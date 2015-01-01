Sommer, Sonne, Salzwasser – warum Haare auf Reisen besondere Pflege brauchen

Sommerurlaub bedeutet für die Haare meist Stress pur: UV-Strahlung, Chlorwasser, Salzwasser, Hitze und häufiges Waschen setzen Haaren und Kopfhaut spürbar zu.

Tipps für gesunde Sommerhaare – und warum weniger im Kulturbeutel oft mehr ist

Sommerurlaub bedeutet für die Haare meist Stress pur: UV-Strahlung, Chlorwasser, Salzwasser, Hitze und häufiges Waschen setzen Haaren und Kopfhaut spürbar zu. Viele kennen das Problem: Die Haare wirken nach einigen Tagen am Meer strohig, verlieren an Glanz oder die Kopfhaut beginnt zu spannen und zu schuppen. Gleichzeitig greifen Reisende gerade unterwegs oft zu Hotelprodukten oder stark parfümierten Pflegeartikeln, die die Belastung zusätzlich verstärken können.

Dabei braucht gutes Sommerhaar häufig weniger komplizierte Beauty-Routinen als vielmehr die richtige Pflege und einige einfache Gewohnheiten. Die Experten der Haarpflegebrand Shiny Hair sehen insbesondere in den Sommermonaten einen steigenden Bedarf an unkomplizierten, alltagstauglichen Lösungen – gerade auf Reisen.

Hohe Temperaturen, UV-Strahlung und Salzwasser verändern die Haarstruktur kurzfristig deutlich. Viele unterschätzen außerdem, wie stark Sonne und häufiges Waschen auch die Kopfhaut beanspruchen können. Besonders trockene Spitzen, glanzloses Haar oder schuppige Kopfhaut seien typische Sommerprobleme.

Weniger Hitze, mehr Schutz

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört laut den Experten von Shiny Hair (www.shinyhair.de) vor allem, das Haar im Urlaub möglichst wenig zusätzlich zu belasten. Lufttrocknen statt täglichem Föhnen, lockere Frisuren statt straffer Dutts und ein UV-Schutz für Haare und Kopfhaut können helfen, die Haarstruktur zu schonen. Auch direktes Ausspülen von Salz- oder Chlorwasser nach dem Baden gilt als sinnvoll.

Ebenso wichtig: Feuchtigkeit. Gerade längere Aufenthalte in der Sonne können dazu führen, dass Haare porös werden und schneller brechen. Pflegemasken oder feuchtigkeitsspendende Routinen helfen dabei, die Haarstruktur geschmeidig zu halten.

Praktisch auf Reisen: feste Pflegeprodukte

Ein weiterer Trend im Reisebereich sind kompakte, feste Pflegeprodukte. Sie sparen Platz im Gepäck, unterliegen nicht den Flüssigkeitsbeschränkungen im Handgepäck und gelten zugleich als ressourcenschonender. Vor allem feste Shampoos gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung – auch, weil sie sich unkompliziert transportieren lassen und meist deutlich ergiebiger sind als klassische Reisegrößen. Und: Sie sind langlebiger. Wer im Urlaub doch häufiger die Haare wäscht als geplant, steht mit einem festen Stück Haarshampoo nicht so schnell vor dem Problem, nicht genügend dabei zu haben.

Shiny Hair setzt bei seinem festen Shampoo bewusst auf eine reisefreundliche Anwendung und eine reduzierte Verpackungslösung. Ergänzend eignet sich eine kompakte Haarmaske im 100-ml-Format besonders für längere Reisen oder intensive Sonnentage.

Sommerhaare brauchen keine Perfektion

Grundsätzlich gilt: Haare reagieren im Sommer empfindlicher als im Alltag – und das ist völlig normal. Einzelne trockene Spitzen oder etwas mehr Frizz bedeuten nicht automatisch falsche Pflege. Entscheidend ist vielmehr, die Haare in dieser Zeit nicht zusätzlich zu strapazieren und auf Kontinuität statt Überpflege zu setzen.

Denn gesundes Sommerhaar entsteht meist nicht durch möglichst viele Produkte, sondern durch eine Routine, die Haare und Kopfhaut langfristig unterstützt – auch unterwegs.

5 Tipps für gesunde Haare auf Reisen

* Salz- und Chlorwasser möglichst zeitnah ausspülen

* Haare häufiger lufttrocknen lassen

* Kopfhaut und Scheitel vor intensiver Sonne schützen

* Feuchtigkeitspflege in die Reiseroutine integrieren

* Platzsparende feste Produkte statt vieler Reisegrößen nutzen

www.shinyhair.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Shiny Hair

Sandra Eichner

Besengassl 4b

82346 Andechs

Deutschland

fon ..: 0172-8184667

web ..: https://www.shinyhair.de

email : info@shinyhair.de

Shiny Hair entwickelt ganzheitliche Haarpflege für Frauen ab 40, die auf die altersbedingten Veränderungen von Haarstruktur, Haardichte und Haarfarbe abgestimmt ist. Die Marke kombiniert funktionale Formulierungen mit ausgewählten Wirkstoffen und versteht Haarpflege als Teil einer langfristigen Selfcare-Routine statt als kurzfristige Schönheitslösung. Im Mittelpunkt stehen alltagstaugliche Produkte, die Frauen dabei unterstützen, sich mit ihrem Haar und ihrem Spiegelbild wieder wohlzufühlen.

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