Finanzierung als Architektur: Käser-Ströbel, TOP BERATER 2026, verbindet Beratung und digitale Kreditprozesse

Christopher Käser-Ströbel, vom F.A.Z. Institut als „TOP Berater 2026“ ausgezeichnet, verbindet klassische Beratung mit einem neuen hybriden Ansatz über die FinPartner GmbH.

Wie lassen sich Firmenfinanzierungen so strukturieren, dass sie Unternehmen nicht nur mit Liquidität versorgen, sondern sie langfristig stärken? Christopher Käser-Ströbel, vom F.A.Z. Institut als „TOP Berater 2026“ ausgezeichnet, verbindet klassische Beratung mit einem neuen hybriden Ansatz über die FinPartner GmbH.

Frankfurt / Obersulm, 20.Mai 2026 – Das F.A.Z. Institut und das Research und Consulting-Institut QuantiQuest haben Christopher Käser-Ströbel als „TOP Berater 2026“ im Bereich Firmenfinanzierungen ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht seine langjährige Spezialisierung auf die strategische Begleitung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsfragen, Restrukturierungen und wachstumsorientierten Vorhaben.

Käser-Ströbel ist Dipl. Betriebswirt (BA), Bilanzbuchhalter und Fachbuchautor im SpringerGabler-Verlag. In seiner Beratung steht nicht die reine Kreditbeschaffung im Vordergrund, sondern die Frage, wie Finanzierung Unternehmen nachhaltig stärkt, unternehmerische Handlungsfähigkeit erhält und Wachstum belastbar absichert.

„Finanzierung ist für mich keine isolierte Transaktion, sondern ein zentrales Steuerungsinstrument für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen“, sagt Christopher Käser-Ströbel. „Mein Anspruch ist es, Finanzierungsstrukturen so zu entwickeln, dass sie Unternehmen nicht nur kurzfristig entlasten, sondern langfristig stabilisieren und unterstützen.“

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Entwicklung einer strategischen Finanzierungs-Architektur. Aus seiner Sicht entscheidet nicht allein der Zugang zu Kapital über den Erfolg, sondern die Qualität der Struktur dahinter: Passgenauigkeit, Transparenz, Bankfähigkeit und die Fähigkeit, Finanzierung in die Gesamtstrategie des Unternehmens einzubetten.

Hybrides Modell mit digitaler Kreditstrecke

Neben der klassischen 1:1-Beratung entwickelt Christopher Käser-Ströbel derzeit über die von ihm geführte FinPartner GmbH ein hybrides Modell für Firmenfinanzierungen. Dieses verbindet persönliche Beratung mit einer digitalen Kreditstrecke. Sein Ziel ist Finanzierungsanfragen künftig schneller, strukturierter und effizienter zu begleiten. Hierbei gibt es eine direkte Online-Anbindung an Banken und andere Finanzierer.

Ziel ist es, Unternehmen einen klaren und praxistauglichen Zugang zu Firmenkrediten zu eröffnen und zugleich die Qualität der Finanzierungsaufbereitung zu erhöhen. Die digitale Lösung soll den Prozess vom ersten Überblick bis zur Ansprache geeigneter Finanzierungspartner spürbar vereinfachen.

„Unternehmen brauchen heute beides: Geschwindigkeit in der Abwicklung und Substanz in der Beratung“, so Käser-Ströbel. „Genau an dieser Schnittstelle setzt unser hybrides Modell an.“

Ansprechpartner für Medien

Durch seine langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzierungsgeschäft ist Christopher Käser-Ströbel ein geeigneter Ansprechpartner für journalistische Anfragen rund um Firmenfinanzierung, Mittelstand, Kreditvergabe und die Digitalisierung von Finanzierungsprozessen. Medienvertreter können ihn für Interviews, Hintergrundgespräche und fachliche Einordnungen anfragen.

Über Christopher Käser-Ströbel

Christopher Käser-Ströbel berät mittelständische Unternehmen bei der Strukturierung und Umsetzung nachhaltiger Finanzierungen. Als ehemaliger Banker, Dipl. Betriebswirt (BA), Bilanzbuchhalter, Fachbuchautor und selbst unternehmerisch tätig verbindet er betriebswirtschaftliche Expertise mit langjähriger Praxis im Firmenkundengeschäft.

Über FinPartner GmbH

Die FinPartner GmbH transportiert Fachwissen Rund um die Unternehmensfinanzierung und vermittelt auf digitalem Weg Firmenfinanzierungen. FinPartner ergänzt die persönliche Beratung von Christopher Käser-Ströbel um einen strukturierten, hybriden Ansatz. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Effizienz, Transparenz und strategischer Finanzierungsberatung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KÄSER-STRÖBEL Consulting

Herr Christopher Käser-Ströbel

Enzbergstr. 55

74182 Obersulm

Deutschland

fon ..: 07130/2428770

web ..: https://kaeser-stroebel.de

email : cks@kaeser-stroebelde

KÄSER-STRÖBEL Consulting berät und unterstützt mittelständische Unternehmen und Gründer bei der Strukturierung und Umsetzung nachhaltiger Finanzierungen.

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