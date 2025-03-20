Finanzielle Bildung zum Anfassen: CASHFLOW SQUAD Hannover geht bald ins vierte Jahr mit Sascha Rustenbach

Das Konzept: Finanzwissen durch Erleben, nicht durch Lesen

Seit Ende 2023 treffen sich in Hannover jeden Monat Menschen, um ihre finanzielle Intelligenz spielerisch zu trainieren.

Knapp 30 Abendveranstaltungen, sechs Tagesevents: CASHFLOW SQUAD Hannover wächst kontinuierlich

_Seit Ende 2023 treffen sich in Hannover jeden Monat Menschen, um ihre finanzielle Intelligenz spielerisch zu trainieren. Die monatliche Veranstaltungsreihe von Sascha Rustenbach und der CASHFLOW SECRETS GmbH zählt inzwischen knapp 30 Abendveranstaltungen “ und im Oktober bereits die sechste Tagesveranstaltung._

Das Konzept: Finanzwissen durch Erleben, nicht durch Lesen

Was Ende 2023 als Pilotprojekt startete, hat sich zu einer der beständigsten CASHFLOW101®-Veranstaltungsreihen im norddeutschen Raum entwickelt. Initiiert von Sascha Rustenbach in Zusammenarbeit mit der CASHFLOW SECRETS GmbH aus Berlin, findet der CASHFLOW SQUAD Hannover jeden Monat als Abendveranstaltung statt “ und das inzwischen zum knapp dreißigsten Mal.

Hinzu kommt ein wachsendes Tagesformat: Im Oktober findet bereits die sechste CASHFLOW DAY-Veranstaltung in Hannover statt. Damit ist Hannover einer der aktivsten Standorte im deutschsprachigen Netzwerk der CASHFLOW SECRETS GmbH.

Fahrradfahren lernt man auch nicht durch Lesen

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen steht die von Robert T. Kiyosaki entwickelte Bildungssimulation CASHFLOW101®. Das Spiel bildet reale Finanzentscheidungen nach “ von Investitionen über passives Einkommen bis hin zu Schuldenmanagement “ und macht so erfahrbar, was Bücher nur beschreiben können.

Rustenbach bringt das Konzept auf den Punkt: Fahrradfahren lernst du auch nicht durch Lesen. Um ein Fahrrad zu steuern, brauchst du das Fahrrad. Genauso trainierst du deinen Finanz-Muskel nur, wenn du ihn benutzt.

Die Simulation macht in wenigen Stunden sichtbar, welche Denkmuster Menschen bei finanziellen Entscheidungen steuern “ impulsives Handeln unter Druck, der Griff zur schnellen Rendite, das Verwechseln von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Wer den Unterschied zwischen einem Spiel und echtem Lernen erlebt, versteht, warum das Format nach fast dreißig Abenden immer noch ausgebucht ist.

Was Teilnehmer konkret mitnehmen

Mehrere Spielrunden mit anschließenden Feedbackgesprächen, eine bewusst begrenzte Teilnehmerzahl und akribisch ausgebildete Trainer sorgen dafür, dass das Spielgeschehen analysiert und auf echte Lebenssituationen übertragen wird. Arbeitsmaterialien und ein klar strukturierter Ablauf ergänzen die Simulation.

Die Veranstalter folgen dabei konsequent den Vorgaben von Robert T. Kiyosaki. Diese Qualität wurde beim CASHFLOW HERO DAY in einem Live-Interview mit Kiyosaki persönlich gewürdigt “ einer Auszeichnung, die nur einer kleinen Zahl von Trainern weltweit zukommt.

Was Teilnehmer nach einem CASHFLOW SQUAD mitnehmen, ist nicht ein weiteres Finanzkonzept aus einem Buch “ sondern die direkte Erfahrung, wie sich Entscheidungen unter simuliertem Druck anfühlen und welche Muster dabei sichtbar werden. Das verändert, wie man anschließend über das eigene Geld nachdenkt.

Klares Profil: Bildung ohne Verkaufsmaschen

Eine bewusste Abgrenzung zieht sich durch alle Veranstaltungen: keine Produktpräsentationen, keine Finanzdienstleistungen, keine Verkaufsgespräche am Spieltisch. Wer in der Finanzbildungsszene schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, findet in Hannover ein Format, das ausschließlich der Bildung dient “ und das über fast dreißig Abende hinweg konsequent eingehalten wurde.

Gemeinschaft als Lernfaktor

Neben dem Spiel selbst ist die Gemeinschaft ein zentrales Element des CASHFLOW SQUAD. Wer regelmaessig kommt, trifft auf Gleichgesinnte mit aehnlichen Zielen “ und lernt durch den Austausch genauso viel wie durch die Runden selbst. Die Kontinuitaet der Reihe hat in Hannover ueber die Monate eine aktive Gruppe von Stammteilnehmern entstehen lassen, die sich gegenseitig weiterbringen.

5 Dinge, die Teilnehmer mitnehmen

Was macht einen CASHFLOW SQUAD so wirkungsvoll? Es sind nicht die Spielregeln “ es ist das, was dabei ueber einen selbst sichtbar wird. Diese fuenf Learnings hoert man immer wieder von Teilnehmern:

1. Du lernst dich selbst kennen “ nicht das Spiel. Innerhalb weniger Runden wird sichtbar, wie du wirklich mit Geld umgehst: Wirst du nervoes bei Verlusten? Handelst du impulsiv, wenn eine Chance auftaucht? Das Spiel ist ein Spiegel “ und was es zeigt, gilt genauso im echten Leben.

2. Du entdeckst deine Glaubenssaetze ueber Geld. Schulden sind immer schlecht. Reichtum ist fuer andere. Ich bin nicht gut mit Zahlen. Diese Ueberzeugungen steuern Finanzentscheidungen “ meist unbewusst. Im Spiel kommen sie an die Oberflaeche. Das ist der erste Schritt, sie zu veraendern.

3. Du verstehst den Unterschied zwischen Vermoegenswert und Verbindlichkeit “ wirklich. Nicht als Theorie aus einem Buch, sondern am eigenen Erleben. Wer einmal gespuert hat, wie eine falsche Investitionsentscheidung den Cashflow blockiert, denkt beim naechsten echten Kauf anders.

4. Finanzen koennen Spass machen. Die meisten Menschen verbinden Geldthemen mit Stress, Scham oder Langeweile. Ein CASHFLOW SQUAD zeigt: Es geht auch anders. Wer einmal lachend ueber seine eigenen Denkfehler diskutiert hat, verliert die Hemmschwelle, sich ernsthaft mit den eigenen Finanzen zu beschaeftigen.

5. Du lernst schneller durch andere als alleine. Am Tisch sitzen Menschen mit verschiedenen Hintergruenden “ und jeder trifft andere Entscheidungen. Das macht Perspektiven sichtbar, die man alleine nie entwickeln wuerde. Voneinander lernen geht schneller als jedes Buch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CASHFLOW VITAL GBR

Sascha Rustenbach

Bergmannsweg 19

31199 Diekholzen

Deutschland

fon ..: 01792050465

web ..: https://cf-hannover-2023.eventbrite.de

email : sascha@rustenbach.net

Sascha Rustenbach – Vom Techniker zum Finanzbildungs-Mentor

Sascha Rustenbach ist Community Builder, Speaker und Finanzbildungs-Mentor aus der Region Hannover. Mit einem ungewöhnlichen Werdegang, der vom Elektroinstallateur über den Bundeswehr-Soldaten mit Auslandseinsätzen im Kosovo und Afghanistan bis hin zum IT-Spezialisten und Technischen Leiter reicht, bringt er eine Lebens- und Berufserfahrung mit, die seinesgleichen sucht.

Heute verfolgt Rustenbach ein klares Ziel: 1.000 Menschen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu begleiten. Als lizenzierter Cashflow Secrets-Partner nutzt er die von Robert T. Kiyosaki entwickelte Bildungssimulation CASHFLOW101®, um finanzielle Zusammenhänge greifbar und erlebbar zu machen – ohne Vorkenntnisse, ohne Studium, dafür mit Praxisnähe und echten Ergebnissen.

Mit seiner Community, regelmäßigen Cashflow-Abendveranstaltungen und den Cashflow Hero Days – zuletzt mit rund 1.000 Teilnehmern in Ilsede – hat er sich als einer der umtriebigsten Finanzbildungs-Organisatoren Norddeutschlands etabliert. Sein Credo: Finanzielle Freiheit beginnt im Kopf – und mit dem ersten Schritt.

Als Co-Autor im Sammelband „40 – Cashflow Secrets Helden“ gewährt Rustenbach Einblick in seine persönliche Transformation und zeigt, wie eine einzige Entscheidung ein Leben grundlegend verändern kann.

Sascha Rustenbach steht für Klarheit, Macher-Mentalität und einen Stil, der Menschen nicht nur informiert, sondern in Bewegung bringt.

Pressekontakt:

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