First Tin Plc teilt die Zwischenergebnisse und veranstaltet Investorenpräsentation

18. August 2022. First Tin Plc („First Tin“ oder „das Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/) ist ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien und wird die Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (HJ22) am Montag, 19. September 2022 veröffentlichten.

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass Thomas Buenger (CEO) und Charlie Cannon-Brookes (Non-Executive Chairman) am Montag, 19. September 2022 um 9:00 Uhr BST eine Live-Präsentation zu den Ergebnissen über die Plattform Investor Meet Company veranstalten werden.

Die Präsentation ist für alle bestehenden und potenziellen Aktionäre offen. Fragen können im Vorfeld der Veranstaltung über das Investor Meet Company Dashboard bis 9:00 Uhr am Tag vor der Versammlung oder jederzeit während der Live-Präsentation eingereicht werden.

Anleger können sich kostenlos bei Investor Meet Company anmelden und auf „Add to Meet“ First Tin via klicken: www.investormeetcompany.com/first-tin-plc/register-investor

Nachfragen:

First Tin Via SEC Newgate

Thomas Bünger – CEO

Arlington Group Asset Management Limited (Finanzberater und

gemeinsamer

Makler)

Simon Catt 020 7389 5016

WH Ireland Limited (Gemeinsamer Makler)

Harry Ansell 020 7220 1670

SEC Newgate (Finanz-PR)

Elisabeth Cowell / Axaule Shukanayeva / 07900 248 213

Molly Gretton

Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.ch

Jochen Staiger

Hinweise für Redakteure

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt von entscheidender Bedeutung ist, doch in Europa ist das Angebot sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Knappheit dazu führt, dass Zinn in absehbarer Zukunft anhaltende Defizite auf den Märkten aufweist. Das Risiko der Aktiva des Unternehmens wurde durch umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution durch eine gesicherte Versorgung zu unterstützen.

