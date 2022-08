FERIEN – BUNGALOW für JEDEN erschwinglich !

Der TRAUM vom eigenen BUNGALOW DIREKT AM MEER kann sich jetzt jeder erfüllen.

Die Pandemie hat das Interesse am eigenen Ferienhaus verstärkt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor. Die Chance auf eine sichere Auszeit, mehr oder weniger unabhängig von Corona-Beschränkungen, hat demnach den Wunsch vieler Menschen auf ein Strandhaus reifen lassen.

Auch durch die steigenden Kosten für Bau oder Kauf und sogar die Inflation haben der Studie zufolge offenbar nur wenige Interessenten von der Idee abgebracht.

Unter 2500 befragten Bundesbürgern ab 18 Jahren wären nahezu 40 Prozent gern im Besitz einer Ferienimmobilie. Das ist allerdings etwas weniger als die 45 Prozent, die diesen Willen vor einem Jahr genannt haben.

Die Erhebung ergab auch, dass der Wunsch gerade unter den jüngeren Generationen groß ist. Während gut die Hälfte der unter 50-Jährigen gern eine eigene Ferienimmobilie hätte, ist es bei den Befragten über 50 lediglich gut ein Drittel (35,9 Prozent). Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es hingegen sogar zwei Drittel, genau: 65,4 Prozent.

Eine weitere Erkenntnis der Umfrage ist der Einfluss der aktuell hohen Inflation auf den Wunsch, ein eigenes Haus für die Ferien zu haben: 42,2 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren gaben an, die aktuelle wirtschaftliche Situation habe den entsprechenden Gedanken verstärkt. Bei den unter 50-Jährigen war es immerhin fast jeder Vierte (23,9 Prozent).

„Die Zahlen lassen darauf schließen, dass Ferienimmobilien gerade in Zeiten hoher Inflation gefragt sind – sowohl aus emotionaler als auch aus finanzieller Hinsicht“ sagt der Vorstand von THESAURUM TRAVEL AGENCY Ltd., Herr Jürgen Bertram.

Ferien-Bungalow im „La-Limba-Luna“ ECO Beach Ressort mit geringem Eigenkapital

Gerade der Kauf einer Ferien-Immobilie im Ausland ist mit dem Erwerb im Inland nicht vergleichbar. In der Regel wird eine hoher Eigenkapital-Anteil verlangt oder eine Bezahlung des Kaufpreises ohne Finanzierung.

Da der Kaufpreis einer Ferien-Immobilie in der Regel einen hohen Kaufpreis mit sich zieht, ist es für viele unmöglich, sich diesen Traum zu verwirklichen.

Nicht so im „La-Limba-Luna“ ECO Beach Ressort

Seine Stärke liegt in der Schönheit des unberührten Ortes, kombiniert mit einer neuen Idee für ein Resort in Liberia: die Verschmelzung aus Holz und Urwald direkt am Strand mit einem modernen und exklusiven Geschmack, um dem Resort einen einzigartigen Charme und Eindruck zu verleihen.

La-Limba-Luna ECO Beach-Resort ist ein Resort, das die Essenz des reinsten und authentischsten Afrikas verkörpert, mit seinen Rhythmen, seinen Düften, seinen Farben, aber wo Sie eine einfache und familiäre Gastfreundschaft finden, die Sie sich wie zu Hause fühlen lässt.

Im La-Limba-Luna ECO Beach-Resort werden Sie sich wie zu Hause fühlen, denn wie unser Slogan sagt, ist es „Ihr Zuhause am Strand“

Wir haben das Resort danach benannt, um dieses Symbol der Transformation und des Lebens zu feiern, ohne dass nichts mehr so wäre wie dasselbe.

Ein Paradies wartet auf Sie !

Ein Symbol für alles, was rhythmisch und zyklisch ist, ist der Mond durch seine Phasen, um die biologischen Rhythmen der Lebewesen und der ganzen Natur zu markieren.

Sein Einfluss ist noch sichtbarer in einem empfindlichen Ökosystem, komplex, aber glücklicherweise immer noch unberührt wie das in Liberia: Der tägliche, sogar stündliche, spektakuläre Farbwechsel seines Meeres ist nur eine der Auswirkungen des Mondes und folgt der Bewegung der Gezeiten.

Sobald Sie ankommen, ziehen Sie Ihre Schuhe aus und vergessen Sie sie, versenken Sie Ihre Füße im Sand und genießen Sie die Freiheit, die mit dieser natürlichen Umgebung einhergeht.

Unsere Philosophie

In Ihrem Zuhause am Strand lernen Sie den wahren Luxus kennen: Sehen Sie die Sonne oder den Mond über dem Meer aufgehen, schlafen Sie eingelullt von der Meeresbrise oder vom Rauschen der Wellen, genießen Sie die intensiven Düfte und Aromen, fühlen Sie sich im Paradies mitten im Nirgendwo, nur von den Sternen beobachtet.

Die ökologische und nachhaltige Philosophie, auf der das La-Limba-Luna ECO Beach-Resort basiert, wird Ihnen einen erholsamen Urlaub bieten, aber mit allem Komfort, den Sie gewohnt sind, in direktem Kontakt mit der wunderschönen afrikanischen Natur und der faszinierenden Liberianischen Kultur, mit dem kostbaren Bewusstsein, dass nichts beschädigt wurde.

Gemäß unserer Think Green-Philosophie sind alle Häuser so konzipiert, dass sie die natürliche Belüftung von Sansibar nutzen, die durch die Winde garantiert wird, die das ganze Jahr über wehen, so dass keine Klimaanlage erforderlich ist, da die Meeresbrise die beste Belüftung ist, die Sie sich wünschen können: frisch, gesund und umweltfreundlich. Zusätzlich ist jedes Haus mit Deckenventilatoren ausgestattet.

Das gesamte Resort wird von LED-Lampen mit geringem Verbrauch beleuchtet, um Energieeinsparungen zu fördern. Wir gewinnen das Wasser aus den Badezimmern zurück, um den Garten zu bewässern, und wir haben Sonnenkollektoren installiert, um heißes Wasser zu produzieren.

Ein Ferien-Bungalow für JEDEN erschwinglich !

Bei uns ist der Kauf für jeden erschwinglich. Deshalb haben wir zwei verschieden Modelle zur Auswahl:

1. Kauf eines Ferien-Bungalows

In der Anfangsphase bauen wir nur Singles-Bungalows, d.h. jeder Bungalow verfügt über ein Schlafzimmer, eine offene Wohnküche und ein Wohnzimmer. Die Gesamtgröße beträgt ca. 60 m² mit einer mindestens 20 m² großen Terrasse.

Der Bungalow ist voll möbliert mit Schlafzimmer, einer Wohncouch (ausziehbar als zusätzliches Bett) mit Tisch, einem Küchentresen mit Spüle und mit 2 Stühlen sowie einem Kühlschrank, einem Herd und einem Backofen. Ebenso ist eine Klimaanlage installiert, obwohl diese durch die Meeresbrise seltenst benötigt werden wird.

Auf der Terrasse finden Sie zwei Sonnenliegen und einen Tisch mit 4 Stühlen.

Der Gesamtpreis für diesen Bungalow beträgt 29.950 EUR.

2. „Co-Ownership“ oder Teilkauf eines Bungalows

Sie erhalten den gleichen Bungalow wie oben beschrieben.

Der Unterschied:

Der Kaufpreis wird auf bis zu 4 Teileigentümer aufgeteilt, d.h. jeder Teileigentümer wird mit einem Viertel des Bungalows ins Grundbuch eingetragen und kann den Bungalow bis zu 3 Monate persönlich nutzen. Der Gewinn durch Mieteinnahmen wird am Ende des Jahres anteilsgerecht, je nach Nutzung prozentual aufgeteilt. Dies geschieht durch die Verwaltungsgesellschaft und durch unseren Rechtsanwalt und Treuhänder.

Der Teilkaufpreis pro Anteil (1/4) für diesen Bungalow beträgt 7.950 EUR

DER MARKT

Durch das Teileigentum würde 19-mal mehr Interessenten der Erwerb einer Ferienimmobilie ermöglicht, hat eine zu Beginn dieses Jahres veröffentlichte Studie ermittelt. Denn wenn man die EUR 29.950 Eigenkapital auf vier Köpfe verteilt, sind für jeden lediglich 7.950Euro Eigenkapital erforderlich.

Rein rechnerisch könnten sich damit rund 22,4 Millionen Menschen in Deutschland eine Ferienimmobilie leisten. Dann gilt es nur noch, die Nutzungsinteressen von vier Parteien zu vereinbaren, welches durch unsere Verwaltung und durch unseren Treuhänder, Herrn Rechtsanwalt Tim Hoesmann in Berlin, automatisch überwacht wird.

Genießen Sie den Privatstrand direkt am Meer in Ihrem eigenen Ferien-Bungalow in unserem ECO Beach Resort „LA-LIMBA-LUNA“ ab 7.950 EUR.

Der Vertrieb

Wir suchen bundesweit Verkaufs- und Vertriebsprofis auf jeder Position zu Bestbedingungen:

Mehr Informationen unter: info@lalimbaluna.com

Webseite: www.lalimbaluna.com

Director: Jürgen Bertram

Büro Berlin: +49 176 360 90668

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

THESAURUM TRAVEL AGENCY Ltd.

Herr Jürgen Bertram

Landsberger Allee 164

10369 Berlin – Lichtenberg

Deutschland

fon ..: +49 176 360 90668

web ..: http://www.lalimbaluna.com

email : info@lalimbaluna.com

