Dresden, 10.12.2025 – Der richtige Fassadenanstrich ist entscheidend für den langfristigen Schutz und die Optik eines Gebäudes.

Dabei spielen die Unterschiede zwischen Altbau- und Neubaufassaden eine zentrale Rolle. Altbauten haben häufig spezielle Anforderungen, da Materialien älter sind, Feuchtigkeit und Risse auftreten können und historische Vorgaben zu beachten sind. Neubauten verfügen meist über moderne Putze, gleichmäßige Oberflächen und wärmegedämmte Fassaden.

FIRA® Fassaden Spezialtechnik GmbH bietet umfassende Beratung und professionelle Lösungen für beide Bauarten. Altbauten profitieren von diffusionsoffenen, elastischen Farben, die kleine Bewegungen im Putz ausgleichen und Feuchtigkeit entweichen lassen. So werden Schimmelbildung und Putzschäden reduziert. Auch die Wahl der passenden Farbnuancen für historische Gebäude gehört zu den Kernkompetenzen von FIRA®.

Bei Neubauten liegt der Fokus auf modernen Fassadenfarben, die UV-beständig, wasserabweisend und besonders pflegeleicht sind. Diese Systeme sorgen für lange Lebensdauer, hohe Energieeffizienz und eine gleichmäßige Optik. Akzentflächen oder zweifarbige Fassaden lassen sich unkompliziert realisieren, da keine alten Farbschichten entfernt werden müssen.

Unabhängig von der Bauart ist die Vorbereitung der Fassade entscheidend. Lose Putzstellen werden fachgerecht ausgebessert, Risse geschlossen und die Oberfläche gereinigt. Auch Feuchtigkeitsschäden oder Algenbefall werden professionell geprüft und behoben. Für Neubauten sorgt eine gründliche Grundierung für optimale Haftung der Farbe.

FIRA® begleitet Hausbesitzer von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung und sorgt dafür, dass moderne Fassadensysteme sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind. Vorher-nachher-Beispiele zeigen, wie die richtigen Farben, Materialien und Beschichtungen das Erscheinungsbild eines Hauses aufwerten und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.

