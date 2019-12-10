Feierliche Eröffnung: Networking-Auftakt im First Choice Business Center Essen unter dem Motto „besESSEN“

Mit mehr als 60 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Presse und Kultur hat das First Choice Business Center Essen am Donnerstag, 11. Juni, die Eröffnung des neuen Standorts in Essen-Rellinghausen gefeiert.

Unter dem Motto „besESSEN“ stand der persönliche Austausch zwischen den Menschen, die den Wirtschaftsstandort Essen aktiv mitgestalten, im Mittelpunkt.

Den offiziellen Auftakt bildete der symbolische Bandschnitt durch Bezirksbürgermeister Siegfried Grabenkamp (CDU) gemeinsam mit Geschäftsführer Rüdiger Swoboda. Anschließend erhielten Gäste erste Einblicke in die neuen Büro-, Meeting- und Coworking-Flächen des Standorts in der Schnabelstraße.

Das Angebot richtet sich gezielt an Start-ups, Freelancer sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die flexible und vollständig ausgestattete Arbeitsräume suchen. Mit ergonomischen Designermöbeln, einladenden Loungebereichen und weiteren liebevollen Stilakzenten schaffen die Räumlichkeiten eine Umgebung, die Kreativität und Zusammenarbeit fördert.

„Die Resonanz auf unsere Eröffnung zeigt, wie wichtig inspirierende Arbeits- und Begegnungsorte für Unternehmen und Selbstständige sind. Dieser Austausch, den wir heute erleben, wird auch künftig ein wichtiger Bestandteil unseres Konzepts im First Choice Business Center Essen sein“, so Geschäftsführer Swoboda.

Für die passende Atmosphäre sorgten ein Sektempfang, eigens kreierte Drinks vom Team der Essener Cocktailbar Daktari, Musik von DJ Phil sowie verschiedene Foodstationen, die Raum für Gespräche und neue Kontakte boten. Besonders großes Interesse zog eine Virtual-Reality-Station auf sich, die den Gästen einen spielerischen Einblick in die Möglichkeiten moderner Arbeitsumgebungen bot.

Nachdem die ersten Mieter bereits ihre Verträge unterzeichnet haben, blickt das Team des First Choice Business Centers Essen optimistisch auf die kommenden Monate und die weitere Entwicklung des Standorts.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sirius Facilities GmbH

Frau Ellen Schwarz

Eichhornstraße 3

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 030285010124

web ..: https://www.firstchoicebc.de/

email : eschwarz@siriusfacilities.com

Über First Choice Business Center.

Die First Choice Business Center sind eine Premiummarke der Sirius Real Estate, einem börsennotierten Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Industrieparks in Deutschland und Großbritannien. Während sich die Strategie der Sirius Gruppe auf den Erwerb renditestarker Gewerbeparks, deren gezielte Aufwertung sowie die Integration in ein Netzwerk von über 150 Standorten in beiden Ländern konzentriert, bilden die First Choice Business Center das hochwertige Premiumsegment innerhalb dieses Portfolios.

Sie bieten flexible, sofort nutzbare Arbeitsräume mit erstklassiger Ausstattung und umfassendem Service – konzipiert für Unternehmen, die neben Funktionalität auch Wert auf ein repräsentatives und professionelles Arbeitsumfeld legen.



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Eichhornstraße 3

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