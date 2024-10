Förder-Consult DE: Zukunftsweisende geförderte Weiterbildung zur Bekämpfung des digitalen Strukturwandels

Förder-Consult DE bietet Unternehmen geförderte Online-Weiterbildungen mit Lohnkostenzuschuss. Diese Lösung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und hilft, Fachkräfte zu qualifizieren und zu binden.

Schrozberg, 22. September 2024 – In unserer sich rasant entwickelnden digitalen Welt rückt die kontinuierliche Weiterqualifikation der Arbeitskräfte immer mehr in den Vordergrund. Förder-Consult DE, ein auf Fördermittelberatung spezialisiertes Unternehmen, bietet in diesem Kontext eine wegweisende Dienstleistung an: geförderte Online-Weiterbildungen, die mit einem Lohnkostenzuschuss einhergehen.

Innovative Unterstützung in Zeiten der Digitalisierung

Seit der festen Verankerung im Gesetz im Jahr 2019 hat die geförderte Weiterbildung stetig an Bedeutung gewonnen. Es ist eine Reaktion auf die rapide fortschreitende Digitalisierung, die einen weitreichenden Strukturwandel in Unternehmen aller Branchen mit sich bringt. Förder-Consult DE reagiert auf diese Herausforderung mit einem umfangreichen Angebot an nachhaltigen Online-Weiterbildungen. Dieses Angebot wurde im April dieses Jahres angepasst, um kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu erleichtern. In Zusammenarbeit mit zertifizierten Bildungsanbietern aus Deutschland werden Themeninhalte wie Kommunikation, Digitalisierung, Online-Marketing, Social-Media und Künstliche Intelligenz abgedeckt. Die Weiterbildungen finden online statt, so dass jeder teilnehmende Mitarbeiter bequem von seinem Arbeitsplatz aus lernen kann. Die Weiterbildungen sind darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und den Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Partnerschaft und Nachhaltigkeit als Kernwerte

Gegründet im Jahr 2024 hat Förder-Consult DE eine klare Vision: Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeitern Möglichkeiten zur Weiterbildung zu bieten und dadurch langfristig die Mitarbeiterbindung zu stärken. Unser Unternehmen legt Wert auf Innovation, Nachhaltigkeit und Partnerschaft. „Es ist unser Anliegen, unsere Kunden nicht nur mit qualitativ hochwertigen Weiterbildungen zu versorgen, sondern ihnen auch einen bedeutenden Lohnkostenzuschuss zu ermöglichen“, sagt Christian Peetz, Unternehmensleiter von Förder-Consult DE. Die Dienstleistung der geförderten Weiterbildung, verbunden mit dem Lohnkostenzuschuss, ist ein zukunftsweisendes Konzept, das in der heutigen Wirtschaft unerlässlich ist. Es bietet nicht nur Unternehmen eine Möglichkeit, die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu erweitern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sondern bietet auch Arbeitnehmern die Chance, ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihren beruflichen Horizont zu erweitern.

