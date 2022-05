Ferienhäuser mit Preisvergleich im schönsten und abwechslungsreichsten Urlaubsziel Europas

„Kroatien-Ferienwohnungen.com“ ist eine neue Plattform mit Preisvergleich für Vermittlung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen exklusiv in Kroatien

Mit mehr als 64.000 Häusern und Wohnungen ist https://kroatien-ferienwohnungen.com einer der größten Vermittler von Ferienimmobilien in Kroatien für den deutschsprachigen Raum.

Hervorragende Expertise

Die Betreiber besitzen intime Landeskenntnisse. Zlatko Kauric, Mitbegründer und Geschäftsführer, zu der neuen Buchungs-Plattform:

„Ich freue mich, dass wir mit unserem riesigen Angebot eine immer größer werdende Sehnsucht nach autonomem Urlaub befriedigen können. Urlaub in Ferienhaus oder Ferienwohnung bedeutet ein großes Stück Freiheit, Ungezwungenheit und natürlich auch Sicherheit. Man fühlt sich gleich Zuhause, ist mittendrin und kann sofort eintauchen ins mediterrane Leben. Und durch unser umfassendes Angebot an Häusern und Wohnungen von der Küste wie hier in der Kvarner Bucht bis in den letzten Winkel des Binnenlandes können wir alle Bedürfnisse erfüllen: Von Schlichtheit bis Luxus im Ferienhaus mit Pool, von absoluter Ruhe bis Party.“

Besonders stolz sind die Gründer auch auf die äußerst schnellen Suchergebnisse und den prompten Seitenaufbau, eine echte Herausforderung bei über 4 Terrabyte an Daten, die in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Das ging nur mit extrem schlanker intelligenter Programmierung und dem Konzentrieren auf das Wesentliche: Infos und Preise bei größtmöglicher Transparenz für den Urlauber. So werden immer auch die Durchschnittspreise für vergleichbare Häuser in der Region im Buchungszeitraum angezeigt. Der Besucher kann auch diese Weise direkt einordnen, wie preiswert die gefundenen Ferienimmobilien im Verhältnis zum Durchschnitt sind. Zum Launch sind noch nicht alle Features verfügbar, sie sollen aber bis zum Saisonbeginn funktionieren.

Kroatien für alle Ansprüche!

Kroatien ist vielseitig! Familien mit kleinen Kindern können sich über wunderschöne kinderfreundliche Strände freuen, Teenager kommen nicht zu kurz mit Unterhaltung in Club oder Disco. Sportverrückte finden ein riesiges Sportangebot. Dank detailreicher Beschreibungen der Regionen bekommt der Besucher schon beim Lesen einen konkreten Eindruck, was ihn vor Ort erwarten wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CasaSolis GmbH i.G.

Herr Gregor Stromberg

Königsberger Str. 1

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 58002095-0

fax ..: +49 211 58002095-9

web ..: https://kroatien-ferienwohnungen.com

email : presse@kroatien-ferienwohnungen.com

