„Fix&Fertig“ – und das dank FOTOBODEN(TM)

Egal, ob Sandstrand oder Düsseldorfer Kopfsteinpflaster, die Rollenware von FOTOBODEN(TM) kommt überall am Boden zum Einsatz, wo gutes Design ebenso wie ein zweckmäßiger Einsatz gefragt ist.

Ab sofort bietet das Kaarster Unternehmen einen Vinylboden auch als Rollenware an. Zehn Motive mit dem gewohnt fotorealistischen Druck mit bis zu 1,8 Mrd. Pixeln pro Quadratmeter stehen Kunden nun fertig gedruckt und abrufbereit auf Lager zur Verfügung und können entweder rollenweise (pro Rolle ca. 30 Laufmeter) oder auf eine gewünschte geringere Anzahl an Laufmetern direkt von der Rolle bestellt werden. Die Lieferung innerhalb von nur drei Werktagen wird deutschlandweit garantiert. Damit ist der Name des neuen Produkts Programm: „Fix&Fertig“ steht für die schnelle Lieferung eines bereits festgelegten Motivs.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind wie immer bei FOTOBODEN(TM) nahezu unbegrenzt. Egal, ob kreative Ladenbaukonzepte umgesetzt oder bei Messen und Events gute Stimmung bei den Besuchern durch einen speziellen Bodenbelag hervorgerufen werden sollen: Dank „Fix&Fertig“ ist nun auch eine kurzfristige Auswahl möglich, um für einen großartigen und überraschenden Effekt zu sorgen. Für die aussagekräftigen und einzigartigen Motive hat das Design-Team von Visuals United sein umfangreiches Know-how aus den vergangenen acht Jahren FOTOBODEN(TM) genutzt. Die Vielfalt der zehn zur Auswahl stehenden Motive reicht von historischen oder Schachbrettfliesen über wilde Wiesen und Sandstrand bis hin zum Düsseldorfer Kopfsteinpflaster. Viele Möglichkeiten also, um Kunden und Besucher zu begeistern und eine ganz besondere Raumwirkung zu entfalten.

Die Rollenware im vielfach DIN- sowie ISO-zertifizierten Material ist ideal als Werbe- und Dekorationselement nutzbar. Es kann aber ebenso in Museen, bei TV-Produktionen oder im Bühnenbau eingesetzt werden. Der größte Vorteil der Rollenware ist das noch einfachere Aus- und Aneinanderlegen: Durch den Bildrapport von 2mx2m passt sich das Motiv automatisch jeweils von Bahn zu Bahn an. Im privaten Gebrauch gibt FOTOBODEN(TM) bis zu zehn Jahre Garantie auf die Haltbarkeit des Vinylbodens Fix&Fertig. Somit ist auch eine langfristige Raumgestaltung kein Problem mehr! Durch die Brandschutzklasse Bfl-s1 sowie die RI0-Rutschhemmung ist FOTOBODEN(TM) für nahezu jeden Einsatzort geeignet.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fotoboden.de/rollenware.

FOTOBODEN(TM) ist ein Produkt der visuals united AG mit Sitz in Kaarst. Der patentierte Vinylboden ist individuell bedruckbar und sorgt als Werbe- und Dekorationselement für eine Frequenzsteigerung am Einsatzort. Im Visual Merchandising am POS sorgt er für höhere Verkaufszahlen, bei Messen für mehr Standbesucher. Von Promotion- bis zur Objektqualität mit bis zu 15 Jahren Garantie ist FOTOBODEN(TM) erhältlich. Auch Museen, TV-Produktionen, Laden- und Bühnenbau-Unternehmen verwenden das vielfach DIN- sowie ISO-zertifizierte Material. FOTOBODEN(TM) ist nachhaltig, da er zu 100% recycelbar ist. Als führender Spezialist für bedruckte Böden bietet die visuals united AG Design, Druck sowie Produktentwicklung an.

