Finale bei Jazz & more

Stimmungsvoller Abschluss der Konzertreihe mit den Ellingtones

Wolfsburg, 02.08.2023 – Am Samstag, 5. August 2023, spielen die Ellingtones von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt. Beim letzten von insgesamt sechs Jazz & more-Konzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderer Mix aus Pop-Jazz-Klassikern auf dem Hugo-Bork-Platz. Präsentiert wird das Konzert von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Jazzband Ellingtones aus Hannover ist zum dritten Mal bei Jazz & more dabei und wird mit Jazz, Swing, Latin, Pop und Lounge-Musik für beste musikalische Unterhaltung sorgen. Die Ellingtones haben sich nicht nur der Musik des großen Duke Ellington mit Klassikern des Jazz und Swing verschrieben. Die Profimusiker widmen sich darüber hinaus den unterschiedlichsten musikalischen Gefilden und stellen mit Vorliebe große Hits aus Pop und Rock gekonnt auf den Kopf.

„Wir freuen uns sehr, bei Jazz & more in 2023 mit unserem PopJazz dabei zu sein. Denn die besondere Atmosphäre am Hugo-Bork-Platz haben wir in den letzten beiden Jahren schon erleben dürfen“, erklärt Michael Cammann, Gründungsmitglied und Bassist der Ellingtones. „Wir präsentieren dem Publikum bekannte Klassiker aus der Welt des Swing und Latinjazz – Duke Ellington wird dabei natürlich nicht fehlen. Aber auch diesmal bringen wir Hits von Prince, Sting oder auch den Beatles gepflegt zum Swingen!“

„Alle bisherigen Jazz & more-Konzerte waren in diesem Jahr bestens besucht“, resümiert Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Die Ellingtones werden einen schwungvollen Abschluss der Konzertreihe geben, zu dem wir noch einmal alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt herzlich einladen möchten.“

„Seien Sie dabei, wenn die Ellingtones aus Hannover am 5. August zum Abschluss der diesjährigen Konzertreihe Jazz & more aufspielen. Genießen Sie in einer außergewöhnlichen Atmosphäre Jazz, Swing und Lounge-Musik unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz. Für die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ein ganz besonderes Format, welches wir von Herzen fördern“, sagt Dr. Bernd Schmid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 24. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 1. Juli bis zum 5. August 2023 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

