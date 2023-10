Filmproduktion About People gewinnt Gold und Black bei den Corporate Media & TV Awards in Cannes

Filmproduktonsfirma About People, mit den Machern Moritz Schnell, Tim Jäsche und Christian Suhr gewinnen den prestigeträchtigen Cannes Corporate Media & TV Awards in gleich zwei Kategorien.

Filmproduktionsfirma About People hat erneut bei den prestigeträchtigen Cannes Corporate Media & TV Awards triumphiert. Bereits im vergangenen Jahr erhielt About People zwei „Delphine“, darunter Silber in der Kategorie „Imagefilm“ und den begehrten Sonderpreis in Black für die beste Musik.

Dieses Jahr dürfen sich Moritz Schnell, Tim Jäsche und Christian Suhr, das kreative Trio hinter About People, über die erneute Anerkennung freuen. In der Kategorie „Interne Kommunikation“ sicherten sie sich mit ihrem herausragenden Film „Stillstand ist Rückstand – Hatecke Next Generation“, die begehrte Delphin-Trophäe in Gold. Diese Auszeichnung honoriert die hervorragende Leistung und das Engagement des Teams in der Unternehmenskommunikation.

Der Film „Stillstand ist Rückstand“ zeichnet sich durch seine tiefgreifende Darstellung der Unternehmenswerte und -ziele der Hatecke GmbH aus und vermittelt auf eindrucksvolle Weise die Bedeutung von Fortschritt und Innovation. Die beiden Regisseure Schnell und Jäsche führten das Publikum auf eine inspirierende Reise durch die Welt des Unternehmens und setzte dabei ein beeindruckendes filmisches Erlebnis um. Nicht nur die herausragende visuelle Darstellung des Films wurde gewürdigt, sondern auch die außergewöhnliche musikalische Begleitung. Die Musik, komponiert und arrangiert von Dennis Müller, verlieh dem Werk eine einzigartige Atmosphäre und trug maßgeblich zur emotionalen Wirkung des Films bei. Dies führte zur erneuten Vergabe des Sonderpreises, dem Black Delphin für die beste Musik, eine Auszeichnung, die About People bereits im Vorjahr erhielt.

Moritz Schnell äußerte sich erfreut über die Anerkennung: „Wir freuen uns sehr über die beiden Preise und danke allen, die an der Produktion beteiligt waren. Dieser Erfolg wäre ohne das Engagement und die Hingabe unseres gesamten Teams nicht möglich gewesen.“ About People setzt weiterhin Maßstäbe in der Unternehmenskommunikation und beweist erneut ihr herausragendes Talent in der Branche. „Wir sind stolz darauf, an Projekten zu arbeiten, die die Botschaften und Geschichten ihrer Kunden auf kreative und ansprechende Weise zum Leben erwecken“, so Moritz Schnell.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Filmproduktion About People

Herr Moritz Schnell

Warschauer Str. 29

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0) 176 82 206 104

web ..: http://www.aboutpeople.de

email : Moritz@aboutpeople.de

About People: Filme begeistern uns seit der Kindheit. Sie sind Ausdruck unserer Seele und ein Werkzeug für den Wandel. Denn authentische und emotionale Geschichten können Menschen begeistern, inspirieren und zu neuen Perspektiven ermutigen. Wir wollen mit unseren Projekten zum Weiterdenken einladen und Bewusstheit schaffen. Unser größtes Potential ist es Visionen und Projekte mitreißend zu kommunizieren und Zusammenhänge verständlich zu machen. Wir unterstützen dabei diejenigen, die an Menschlichkeit glauben, Innovationen fördern, Potentiale entfalten und unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Für uns bedeutet das Liebe, Verbundenheit und die Selbstermächtigung eines jeden Einzelnen. Diese Co-kreativen Projekte sind unsere Erfüllung.

Unsere Philosophie: Innovation braucht Begeisterung. Veränderung braucht Vertrauen. Filme brauchen Herz.

Unsere Musik komponieren und produzieren wir in-house. Maßgeschneidert und individuell. Dieser kreative Spielraum ermöglicht es, unsere Filme so emotional-harmonisch wie möglich bis ins Detail perfekt abstimmen zu können. Das Ergebnis: Einzigartigkeit.

