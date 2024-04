FendX optimiert seine REPELWRAP(TM)-Folie durch zusätzliche Produktionstestläufe auf der kommerziellen Fertigungslinie von Dunmore und informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen

OAKVILLE, Ontario – 23. April 2024 / IRW-Press / – FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FWB: E8D) (das Unternehmen oder FendX), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 22. April 2024 eine Entwicklungsvereinbarung mit der Firma Dunmore International Corp. (Dunmore), einem operativen Unternehmen von Steel Partners Holdings L.P. (NYSE: SPLP), eingegangen ist, um einen zusätzlichen Produktionstestlauf zur weiteren Optimierung des Herstellungsverfahrens für seine REPELWRAP-Folie zu absolvieren.

Dr. Carolyn Myers, CEO von FendX, erläutert: Wir setzen die Weiterentwicklung unserer REPELWRAP-Folie fort und führen dazu gemeinsam mit Dunmore Testläufe durch mit dem Ziel, ein optimales Herstellungsverfahren zu entwickeln. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Arbeiten werden wir in der Lage sein, Tests unter realen Umweltbedingungen durchzuführen, die bestätigen sollen, dass die Folie die erwarteten Leistungsanforderungen erfüllt. Im Anschluss können wir uns dann auf die kommerzielle Produktion vorbereiten.

Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit Dunmore bestätigt, dass die REPELWRAP-Folienformulierung für die automatisierte Herstellung geeignet ist, und das Unternehmen führt Produktionstestläufe zur Optimierung des Herstellungsverfahrens durch. Das Erreichen eines endgültigen Verfahrens umfasst normalerweise die Durchführung mehrerer Testläufe, die jeweils wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung des Herstellungsverfahrens liefern, und dies entspricht den laufenden Bemühungen des Unternehmens, das Herstellungsverfahren für die REPELWRAP-Folie weiter voranzubringen.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass mit der Firma Fairfax Partners Inc. (Fairfax) am 22. April 2024 eine Vereinbarung zur Unterstützung bei der Anlegerkommunikation für die Dauer eines Monat unterzeichnet wurde. Das vereinbarte Honorar beträgt 15.000 $ zzgl. GST. Die zu erbringenden Leistungen umfassen Content-Entwicklung, Social-Media-Campaigning und Analytik. Der Vertrag mit Fairfax hat eine Laufzeit von einem Monat bis zum 21. Mai 2024 und enthält eine Klausel zur vorzeitigen Kündigung. Das Unternehmen hat die Absicht, die Vereinbarung nach Ablauf des Monats zu denselben Bedingungen zu verlängern, wobei eine allfällige Verlängerung im Ermessen des Unternehmens liegt. Fairfax und seine Führungskräfte stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen. Die Kontaktadresse von Fairfax lautet: #209 – 170 East 3rd St, North Vancouver, BC, V7L 1E6, zuhanden Herrn Daniel Southan-Dwyer, E-Mail: connect@fairfaxpartners.ca,, Tel: 825-901-8298.

Des Weiteren hat das Unternehmen mit der Firma i2i Marketing Group, LLC (i2i) am 22. April 2024 eine Vereinbarung zur Unterstützung bei der Kommunikation mit den Anlegern unterzeichnet. Das für die Dauer von drei Monaten vorgesehene Honorar beträgt 250.000 USD. 50.000 USD sind innerhalb von fünf Tagen nach Inkrafttreten der Vereinbarung fällig, der Restbetrag vier Wochen nach Inkrafttreten der Vereinbarung, vorbehaltlich des Eingangs der Rechnungen. Eine Klausel zur vorzeitigen Kündigung ist ebenfalls enthalten. Die zu erbringenden Leistungen umfassen das Content-Creation-Management, die Beschaffung von Autoren, das Projektmanagement und den Medienvertrieb. Die Laufzeit der Vereinbarung mit i2i beträgt drei Monate und endet am 21. Juni 2024. Sie kann anschließend jeweils um einen Monat verlängert werden. Das Unternehmen hat die Absicht, die Vereinbarung nach der dreimonatigen Laufzeit zu denselben Bedingungen zu verlängern, und zwar anteilig auf Grundlage der Verlängerungsdauer. Eine allfällige Verlängerung liegt im Ermessen des Unternehmens. i2i und seine Führungskräfte stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen. Die Kontaktadresse von i2i lautet: #222, 1107 Key Plz, Key West, FL, 33040-4177, zuhanden Joe Grubb, E-Mail: jg@i2illc.com, Tel: (312) 725-3843.

Über Dunmore International Corp.

Dunmore ist ein internationaler Hersteller von beschichteten und laminierten Filmen und Folien mit Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Deutschland. Dunmore ist Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Folienveredelung wie z.B. Beschichtung, Metallisierung und Laminierung sowie die Auftragsfertigung von Folien und die kundenspezifische Produktentwicklung. Dunmore beliefert eine Vielzahl von Branchen, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Photovoltaik, Grafik und Etiketten, Verpackung und Isolierung. Dunmore ist eine Tochtergesellschaft von Steel Partners und nach ISO 9001:2015 und OSHA VPP Star zertifiziert.

Über FendX Technologies Inc.

FendX ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten konzentriert, die das Leben der Menschen durch die Reduzierung der Ausbreitung von Krankheitserregern sicherer machen. Das Unternehmen entwickelt sowohl Folien- als auch Sprühprodukte, um Oberflächen vor Kontaminierung zu schützen. Das in Entwicklung befindliche Referenzprodukt, die REPELWRAP-Folie, ist eine Schutzfolie mit Oberflächenbeschichtung, die aufgrund ihrer Abweisungseigenschaften das Anhaften von Krankheitserregern verhindert und deren Übertragung auf kontaminationsanfällige Oberflächen reduziert. Die Sprüh-Nanotechnologie ist eine bifunktionelle Sprühbeschichtung, die zur Reduzierung der Kontamination von Oberflächen durch Abweisung und Abtötung von Krankheitserreger entwickelt wird. Das Unternehmen führt in Kooperation mit branchenführenden Partnern, unter anderem der McMaster University, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unter Einsatz seiner Nanotechnologie durch. Das Unternehmen verfügt über exklusive weltweite Lizenzen für seine Technologie und sein IP-Portfolio von McMaster; diese umfasst Nanotechnologie-Formulierungen für Folien- wie auch für Sprühbeschichtung.

Für das Board

Carolyn Myers

Carolyn Myers

Chief Executive Officer und Direktorin

Ansprechpartner

Dr. Carolyn Myers, CEO und Direktorin

1-800-344-9868

Alyssa Barry, Investor Relations

1-833-947-5227

investor@fendxtech.com

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter fendxtech.com/ und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Die Canadian Securities Exchange und die Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, unter anderem in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens; die Durchführung eines zusätzlichen Produktionstestlaufs, um den Herstellungsprozess der REPELWRAP-Folie weiter zu optimieren; Aussagen über das Erreichen des Endziels, dem Unternehmen einen optimalen Herstellungsprozess zur Verfügung zu stellen, der es dem Unternehmen ermöglichen wird, Tests unter realen Umweltbedingungen durchzuführen, um zu bestätigen, dass die Folie die erwarteten Leistungskennzahlen erfüllt, was es dem Unternehmen dann ermöglichen würde, die kommerzielle Produktion vorzubereiten; Aussagen über die Bemühungen des Unternehmens, den Herstellungsprozess der REPELWRAP-Folie voranzutreiben; die Absicht des Unternehmens, den Fairfax-Vertrag zu verlängern; die Absicht des Unternehmens, den i2i-Vertrag zu verlängern; und in der Entwicklung befindliche Produkte und damit verbundene Vorteile bei der Reduzierung von Krankheitserregern. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, strebt an, potentiell, Ziel, objektiv, prospektiv und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten, oder sind solche Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen beruhen und mehrere Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Infolgedessen kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind u.a.: Produktkandidaten, die sich erst in der Formulierungs-/Reformulierungsphase befinden; die begrenzte Betriebserfahrung; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; die Abhängigkeit von Kooperationspartnern, Lizenzgebern und anderen; Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher und politischer Bedingungen; und andere Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können. Dementsprechend wird der Leser dazu angehalten, sich auf die Unterlagen des Unternehmens zu beziehen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FendX Technologies Inc.

Carolyn Myers

2010 Winston Park Dr., 2nd Floor

L6H 5R7 Oakville, ON

Kanada

email : carolyn@fendxtech.com

Pressekontakt:

FendX Technologies Inc.

Carolyn Myers

2010 Winston Park Dr., 2nd Floor

L6H 5R7 Oakville, ON

email : carolyn@fendxtech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Phosphate durchteuft von der Oberfläche beginnend 92,5 m mit 11,82 % vulkanischem Phosphat auf seinem Projekt Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean im kanadischen Quebec In Krisenzeiten greifen Investoren zu Gold und Staatsanleihen