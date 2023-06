Flieseninspiration und Preiswertversprechen

Fliesenmax eröffnet neuen Store in Geldern

Pre-Opening-Party am 14. Juni 2023

Fliesen in allen Formaten und Farben: Ab dem 15. Juni 2023 präsentiert der neue Store der Kette Fliesenmax nun auch in Geldern sein breites und hochwertiges Fliesensortiment. In unmittelbarer Nähe zur B9 und B58 finden Hausbauer, Sanierer und Renovierer auf rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche den zu ihrem Geschmack und Geldbeutel passenden Boden- und Wand-Belag.

Interessenten können sich zur Eröffnung des neuen Stores am 14. Juni 2023 von 15 bis 20 Uhr auf eine Pre-Opening-Party mit Food, Drinks, DJ, Tombola und Produktvorstellungen freuen. Ab dem Zeitpunkt gibt es bis zum 24. Juni 2023 20 Prozent

Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Als pflegeleichter, langlebiger und trendiger Boden- und Wandbelag erfreuen sich Fliesen im Hausbau und bei der Renovierung seit Jahren steigender Beliebtheit. Die Fliese überzeugt nicht nur ästhetisch, sondern entspricht auch als Baustoff aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit dem zunehmenden Bedürfnis nach nachhaltigen Bauweisen. Mit ihrem geringen Wärmewiderstand sind Fliesen auch ein idealer Belag für Fußbodenheizungen. Fliesenmax bietet eine immense Produktvielfalt, von der kleinen Mosaikfliese hin zu großformatigen Platten, von Naturstein- bis zur Terrazzo-Optik.

Einkaufserlebnis mit „Preiswertversprechen“

Die Ausstellung in den Fliesenmax-Stores macht die Fliese im Raum erlebbar und inspiriert bei der Planung von Bädern, Küchen und Wohnräumen. Mit der fundierten Beratung durch Fliesenmax-Fachleute wird die Auswahl der passenden Fliese zu einem Kauferlebnis. „Unsere Mission ist es, unsere Kunden optimal bei der Auswahl der passenden Fliese zu begleiten. Dabei sind wir als Unternehmen ständig auf der Suche nach neuen Trends und Innovationen, die die Produkte und unser Konzept aus Sicht des Kunden verbessern“, erklärt Storeleiter Dominik Winsberg. „Click & Collect“ oder „Click & Reserve“ und Raumplanung sind Beispiele für den besonderen Kundenservice. Wer sich bereits vor dem Besuch im Store über das Sortiment informieren möchte, kann online unter www.fliesenmax.de stöbern und so beim Einkauf vor Ort Zeit sparen oder direkt auf der Seite bestellen.

Fliesenmax ist ein Omni-Channel-Konzept in der Baubranche und kombiniert Online- mit stationärem Handel. Mit diesem Mix der Kaufkanäle bedient der Fliesenhändler die unterschiedlichen Kaufgewohnheiten und Bedürfnisse seiner Kunden. Dabei gilt auf allen Kanälen das Fliesenmax-„Preiswertversprechen“: Keine versteckten Zuschläge, eine transparente und faire Preisstruktur. „Unsere Kunden finden im Store und online überall die gleichen fairen Preise“, betont Winsberg.

Die neue Fliesenausstellung in Geldern ist der 14. Standort des Unternehmens Fliesenmax mit Stammsitz in Heinsberg.

Fliesenmax Geldern, Klever Straße 106, 47608 Geldern

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 7:30-18 Uhr, Sa.: 9-15 Uhr, geldern@fliesenmax.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

eigenpr

Frau Anja Eigen

am botanischen garten 46

50735 Köln

Deutschland

fon ..: 02212484660

web ..: http://www.eigenpr.de

email : a.eigen@eigenpr.de

Pressekontakt:

eigenpr

Frau Anja Eigen

am botanischen garten 46

50735 Köln

fon ..: 02212484660

web ..: http://www.eigenpr.de

email : a.eigen@eigenpr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kollaborativer Roboter: Schneider Electric präsentiert Lexium Cobot Woher das meiste Gold kommt