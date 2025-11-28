FeuerTrutz 2026: Minimax präsentiert innovative Brandschutzlösungen zum Anfassen

Umfassender Einblick in aktuelle Entwicklungen rund um Feuerlöschtechnik, Löschwassertechnik, mobile Brandschutzlösungen sowie praxisnahe Schulungs- und Trainingskonzepte

_Bad Urach / Nürnberg, 10. Juni 2026 – Auf der Fachmesse FeuerTrutz 2026 in Nürnberg präsentiert Minimax Mobile Services am 25. und 26. Juni innovative Lösungen für den vorbeugenden und mobilen Brandschutz. Besucher erwartet in Halle 4, Stand 208 ein umfassender Einblick in aktuelle Entwicklungen rund um Feuerlöschtechnik, Löschwassertechnik, mobile Brandschutzlösungen sowie praxisnahe Schulungs- und Trainingskonzepte._

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen zahlreiche Produktneuheiten und praxisorientierte Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dazu zählt unter anderem die neue, VdS-geprüfte Trennstation DTS 50, die sämtliche Anforderungen der neuen DIN 14467 erfüllt und eine sichere, chemiefreie hygienische Trennung von Trink- und Löschwasser gewährleistet. Die wartungsfreundliche Anlage eignet sich sowohl für Neuinstallationen als auch zur Systemtrennung bestehender Wandhydrantenanlagen.

Darüber hinaus präsentiert Minimax eine flexibel einsetzbare Löschanlage auf Rollcontainer mit 250 kg ABC-Löschpulver, die als Serienmodell verfügbar ist. Diese mobile Lösung wurde speziell für industrielle Anwendungen sowie Feuerwehren entwickelt und überzeugt durch hohe Flexibilität und einfache Handhabung.

Ebenfalls vorgestellt wird die mobile Brandschutzstation Safety Station 360°, die Brandschutz und Erste Hilfe kompakt kombiniert und insbesondere auf Baustellen, bei Veranstaltungen und temporären Einsatzorten für mehr Sicherheit sorgt.

Ein weiteres Highlight stellt die Brandschutzwanne BWCon 1.400 dar – zur sicheren Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in IBCs. Die patentierte, FM-zertifizierte Lösung verfügt über eine einzigartige integrierte Flammensperre, feuerfeste Seitenwände sowie ein hohes Auffangvolumen von 1.400 Litern und bietet damit im Brandfall zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Betrieb.

Besonders praxisnah wird es beim Löschtraining im Außenbereich des Messegeländes: Besucher können an einem simulierten Papierkorbbrand selbst aktiv werden und den richtigen Umgang mit Feuerlöschern unter realistischen Bedingungen in einem sicheren Umfeld trainieren.

Der Messeauftritt ermöglicht persönliche Beratungsgespräche mit Brandschutzexperten aus unterschiedlichen Fachbereichen – von Feuerlöschern über Rauch- und Wärmeabzugsanlagen bis hin zur Löschwassertechnik und Brandschutzschulungen.

Die FeuerTrutz ist Europas einzige Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz und vereint jährlich Hersteller, Fachplaner, Sachverständige und Behörden in Nürnberg.

Weitere Informationen zur FeuerTrutz finden Interessierte unter: www.minimax-mobile.com/feuertrutz26

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Minimax Mobile Services GmbH

PR- Team

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

Deutschland

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web ..: https://www.minimax-mobile.com/

email : PR-mobile@minimax-de

Seit über 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

– Feuerlöscher

– Fahrbare Feuerlöschgeräte

– Löschwassertechnik

– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

– Sicherheitsgrafiken

– Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

– Training und Ausbildung

abdeckt.

Für jedes dieser Segmente gibt es spezielle Kompetenzzentren, die mit einem tiefen technischen Know-how jeder Kundenanforderung gerecht werden.

Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 330 qualifizierte Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.



Pressekontakt:

Minimax Mobile Services GmbH

Frau Katja Backen

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

fon ..: +49 172 63 14 725

email : backenk@minimax.de

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