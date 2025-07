FM Connect.com Network GmbH setzt Wachstumskurs fort – neue Partnerschaften und Autoren willkommen

Vernetzung treibt Innovation: Im Facility Management ist Zusammenarbeit über Branchen hinweg zum Schlüssel für Effizienz, Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Lösungen.

Die FM-Connect.com Network GmbH befindet sich konsequent auf Expansionskurs. Nach dem erfolgreichen Abschluss zahlreicher Projekte und der kontinuierlichen Stärkung unseres FM-Connect Hubs haben wir unsere Kapazitäten ausgebaut und öffnen ab sofort erneut die Türen für weitere Partnerunternehmen und Fachautor*innen. Ziel bleibt, sämtliche Kompetenzen und Methoden des Facility Managements branchenübergreifend auf einer zentralen Plattform verfügbar zu machen und gemeinsam innovative, nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

_“Wir wachsen, weil wir teilen – Wissen, Erfahrung und Erfolge. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, unser Netzwerk um neue Stimmen und Expertisen zu erweitern.“_

Kay Meyer, Geschäftsführer FM-Connect.com Network GmbH

Drei starke Säulen – und Platz für mehr

* Endkunden-Partnerschaften

Als FM-Solutionmaker begleiten wir Unternehmen aller Branchen bei der Optimierung ihrer Immobilien. _Mit zusätzlicher Projektkapazität_ können wir ab sofort neue Endkunden aufnehmen und sie von der ersten Bestandsanalyse bis zum voll digitalisierten Betrieb unterstützen.

* Beratungs- und Ingenieurnetzwerk

Spezialist*innen aus Beratung, Planung, Technik und Betrieb sind eingeladen, Teil einer starken Marke zu werden. Gemeinsam nutzen wir Synergien, gewinnen Großprojekte und steigern unsere Sichtbarkeit im Markt.

* Fachautor*innen im FM-Dokumentenshop

Unser Dokumentenshop wächst stetig. Wir suchen weitere Autor*innen, die ihr Know-how in Form von Leitfäden, Checklisten, Whitepapers oder Studien teilen möchten – mit attraktiver Umsatzbeteiligung und professioneller Vermarktung.

Interview mit Geschäftsführer Kay Meyer

Herr Meyer, warum öffnen Sie Ihr Netzwerk gerade jetzt für neue Partner?

_Meyer:_ Wir haben unsere Prozesse, Tools und Ressourcen so skaliert, dass wir ohne Qualitätsverlust expandieren können. Gleichzeitig steigt der Bedarf am Markt: Unternehmen brauchen belastbare FM-Lösungen, um FM-Ziele zu erreichen und FM-Lösungen zu optimieren. Dieses Momentum nutzen wir. Wir machen Gebäude und das Facility Management leistungsfähiger.

Wen sprechen Sie konkret an?

_Meyer:_ Auf Kundenseite suchen wir FM-Verantwortliche, die ihre Gebäudeperformance messbar verbessern wollen. Bei Beratungs- und Ingenieurgesellschaften freuen wir uns über Spezialisten, die ihr Fachwissen in interdisziplinäre Projekte einbringen. Autor*innen sollten praktische FM-Erfahrung und Freude am Wissensaustausch mitbringen.

Welche Vorteile bietet eine Partnerschaft?

_Meyer:_ Sichtbarkeit unter einer etablierten Marke, Zugang zu einem breiten Kundenstamm, gemeinsame Projekte, gegenseitiger Know-how-Transfer – und nicht zuletzt echte Kollegialität statt Konkurrenzdenken.

Was erwartet Autor*innen im Dokumentenshop?

_Meyer:_ Eine faire Erlösbeteiligung von 40 %, professionelles Lektorat, Marketing und einen direkten Draht zu einer wachsenden FM-Community. Autor*innen erhalten über ihre Publikationen Projektanfragen und Reputation.

Wie geht es weiter?

_Meyer:_ Interessierte melden sich über unsere Website oder direkt bei mir. Wir führen ein kurzes Kennenlerngespräch und prüfen gemeinsam, wo die Zusammenarbeit am meisten Wirkung entfaltet. Unser Ziel ist, bis Ende 2025 weitere zehn Partnerunternehmen und zwanzig Autor*innen in FM-Connect.com zu integrieren. Wir beschäftigen aktuell 8 Webdesigner ausschließlich für FM-Connect.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM-Connect.com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

25371 Seestermühe

Deutschland

fon ..: 01717044665

web ..: https://fm-connect.com/

email : info@fm-connect.com

Die FM Connect.com Network GmbH ist seit 2003 der unabhängige FM Solutionmaker. Als Unternehmen und FM-Beratungs /Ingenieurnetzwerk vernetzen wir Endkunden, Fachpartner und Autor*innen auf FM Connect.com. Kernangebote Beratungs- und Inegnieurleistungen im Facility Management sowie der wissensstarke FM Dokumentenshop. Unsere kostenlose FM Power Hour fördert den offenen Austausch innerhalb der Community.

