Filz im Homeoffice – Tradition trifft auf New Work

Das Homeoffice entwickelt sich zu einem wichtigen Element moderner Arbeitsplatzmodelle. Ein traditioneller Werkstoff bietet Lösungen für viele neue Herausforderungen: monofaktur.de erobert mit Filz da

Laut einer Untersuchung der renommierten Hans-Böckler-Stiftung arbeitete im Corona-Jahr 2020 etwa jeder dritte Erwerbstätige zumindest überwiegend von zu Hause aus. Einer zusätzlichen repräsentativen Befragung zufolge will jeder zweite diese neue Form des Arbeitens dauerhaft beibehalten. Mit innovativen Einrichtungsideen und Wohnaccessoires aus Filz schafft monofaktur.de optimale Voraussetzungen für die Verbindung von Heim und Arbeitsplatz.

Die Arbeit im Homeoffice verspricht eine optimale Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Gleichzeitig stellt der Schritt vom gewohnten Büroarbeitsplatz in das heimische Umfeld viele Erwerbstätige vor größere Herausforderungen. Die erforderliche technische Infrastruktur kann inzwischen von den meisten Unternehmen leicht bereitgestellt werden. Die Nutzung klassischer Wohnräume als Büro präsentiert sich hingegen in vielen Fällen als anspruchsvoll. Das heimische Büro stellt bisher eine Ausnahme dar, sodass Arbeiten im Homeoffice in der Praxis oft Arbeiten am Küchentisch, im Wohnzimmer oder unter vergleichbaren eher provisorischen Bedingungen bedeutet. Damit verbunden sind in den meisten Fällen Bedingungen, die für effizientes Arbeiten eher hinderlich sind und zusätzlichen Aufwand verursachen.

„Durch den Einsatz unserer Homeoffice-Lösungen aus Filz schaffen wir schon mit kleinen Veränderungen eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Homeoffice“, erklärt Susanne Sternagel, Geschäftsführerin der monofaktur® GmbH. „Filz bietet optimale Eigenschaften, um zum Beispiel in geeigneter Form die Raumakustik zu verbessern. Darüber hinaus lassen sich nützliche Hilfsmittel für den Büroalltag auch aus Filz herstellen und vereinen so praktischen Nutzwert mit Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und ihrem Potenzial zum individuellen Lieblingsstück zu werden.“

monofaktur.de bietet eine große Auswahl an maßgefertigten Filzprodukten, für den Einsatz im Homeoffice. Design-Pinnwände, Mauspads, Schreibunterlagen oder Aufbewahrungsboxen helfen dabei, tägliche Büroaufgaben unter den Bedingungen des heimischen Umfelds effizient zu bewältigen und Ordnung zu schaffen. Gleichzeitig unterstützen die optischen Eigenschaften des Materials dabei, zusammen mit kreativem Design und weitreichenden Individualisierungsmöglichkeiten, Arbeiten und Leben im gemeinsam genutzten Raum zu verbinden. Dank ihrer Flexibilität wird mit nur wenigen Handgriffen aus dem Schreibtisch wieder ein Esstisch und aus dem Büro ein Wohnzimmer.

Akustikelemente aus Filz, zum Beispiel Akustikbilder oder Akustikpaneele, sind geeignet, einerseits einen Raum nach den eigenen Vorstellungen optisch zu gestalten und andererseits akustische Bedingungen zu schaffen, die optimale Voraussetzungen für Videokonferenzen oder das Telefonieren aus dem Homeoffice bieten. Mit Akustikvorhängen nach Maß können sogar ganze Raumteile gezielt abgetrennt werden, um innerhalb eines Wohnraums einen flexiblen Arbeitsplatz einzurichten oder auch mehreren Personen in einem Raum parallel das Arbeiten zu ermöglichen.

„Filz kann dabei helfen, Arbeit und Privatleben in den eigenen vier Wänden effizient und elegant miteinander zu verbinden“, weiß Sternagel. „Hilfsmittel aus Filz sind flexibel und vielfältig auch mobil nutzbar, optisch ansprechend und dabei gleichermaßen pflegeleicht und belastbar wie auch langlebig und allein dadurch nachhaltig und umweltschonend.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

monofaktur GmbH

Frau Susanne Sternagel

Am Bahnhof 16

38539 Müden

Deutschland

fon ..: 05375 – 98 22 523

web ..: http://www.monofaktur.de

email : presse@monofaktur.de

