25 Jahre Ostseeappartements Rügen

Regionaler Ferienvermittler mit Erfolgsbilanz

Ostseebad Sellin. Als Alexander Schulz im Frühjahr 2001 die ersten drei Vermittlungsverträge für Ostseeappartements Rügen (OAR) unterschrieb, fand das noch auf dem Fußboden statt. Das damalige Büro in der Wilhelmstraße 1 war schlichtweg noch nicht fertig, erinnert er sich mit einem Lächeln. Was er und sein Team allerdings im Lauf der inzwischen 25jährigen Firmengeschichte aus dem Unternehmen gemacht haben, nötigt Respekt ab.

Nicht nur, dass es aus ursprünglich einem inzwischen zwei Firmenstandorte auf Rügen geworden sind, sondern vor allem auch die Tatsache, dass Schulz und seine 20köpfige Belegschaft den selbst erklärten Anspruch, Rügens No. 1 zu sein, jeden Tag aufs Neue mit Leben erfüllen. In Zahlen ausgedrückt: Fast 20.000 große und kleine Inselgäste machten allein im Jahr 2025 in einer der von OAR betreuten Ferienunterkünfte Urlaub – ein Rekordwert, den man 2026 noch einmal toppen will. Seit 2001 wurden insgesamt rund 2,5 Mio. Übernachtungen generiert, unschätzbar wichtig für die gesamte Inselwirtschaft.

_“Als Team sind wir hier bei OAR speziell in den schwierigen Corona-Jahren noch einmal deutlich enger zusammengerückt. Wir haben die Zeit genutzt, unser Marketing und den Vertrieb bestmöglich auszubauen und auf ein neues Level zu heben. Und auch unsere Immobiliensparte soll nicht vergessen werden, die gehört untrennbar dazu.“_, so Alexander Schulz. Und Co-Geschäftsführerin Yvonne Heyden ergänzt: _“Das tägliche Feedback unserer Gäste und die Zusammenarbeit mit den Objekteigentümern ist überwältigend positiv. Das freut und motiviert uns natürlich sehr.“_

Gut merken sollte man sich die unter dem Kürzel www.oar1.de erreichbare Website von Ostseeappartements Rügen auf jeden Fall. Schließlich sind es aktuell rund 380 nach strengen Qualitätskriterien ausgesuchte Ferienunterkünfte auf der Insel Rügen, die es im Portfolio von OAR zu entdecken gilt. Heiß begehrt sind natürlich stets auch die attraktiven Lastminute-Angebote. Und im _RügenInsider_-Blog gibt es jede Menge Ausflugs-, Museums-, Buch- und Shoppingtipps für die Insel. Kurzum: Ostseeappartements Rügen bietet ein Gesamtpaket, das Lust auf Urlaub macht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH&Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303-90940

email : marketing@oar1.de

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