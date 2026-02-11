Finanzkraft, Bohrkraft und Geschwindigkeit nehmen rasant zu!

Mit 594,3 Mio. CAD Cash zum Quartalsende, 270 verkauften Goldunzen aus ,Tintic‘, einer abgeschlossenen 225 Mio.-Wandelanleihe und bis zu 160.000 Bohrmetern rückt diese Firma in eine neue Phase.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. Mai 2026, 8:36 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt auch 2026 einer der spannendsten Rohstoffe der Welt. Zwar sorgen die wechselnden Erwartungen an die US-Zinspolitik immer wieder für kurzfristige Schwankungen. Gleichzeitig schreiben Zentralbanken, asiatische Anleger und physisch besicherte Goldprodukte weiter an einer deutlich größeren Geschichte: Gold wird strategisch gesucht, gekauft und gehalten.

Besonders China liefert hierfür ein starkes Signal. Nach Angaben des World Gold Council verzeichneten chinesische Gold-ETFs im April 2026 bereits den achten monatlichen Zufluss in Folge. Zugleich erhöhte die People’s Bank of China ihre offiziellen Goldreserven um acht Tonnen auf 2.322 Tonnen. Der Goldanteil an den chinesischen Gesamtreserven lag damit bei rund 9 %.

Auch global bleibt die Zentralbanknachfrage hoch. Der World Gold Council bezifferte die Zentralbankkäufe im ersten Quartal 2026 auf 244 Tonnen. Für Goldentwickler mit großen Projekten, klarer Finanzierungsperspektive und sichtbar zunehmender operativer Aktivität ist das ein Umfeld, in dem Substanz, Projektfortschritt und Disziplin besonders stark in den Vordergrund rücken.

Genau an dieser Stelle kommt…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Kostensteigerungen, Verzögerungen, technische und geologische Risiken, Untertage-/Betriebsrisiken, Genehmigungs-, Umwelt-, Sicherheits-, First-Nations-/Stakeholder- und Standortthemen sowie das Risiko, dass geplante Minenentwicklung, Ressourcenkonversion oder kommerzielle Produktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht erreicht werden.

Wesentliche Chancen: starker Goldmarkt, fortschreitende ,Cariboo‘-Entwicklung, zusätzliche Bohr- und Konversionsergebnisse, mögliche Erweiterung der Ressourcenbasis, verbesserte Projektplanung, Finanzierungsspielraum, ,Tintic‘-Optionalität und zunehmende institutionelle Wahrnehmung durch die Einbindung in den GDXJ.

Quellen und Methodik

o World Gold Council: China gold market update – notable rise in gold reserves, Mai 2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/05/china-gold-market-update-notable-rise-gold-reserves

o World Gold Council: Gold Demand Trends Q1 2026 – Central banks: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2026/central-banks

o Osisko Development Corp.: Reports First Quarter 2026 Results, 11.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-reports-first-quarter-2026-results

o Osisko Development Corp.: Provides Infill Drilling Update on its 13,000-Meter Lowhee Program, 11.02.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-provides-infill-drilling-update-on-its-13000-meter-lowhee-program-at-,Cariboo‘-gold-project-intercepts-include-59640-gt-gold-over-20-meters-from-61-meters-downhole-including-229356-gt-gold-over-05-meters-from-66-m

o Osisko Development Corp.: Announces Resumption of Planned Site Activities at the ,Cariboo‘ Gold Project, 02.03.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-resumption-of-planned-site-activities-at-the-,Cariboo‘-gold-project

o Osisko Development Corp.: Appoints Vice President, Construction Contracting and Commercial, 04.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/?turl=osisko-development-appoints-vice-president-construction-contracting-and-commercial

o Osisko Development Corp.: Appoints Vice President, Sustainable Development, 19.05.2026: https://www.osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-appoints-vice-president-sustainable-development

o Osisko Development Corp.: Announces Pricing of US$275.0 Million Aggregate Principal Amount of 4.125% Convertible Senior Notes Offering, 21.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-pricing-of-us2750-million-aggregate-principal-amount-of-4125-convertible-senior-notes-offering-250-conversion-premium

o Osisko Development Corp.: Announces Closing of US$225.0 Million Aggregate Principal Amount of 4.125% Convertible Senior Notes Offering, 26.05.2026: https://osiskodev.com/news/news-releases/osisko-development-announces-closing-of-us2250-million-aggregate-principal-amount-of-4125-convertible-senior-notes-offering

o Osisko Development Corp. Unternehmenspräsentation / eingebettete Grafiken; Bildquellen jeweils wie angegeben. Intro-Bild: stock.adobe.com

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Marketingmitteilung sind veröffentlichte Unternehmensmeldungen, MD&A/Finanzunterlagen, technische Berichte nach NI 43-101, öffentlich verfügbare Marktinformationen des World Gold Council sowie vom Unternehmen bereitgestellte Grafiken. Es wurde kein eigenes Kursmodell, keine eigene Bewertung und keine eigene technische Ressourcenschätzung erstellt. Die Einordnung ist qualitativ, werblich und aus Sicht des Autors positiv, aber nicht als Finanzanalyse oder Anlageberatung zu verstehen. Update-Policy: keine laufende Aktualisierungspflicht; kein Update geplant.

o Intro-Bild: stock.adobe.com ; Digital bull charging ahead, a symbol of market growth and investment. Glowing neon lines highlight a financial chart background. Stock, trading, success, innovation, futuristic_von Vadymation.jpeg

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Osisko Development ist ein Rohstoffentwickler. Nach den Unternehmensangaben hat das Unternehmen Entwicklungs- und Explorationswerte, die periodische Einnahmen aus Test- oder kleinmaßstäblichen Aktivitäten erzielen können, verfügt jedoch nicht über eine Mine im kommerziellen Produktionsstadium, die positive Cashflows generiert. Testabbau, kleinmaßstäbliche Haufenlaugung und Direktversand von mineralisiertem Material können jederzeit reduziert, ausgesetzt oder beendet werden. Es besteht keine Gewähr, dass kommerzielle Produktion aufgenommen, fortgesetzt oder wirtschaftlich erfolgreich sein wird.

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Die im Artikel genannten Bohrergebnisse, Ressourcen, Reserven, technischen Begriffe und Projektkennzahlen stammen aus Veröffentlichungen des Unternehmens beziehungsweise aus technischen Berichten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben nicht dieselbe Sicherheit. Insbesondere abgeleitete Ressourcen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und dürfen nicht so verstanden werden, als seien sie wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar. Leser sollten die vollständigen technischen Berichte einschließlich Annahmen, Einschränkungen, Methoden und Risikohinweisen lesen.

Diese Veröffentlichung berücksichtigt weder die individuelle finanzielle Situation, Risikotragfähigkeit, Erfahrung, Anlageziele noch steuerliche oder rechtliche Lage des Lesers. Jeder Leser sollte vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und qualifizierte Beratung durch Bank, Finanzberater, Steuerberater und/oder Rechtsberater einholen. Frühere Wertentwicklungen, genannte Chancen, Projektfortschritte oder positive Szenarien sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.

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