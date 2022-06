Oragin wird in die Liste der „Future 50“ der nachhaltigen Unternehmen mit dem schnellsten Wachstum aufgenommen

6. Juni 2022, Toronto, Kanada: Oragin Foods Inc. (ORAGIN oder das Unternehmen) (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FRA: 9CW ) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es von Corporate Knights in die erste Liste der Future 50 der nachhaltigen Unternehmen Kanadas mit dem schnellsten Wachstum aufgenommen wurde. Die Rangliste hebt aufstrebende kanadische Unternehmen hervor, die aufgrund ihrer Innovationen in der Lage sind, beim Übergang zu einer globalen umweltfreundlichen Wirtschaft die Marktführerschaft zu übernehmen.

Die Future 50 werden aus einem Pool von 5.115 kanadischen börsennotierten und privaten Unternehmen ausgewählt und repräsentieren die 25 am schnellsten wachsenden börsennotierten Unternehmen (gemessen am prozentualen Umsatzwachstum im Jahresvergleich) sowie die 25 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Privatbesitz (gemessen am prozentualen Wachstum des in den letzten beiden Finanzierungsrunden aufgenommenen Kapitals), die mehr als 50 % ihres Umsatzes mit sauberen Energiequellen erzielen. Die Liste umfasst Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, die anschauliche Beispiele dafür liefern, wie eine Netto-Null-Wirtschaft eine Fülle neuer Möglichkeiten schaffen kann.

Seit wir als Organic Garage gegründet wurden, ist das Engagement unseres Unternehmens für nachhaltige Produkte und Praktiken ein Grund zum Stolz, so Matt Lurie, CEO von ORAGIN. Wir haben uns immer darauf konzentriert, möglichst umweltfreundlich zu arbeiten, und wir sind stolz darauf, dass uns Corporate Knights für diese bewusste Entscheidung ausgezeichnet hat.

Das Unternehmen entstand aus Organic Garage, einer Einzelhandelskette, die ausschließlich natürliche und biologische Lebensmittel verkauft, die hinsichtlich Qualität und Inhaltsstoffen strengen Richtlinien entsprechen. Organic Garage übernahm später Future of Cheese, einen nachhaltigen Hersteller pflanzlicher Käse- und Molkereiprodukte, der wiederum zum Eckpfeiler von ORAGINs Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter wurde.

Corporate Knights, eine kanadische B Corp für Medien und Forschung, setzt sich für eine nachhaltige Wirtschaft zugunsten der Menschen und des Planeten ein. Corporate Knights erstellt seit fast 20 Jahren globale Unternehmens- und Fondsrankings. Sein preisgekröntes vierteljährliches Magazin erscheint seit 2002 und wird in The Globe and Mail, The Wall Street Journal und The Washington Post veröffentlicht. Mit einer Auflage von mehr als 126.000 Exemplaren ist das Magazin Corporate Knights die bekannteste Publikation, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzt.

Über Oragin Foods Inc.

Oragin Foods Inc. (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die ORAGIN-Website unter www.oragin.com.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

