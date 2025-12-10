  • FIRA® Fassaden Spezialtechnik GmbH präsentiert die Fassadentrends 2026

    Dresden / 10.12.2025 – Die Gestaltung von Hausfassaden gewinnt 2026 zunehmend an Bedeutung.

    Hausbesitzer legen nicht mehr nur Wert auf die Optik, sondern achten verstärkt auf Energieeffizienz, ökologische Materialien und langlebige Schutzsysteme. Moderne Architektur, technologische Entwicklungen und der Einfluss des Klimawandels bestimmen die Fassadentrends des kommenden Jahres.

    „Wer heute baut oder saniert, möchte Fassadenlösungen, die viele Jahre schön, nachhaltig und funktional sind“, erklärt ein Mitarbeiter von FIRA®. „Die Wahl der richtigen Farben, Materialien und Beschichtungen entscheidet über den langfristigen Werterhalt und die Energieeffizienz eines Gebäudes.“

    Bei den Farbtrends 2026 steht Natürlichkeit im Vordergrund. Warme Erd- und Sandtöne, dezente Pastellfarben sowie ruhige Grauabstufungen prägen das Erscheinungsbild von Neubauten und modernisierten Altbauten gleichermaßen. Dunkle Farbtöne wie Anthrazit bleiben beliebt, ebenso wie zweifarbige Fassaden und Akzentflächen, die Eingänge, Erker oder Anbauten optisch betonen und Tiefe verleihen.

    Auch bei den Materialien vollzieht sich ein Wandel. Moderne Putzsysteme mit wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften sichern die Langlebigkeit der Fassade. Strukturputze und natürliche Materialien wie Holz, Metall oder Klinker erzeugen interessante Effekte und verleihen Neubauten eine moderne und gleichzeitig warme Optik. Ökologische Dämmstoffe wie Hanf oder Holzfaser verbessern das Raumklima und ermöglichen gleichzeitig hohe Energieeinsparungen.
    Nachhaltigkeit wird 2026 zum Standard. Umweltfreundliche Fassadenbeschichtungen mit längeren Renovierungsintervallen, regionale Baustoffe und effiziente Dämmtechnologien reduzieren die Umweltbelastung und steigern die Energieeffizienz. Darüber hinaus gewinnen smarte Fassadenlösungen an Bedeutung: Sensoren überwachen Feuchtigkeit und Temperatur, während integrierte Photovoltaik-Elemente Strom erzeugen und das Gebäude energieeffizient unterstützen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    FIRA® FASSADEN SPEZIALTECHNIK GmbH
    Herr Michael Thumsch
    Tzschirnerplatz 3-5
    01067 Dresden
    Deutschland

    fon ..: 49 351 25 70 921
    fax ..: 49 351 25 70 988
    web ..: https://fira-fassaden.de/
    email : info@fira.de

    FIRA® begleitet Hausbesitzer von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung und sorgt dafür, dass moderne Fassadensysteme sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind. Vorher-nachher-Beispiele zeigen, wie die richtigen Farben, Materialien und Beschichtungen das Erscheinungsbild eines Hauses aufwerten und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.

