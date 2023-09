Fernheilung für Sie

Fernheilung bezieht sich auf eine Praxis, bei der Heilung über räumliche Distanz hinweg erfolgt, ohne dass der Heiler physisch anwesend ist. Wir informieren Sie.

Ein Ansatz zur Fernheilung ist die geistige Heilbegleitung. Dabei verwendet der Heiler seine mentalen Fähigkeiten, um Energie und Heilung über die Entfernung zu senden. Diese Methode kann zur Linderung von körperlichen Beschwerden, emotionalen Problemen oder spirituellen Blockaden eingesetzt werden.

Moderne Ansätze zur Fernheilung ermöglichen es Heilern, ohne persönlichen Kontakt mit den Patienten zu arbeiten.

Fernheilung kann auch auf spezifische Probleme oder Traumata ausgerichtet sein. Hierbei wird gezielt an der Heilung von emotionalen Verletzungen gearbeitet.

Man kann sich Engeln anvertrauen, um Heilung und Begleitung zu erfahren, die an der Ursache eines Problems ansetzt, ohne ständig von einem Spezialisten zum nächsten gehen zu müssen. Es ist eine ganzheitliche Herangehensweise für Gesundheit und Heilung, die darauf abzielt, die Wurzeln von Problemen anzugehen, anstatt nur Symptome zu behandeln.

Jeder Ansatz zur Fernheilung kann unterschiedlich sein, und die Ergebnisse können von Person zu Person variieren.

Sie suchen nun eine tiefgreifende Heilung (körperlich, psychisch oder in deiner Lebenssituation)?

– Sie sind offen für Energiearbeit?

– SIe könnne sich vorstellen, dass eine „höhere Ebene“ jenseits der Materie existiert, müssen aber nicht einer bestimmten Religion angehören?

– Sie sind offen dafür, dass eine Veränderung in allen Bereichen stattfindet, da in der geistigen Welt verschiedene Ebenen angesprochen werden?

– Sie sind offen, die Dinge, die mir die Engel über Sie mitteilen, anzunehmen?

Dann würde ich mich herzlich freuen, mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Ihre Dorothea Eva John

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

fernheilung-dorothea

Frau Eva John

Ókígyósi út 32

HU-5712 Szabadkígyós

Ungarn

fon ..: +36202300563

web ..: http://fernheilung-dorothea.com

email : evajohn1111@gmail.com

Pressekontakt:

fernheilung-dorothea

Frau Eva John

Ókígyósi út 32

HU-5712 Szabadkígyós

fon ..: +36202300563

web ..: http://fernheilung-dorothea.com

email : evajohn1111@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

