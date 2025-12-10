Mit der richtigen Fassadenfarbe zu langlebigem Schutz und harmonischem Erscheinungsbild

Dresden / 10.12.2025 – Die Wahl der passenden Fassadenfarbe ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Neubau, bei Renovierungen oder Sanierungen.

Sie beeinflusst nicht nur den Gesamteindruck eines Hauses, sondern steigert auch den Immobilienwert und sorgt für ein harmonisches Wohngefühl. FIRA® Fassaden Spezialtechnik GmbH empfiehlt, bei der Farbwahl nicht allein dem Geschmack zu folgen, sondern Klima, Architektur und Standortbedingungen zu berücksichtigen.

„Eine sorgfältige Farbauswahl schützt das Fassadensystem, verlängert die Lebensdauer und unterstreicht den Stil des Hauses“, erklärt ein Mitarbeiter von FIRA®. In sonnenreichen Regionen wirken helle Farben wie Beige, Weiß oder Pastelltöne besonders vorteilhaft, da sie Wärme reflektieren und Materialspannungen vermeiden. In feuchten Gebieten bewähren sich wasserabweisende und diffusionsoffene Farben, die Algen- und Schimmelbildung verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen lassen.

FIRA® unterstützt Hausbesitzer bei der Auswahl des richtigen Farbtons für jeden Baustil. Klassische Einfamilienhäuser harmonieren mit gedeckten Naturtönen, mediterrane Häuser profitieren von warmen Terrakotta- oder Ockertönen, während moderne Bauhäuser durch kontrastreiche Kombinationen wie helles Weiß mit dunklem Anthrazit Akzente setzen können. Auch historische Gebäude lassen sich stilgerecht sanieren, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Darüber hinaus betont FIRA® die Bedeutung hochwertiger Fassadenbeschichtungen. UV-beständige, langlebige Farben sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und erleichtern die Pflege. Energiesparende oder reflektierende Systeme steigern zudem die Effizienz des Gebäudes und sorgen für ein angenehmeres Raumklima.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FIRA® FASSADEN SPEZIALTECHNIK GmbH

Herr Michael Thumsch

Tzschirnerplatz 3-5

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: 49 351 25 70 921

fax ..: 49 351 25 70 988

web ..: https://fira-fassaden.de/

email : info@fira.de

FIRA® begleitet Hausbesitzer von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung und sorgt dafür, dass moderne Fassadensysteme sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind. Vorher-nachher-Beispiele zeigen, wie die richtigen Farben, Materialien und Beschichtungen das Erscheinungsbild eines Hauses aufwerten und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.

