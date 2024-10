Finanzierungslösungen im Fokus: PLAN-B NET ZERO erweitert Wachstumsstrategie

PBNZ bietet Finanzierungsmodelle im Bereich erneuerbare Energien an

Zug/Mühlheim, 09. Oktober 2024: Nach der kürzlich gelaunchten PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH forciert die PLAN-B NET ZERO-Gruppe das Wachstum mit der Gründung der PLAN-B NET ZERO FINANCE GmbH weiter. Die neue Tochtergesellschaft wird das Dienstleistungsportfolio der Unternehmensgruppe im Bereich Finanzierungslösungen erweitern. Ziel ist es, maßgeschneiderte Finanzierungsangebote sowohl für Unternehmen innerhalb der PLAN-B NET ZERO-Gruppe, als auch für Kunden und externe Partnerunternehmen zu entwickeln, um Wachstum und Expansion nachhaltig zu fördern.

„Unsere langfristige Vision ist es, ein führender Anbieter innovativer Finanzierungsmodelle im Bereich erneuerbarer Energien zu werden, die sowohl für unsere eigenen Unternehmen als auch für Kunden und Partnerunternehmen echte Mehrwerte schaffen.“ erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO.

Entwicklung maßgeschneiderter Finanzierungsangebote

Die PLAN-B NET ZERO FINANCE GmbH wird deshalb neben der Kapitalbereitstellung innerhalb der PLAN-B NET ZERO-Gruppe neue Finanzierungsprodukte entwickeln, die sich an die wichtigsten Kundengruppen richten:

So werden zukünftig für private Endkunden und speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) Finanzierungsangebote geschaffen, die über die klassische Bankfinanzierung hinausgehen und genau auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die langfristige Wachstumsstrategie der PLAN-B NET ZERO-Gruppe wird somit durch die Gründung der PLAN-B NET ZERO FINANCE weiter gestärkt. Die neue Tochter übernimmt eine zentrale Rolle in der übergeordneten Vision der Gruppe, die darauf abzielt, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.

Ein wesentlicher Aspekt dieser Strategie ist die gezielte Unterstützung eigener Unternehmen und Beteiligungen innerhalb der Gruppe durch passgenaue Finanzierungsmodelle einschließlich dem entsprechenden Know-How, um innovative Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dies kann neben der generellen Bereitstellung von Wachstumskapital, zum Beispiel die Entwicklungen von energieeffizienten Technologien oder nachhaltigen Produktionsmethoden umfassen.

Darüber hinaus wird das Finanzierungsportfolio der PLAN-B NET ZERO FINANCE auf externe Partner ausgeweitet. Dies bedeutet, dass die Dienste der Tochtergesellschaft auch externen Unternehmen und Organisationen offenstehen. Durch diese Erweiterung wird die PLAN-B NET ZERO-Gruppe in der Lage sein, ihre Expertise und Ressourcen einem noch breiteren Markt anzubieten, was nicht nur zur Diversifizierung der Einnahmequellen beiträgt, sondern auch die Marktposition der Gruppe insgesamt stärkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PLAN-B NET ZERO AG

Herr Maximilian Koch

Gubelstrasse 12

6300 Zug

Schweiz

fon ..: +41 41 52 076 92

web ..: https://planbnetzero.com/

email : presse@planbnetzero.com

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

