an seinen Fehlern zu arbeiten und mit ihnen zu leben. Dadurch lernt man, am Ende mit sich selbst ins Reine zu kommen. Um anderen zu helfen, sich selbst lieben zu lernen, teilt die Autorin in diesem Buch ihre eigenen Erfahrungen mit und erzählt, wie diese sie beeinflusst haben. Dabei beschreibt sie außerdem, wie sie es geschafft hat, ihr toxisches Umfeld in eines der positiven Rückmeldungen umzuwandeln und wie das dazu geführt hat, dass sie ihr eigenes Selbstverständnis verbessern konnte.

Es beginnt bereits im Kindesalter

Bereits im Kindesalter erfahren viele Leute erste negative Erfahrungen, die sie für den Rest ihres Lebens prägen können. Sie werden von ihren Eltern erniedrigt, von anderen Kindern gemobbt, diskriminiert, niedergemacht und ausgeschlossen. Das erschüttert das Selbstwertgefühl, sorgt dafür, dass man sich selbst als weniger wert betrachtet und kann zu einem Teufelskreis des Selbsthasses gepaart mit Minderwertigkeitskomplexen und einem gebrochenen Selbstvertrauen führen. Um aus diesem herauszukommen oder gar nicht erst hineinzugeraten, gibt dieses Buch Anregungen, mit deren Hilfe man sein Selbstwertgefühl aufbauen kann und mit sich und seinem Körper zufrieden wird, sei es auf der Ebene der Akzeptanz, durch Selbstliebe, oder indem man an ihm arbeitet.

Wenn man nicht versucht, aus diesem Teufelskreis herauszukommen, können die Folgen sich mit steigendem Alter weiter ausbauen. Dadurch können Therapien nötig werden und man schafft es meist aufgrund von mangelndem Selbstvertrauen nicht, sein komplettes Potenzial auszuschöpfen. Wie sich das zeigt und was man dagegen unternehmen kann, erklärt die Autorin anhand ihrer eigenen Erlebnisse.

Erfahre in diesem Buch von Emilia Sophie Kamil, wie sie die Spirale des Selbsthasses überwand, um zur Selbstliebe zu finden!

