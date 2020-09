Feuerfester Beton (Zement) SBS Solut Cast 85

Vorteile von Zweikomponentenbeton haben sicherlich einige Vorteile aber auch Nachteile. Als alternatives Material kommt der SBS Solut Cast 85 in Frage.

Vorteile von Zweikomponentenbeton, bei dem neben feuerfestem Zuschlagstoff die zweite Komponente chemische Bindemittel auf Phosphorsäurebasis sind, haben sicherlich einige Vorteile gegenüber herkömmlichem hydraulisch härtendem Beton – dies ist eine kürzere Zeit für die Inbetriebnahme der Auskleidung. Diese Zweikomponentenbetone weisen wiederum eine Reihe von erheblichen Nachteilen auf. Der Hauptpunkt ist dabei die Wirkung von Phosphorsäure und ihren wasserlöslichen Salzen auf den menschlichen Körper sowie auf die Umwelt sowohl bei der Arbeit mit diesen Komponenten als auch bei der Entsorgung von Behältern.

Ein weiterer Nachteil, der vor allem darin besteht, den Verbrauchern dieser Betone Aufmerksamkeit zu schenken, ist das Vorhandensein von Titan und Siliziumoxiden in der Zusammensetzung. Während des langfristigen Kontakts mit flüssigem Aluminium werden diese beiden Komponenten des Aggregats zu Metall reduziert, gefolgt von einer sekundären Oxidation, die zur Zerstörung der Arbeitsschicht der Auskleidung und zu einer Erhöhung des Gehalts an schädlichen nichtmetallischen Einschlüssen in der Aluminiumschmelze führt.

Darüber hinaus erfordert die Art des Trocknens und Erhitzens von Beton mit einem chemischen Bindemittel eine sehr strikte Einhaltung des Wärmebehandlungsplans und beträgt im Durchschnitt nicht mehr als 70 Grad pro Stunde.

Wir haben eine spezielle Art von feuerfestem Beton entwickelt, der sowohl gegen Nichteisen- und Eisenmetallschmelzen als auch gegen flüssige Schlacken, die bei der Herstellung von Metall entstehen, beständig ist. Dieser Beton hat alle positiven Eigenschaften sowohl von Zweikomponentenbeton mit chemischem Bindemittel als auch von Beton mit hydraulischem Bindemittel. Die Anwendungstemperatur eines solchen Betons liegt in einem sehr weiten Bereich: von 300 bis 1900 °C.

Die Abbindezeit von Beton kann auf Kundenwunsch von 20 Minuten bis 1,5 Stunden eingestellt werden. Die Mindestzeit zum Entfernen der Schalung beträgt 5-6 Stunden. Die durchschnittliche Erwärmungsgeschwindigkeit der Auskleidung vor Inbetriebnahme beträgt 1000 °C.

Dieser Beton hat eine einzigartige Wärmebeständigkeit und hält mehr als 50 Wasserwärmetauschern 1300 °C Wasser stand.

Das Fehlen von Siliziumoxid und niedrigschmelzenden Verbindungen in der Zusammensetzung gewährleistet das Auftreten einer flüssigen Phase nur bei Temperaturen über 1700 °C.

Während der Bildung der Betonstruktur während des Betriebs überwiegt das Diffusionssintern, das sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen eine hohe mechanische Festigkeit bietet.

Die Haltbarkeit dieses Betons beträgt bis zu 12 Monate und kann in allen mit den Kunden vereinbarten Behältern geliefert werden.

