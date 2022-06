Kings Entertainment teilt die Highlights des Monats Mai mit

90 % mehr Neuregistrierungen als im Vormonat mit einem Anstieg um 56 % bei neu einzahlenden Kunden

Vancouver, 6. Juni 2022. Kings Entertainment Group Inc. (Kings Entertainment oder das Unternehmen), ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterie, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspielinnovatoren LottoKings (www.lottokings.com/) und WinTrillions (www.wintrillions.com/), gab heute die Höhepunkte der Betriebe des Unternehmens im Monat Mai 2022 bekannt.

Sowohl die Zahl der Neukundenregistrierungen als auch die Zahl der neuen einzahlenden Kunden stieg im Mai bei den Flaggschiff-Lotteriemarken von Kings Entertainment, Win Trillions und Lotto Kings, weiter an. Obwohl die anhaltend niedrigen Jackpots den Enthusiasmus der Kunden in der gesamten Branche weltweit dämpften, konnte Kings fast 13.000 neue Registrierungen – ein Anstieg von 90 % seit April – und 1466 neue einzahlende Kunden – ein Zuwachs von 56 % im gleichen Zeitraum – verzeichnen.

Die Zahl der aktiven Casinokunden stieg um fast 15 %, mit 939 aktiven Spielern in den Live- und virtuellen Casinos, obwohl die Casinoeinnahmen in diesem Monat aufgrund von Kundengewinnen in der Casinosparte um fast 60 % zurückgingen.

Der Zuwachs an aktiven Casinokunden trug zu einem Gesamtanstieg der aktiven Kunden von Kings um 3 % bei. Allerdings verursachten die erheblichen Casinogewinne einen leichten Rückgang der Gesamteinnahmen.

Wir sind mit dem beständigen Wachstum, das wir erreichen konnten, sehr zufrieden, kommentierte Steve Budin, CEO von Kings Entertainment. Trotz einer anhaltenden Periode niedriger Lotterie-Jackpots haben wir die Zahl unserer aktiven Kunden erfolgreich weiter ausgebaut. Wir sind zuversichtlich, dass diese starke Basis aktiver Kunden im Laufe der Zeit zu einem längerfristigen, nachhaltigen Wachstum des Ergebnisses führen wird.

Wir konzentrieren uns auch stark auf unsere bereits angekündigte Übernahme von Sports Venture Holdings, dem Betreiber der führenden kanadischen Sportwettenmarke Bet99, fügte Herr Budin hinzu. Diese Übernahme bringt zwei starke Marken im internationalen Online-Glücksspielsektor zusammen und verschafft Kings außerdem ein starkes Standbein im aufstrebenden kanadischen Sportwettenmarkt.

Über Kings Entertainment

Kings Entertainment (CSE: JKPT, OTC:JKPTF) ist ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterien, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspiel-Innovatoren LottoKings und WinTrillions. Diese Marken nutzen ihre Fähigkeit, durch renommierte Lotterieangebote Spieler mit beträchtlichem Potenzial zu gewinnen und diese anschließend durch eine Reihe von Casino- und Sportwettenangeboten zu binden. LottoKings und WinTrillions haben seit ihren Anfängen Millionen von Spielern angezogen und an sich gebunden.

Ansprechpartner für Kings Entertainment Group:

Steve Budin, CEO

steve@kingsentertainment.games

info@kingsentertainment.games

604.961.0296

Medien- oder Interviewanfragen richten Sie bitte an:

Christy Kaiser, Thirty Dash Communications

Christy@thirtydash.ca

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen das Unternehmen annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Geschäft und die Geschäftspläne des Unternehmens, die Strategie des Unternehmens und die derzeitige Konzentration auf die Entwicklung von Marken im globalen Online-Gaming-Markt und die globalen Marktchancen im Online-Gaming-Bereich, einschließlich des erwarteten Wachstums, des Fortschritts der Legalisierung in verschiedenen Rechtsordnungen und des Wachstums in Lateinamerika. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen erkannt werden, oder anhand Aussagen, die im Futur formuliert sind oder darauf hindeuten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden könnten, würden, können oder werden (oder andere Varianten des Vorstehenden). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie operativen Plänen, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren können auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen, die es von Branchenanalysten und anderen Drittquellen erhalten hat, und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftiges Wachstum, Betriebsergebnisse, zukünftiges Kapital (einschließlich der Höhe, Art und Quellen der Finanzierung) und Ausgaben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

