Ein Leben in Liebe, Freiheit und Selbstbestimmung wird mit den Ideen in Ilka Beiers „Love Your Life – Choose Yourself“ möglich.

Das Leben auf diesem wunderbaren Planeten ist für die Autorin dieses neuen Buchs eine absolute Besonderheit. Menschen haben theoretisch unendliche Möglichkeiten, sich auf der physischen Ebene auszudrücken, Dinge zu kreieren, Emotionen und Gefühle zu empfinden und sich in Beziehungen mit anderen auszutauschen und zu wachsen. Das menschliche Bewusstsein erweitert sich momentan exponentiell. Menschen bekommen dadurch die Möglichkeit, immer mehr Facetten ihres multidimensionalen Wesens zu entdecken und zu ihrer wahren Größe zurück zu finden, doch viele brauchen dafür eine helfende Hand und ermutigende Worte. Genau damit will dieses Buch den Lesern, die sich nach dem „mehr“ im Leben sehnen, helfen.

Mit dem Buch „Love Your Life – Choose Yourself“ möchte Ilka Beier ihre Leser dazu ermutigen, ihren ganz individuellen Weg zu gehen und ihre Besonderheit anzunehmen. Sie erklärt, dass es dazu manchmal nötig ist, alte Strukturen und Muster endgültig aufzulösen. Liebe, Freude, Kraft, Harmonie und Kreativität sind in den Augen der Autorin das Geburtsrecht aller Menschen. Die momentane Zeitqualität lässt zudem alle, die es wollen, immer leichter auf diese inneren Ressourcen zugreifen. Je mehr Menschen sich an diesem Prozess beteiligen, desto schöner, leichter und freudiger wird es für alle.

„Love Your Life – Choose Yourself" von Ilka Beier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21774-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

