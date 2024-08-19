  • Energieeffizienz mit System: pro home verbindet Beratung, Technik und Praxis

    pro home bietet bundesweit Energieberatung, Sanierungsfahrpläne und Messtechnik wie Blower Door Tests. Individuelle Lösungen verbinden Komfort, Nachhaltigkeit, Effizienz und Fördermöglichkeiten.

    Wer bei Neubau oder Sanierung auf zukunftssichere Energiekonzepte setzt, stößt schnell auf pro home. Das bundesweit tätige Unternehmen hat sich auf Energieberatung und Messtechnik spezialisiert und begleitet seine Kunden von der ersten Analyse bis zur Umsetzung effizienter Maßnahmen.

    Mit erfahrenen Experten und modernster Technik bietet pro home individuelle Lösungen, die Wohnkomfort, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz miteinander verbinden. Dazu gehören detaillierte Energieberatungen für Neubauten und Bestandsgebäude, individuelle Sanierungsfahrpläne. Auch Fördermöglichkeiten werden geprüft, sodass Kunden von staatlichen Zuschüssen profitieren können.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf präzisen Messdienstleistungen. Blower Door Test, Thermografie, Raumluftmessung und Leckageortung sorgen für Transparenz und machen Einsparpotenziale sowie Schadensquellen sichtbar. Damit werden Bauschäden vermieden und ein gesundes Raumklima gesichert.

    Ob bei der Planung eines Neubaus oder bei der Modernisierung bestehender Gebäude, pro home setzt auf persönliche Beratung, zuverlässige Terminabwicklung und eine praxisnahe Umsetzung. Kunden schätzen die individuelle Betreuung, die fachliche Expertise und die konsequente Ausrichtung auf Qualität.

    Interessenten können direkt über die Website oder telefonisch (04771 – 88 69 100) Kontakt aufnehmen. Von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung bleibt pro home an der Seite seiner Kunden für mehr Energieeffizienz, Sicherheit und Wohnqualität.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    pro home GmbH & Co. KG
    Herr Ruwen Groß
    Zentrumstraße 12
    21745 Hemmoor
    Deutschland

    fon ..: 04771 – 88 69 100
    web ..: https://www.prohome.de/
    email : info@prohome.de

