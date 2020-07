Feinwaage zum Test bei Turm Apotheke in Langförden

Die von der Familie Berding geführte Turm Apotheke in Langförden erlaubte uns einen kleinen Einblick in ihre Räume mit Labor und Rezeptur.

Obwohl die meisten Arzneimittel von der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt werden, müssen doch immer wieder individuelle Rezepturen hergestellt werden. Gerade Hautärzte und Kinderärzte benötigen speziell auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Spezialrezepturen.

Auch ein großes Sortiment an loser Teeware ermöglicht die Anfertigung spezieller Teemischungen für die Patienten.

„Bei der Prüfung der Ausgangsstoffe und zur Herstellung der Rezepturen ist höchste Genauigkeit gefordert und da leisten die Präzisionswaagen von Omega Waagen beste Dienste“, so Apotheker Berding.

Zwar werden zur Herstellung von Salben und Cremes moderne Rührsysteme eingesetzt, aber bei bestimmten sensiblen Stoffen ist auch immer noch Handarbeit gefragt.

Wir sind von der überdurchschnittlichen Qualität unserer Produkte überzeugt. Die Übereinstimmung mit unseren Produktlösungen und den Bedürfnissen der Verwender, unserer Kunden, prüfen wir gern und immer wieder in Feldversuchen. Hierdurch erhalten wir Informationen direkt vom Anwender und können unsere Produkte entsprechend den Anforderungen gestalten.

Die Turm Apotheke ist der Ansprechpartner in Langförden, wenn es um Medikamente und Gesundheit geht. Ein freundliches Apothekenteam kümmert sich diskret um die Bedürfnisse ihrer Patienten. Neben Ihrem reichhaltigen Arzneimittel- und Zusatzsortiment bietet die Turm Apotheke ausführliche Beratung und weitere Dienstleistungen, wie z.B. Blutuntersuchungen, Krankenpflegeprodukte, Heimversorgung und Ernährungsberatung an.

Im eigenen Kosmetikstudio kümmern sich zwei Kosmetikerinnen um Hautprobleme oder verwöhnen die Kunden mit einem großen Wellnessprogramm.

Hier erfahren Sie mehr zum Thema „Gesund in Langförden“.

Die Feinwaage FW – 320 stellte sich den interessierten und kritischen Blicken der Apotheker(innen). Umgehend wurden Vergleiche zur vorhandenen Waage angestellt. Der Akkubetrieb überzeugte, da die Waage so schnell und unkompliziert an verschiedenen Einsatzorten verwendet werden kann. Auch die hohe Auflösung von 50 mg wurde positive bewertet, können Waagen anderer Hersteller in diesem Preissegment doch nur in 100 mg Schritten anzeigen. Eine deutschsprachige Tastatur – sehr ungewöhnlich und sehr gut.

Insgesamt wurde die Verarbeitung als sehr hochwertig beschrieben. Der vom Windschutz umschlossene Raum ist auch deutlich größer und lässt das Wägen von großen Exponaten zu. Die Umstellung zwischen mg, g, carat und lbs wurde als sehr positiv angesehen.

Unser Resümee aus diesem Test: Die Waage hat bestanden und wir sind stolz auf das geschaffene Produkt. Die Anmerkungen werden wir genauer betrachten und weitere Feldtests durchführen, um möglichst viele Kundenmeinungen zusammenzuführen und daraus Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten.

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung an die Turm Apotheke in Langförden.

