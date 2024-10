Blühende Logos und Werbung auf dem Acker: Startup GEOXIP im Fernsehen

GEOXIP verwandelt Felder in blühende Logos! Im BR-Beitrag „Unser Land“ zeigt das Startup, wie Werbung mit Wildblumen nicht nur beeindruckt, sondern auch Lebensräume für Insekten schafft.

Es ist eine Idee, die so verrückt klingt, dass man sie selbst erleben muss: Blühstreifen als Werbefläche auf dem Acker. Am 27. Oktober 2024 hat das beliebte BR-Format „Unser Land“ zur besten Sendezeit das junge Startup GEOXIP ins Rampenlicht gerückt. Die Zuschauer wurden mitgenommen auf eine Reise über die Felder Bayerns, wo Millionen von Wildblumen in einem riesigen Logo das Feld in ein Kunstwerk verwandeln – und das allesmit der Brauerei ERDINGER WEISSBRÄU als Naturpaten.

Florian Kienast, der Moderator von „Unser Land“, fasst es treffend zusammen: „Wir konnten uns nichts darunter vorstellen, aber als wir es sahen, waren wir überrascht!“ Diese Überraschung spiegelt die Begeisterung wider, die GEOXIP mit seiner innovativen Idee auslöst. Mit einem Drohnenflug über die farbenprächtige Feldkunst von über 13 Hektar wird den Zuschauern klar: Hier passiert mehr als nur Werbung. Hier wird Natur neu gedacht.

Doch wie kam es zu diesem spektakulären Bodenbild? Das Konzept ist so einfach wie genial. GEOXIP säht heimische Wildblumen, deren Blütenpracht ein Logo formen, das aus der Luft in voller Größe sichtbar wird. Für das Unternehmen bedeutet dies nicht nur Reichweite, sondern auch eine tiefgreifende Botschaft: Werbung kann mehr als nur aufmerksam machen – sie kann die Natur unterstützen, Lebensräume schaffen und einen nachhaltigen Beitrag zur Biodiversität leisten. Genau das geschieht mitten in einem Maisfeld, wo Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten durch die Blühinseln angezogen werden.

Diese innovative Form der OOH-Außenwerbung, die als Feldwerbung oder Field-Ads bekannt ist, zeigt, dass Außenwerbung nicht nur urbanen Raum erobern kann, sondern auch auf dem Acker eine beeindruckende Bühne findet. Hier entstehen nicht nur klassische Werbeflächen, sondern lebendige Kunstwerke, die Natur und Werbebotschaften auf außergewöhnliche Weise miteinander verbinden.

Der Fernsehbeitrag zeigt nicht nur das beeindruckende Ergebnis, sondern auch die Entstehung dieses einzigartigen Projekts. Von der Blumenaussat bis hin zu den Drohnenflügen: Alles war durchdacht und vor allem authentisch. Regen und Schlamm begleiteten das Team des Bayerischen Rundfunks bei vielen Drehtagen. Doch was bleibt, ist die Bewunderung für ein Projekt, das den Zuschauer direkt ins Herz trifft. Hier spürt man, wie sehr Natur und Innovation Hand in Hand gehen können.

Für die Werbetreibenden: Werbung, die man spürt

Wer könnte ein solches Projekt besser in Szene setzen als Firstmover GEOXIP? Werbung auf dem Acker ist nicht nur eine clevere Idee, sondern ein echtes Erlebnis. Hier kann man Natur sehen, fühlen, riechen und hören. Die Blühinseln summen vor Leben, die Luft ist erfüllt vom Duft der Blüten, und die Vielfalt der Insekten macht deutlich: Hier wird nicht nur geworben, hier wird gelebt. Das Logo der ERDINGER WEISSBRÄU Brauerei steht damit nicht nur für ein Produkt, sondern für ein Engagement, das den Menschen, die Natur und die Zukunft verbindet.

Für Unternehmen, die auf der Suche nach neuen Formen der OOH-Außenwerbung sind, bietet GEOXIP eine innovative Plattform: Die Natur wird zur Werbefläche, und das Logo wird inmitten einer blühenden Wildblumenwiese zu einem lebendigen Kunstwerk. Diese Feldwerbung bietet Reichweite und eine außergewöhnliche Verbindung zur Umwelt – eine Field-Ad, die nicht nur ins Auge fällt, sondern auch die Sinne anspricht.

Für Landwirte: Eine Chance, die Landwirtschaft neu zu erzählen

Für die Landwirte Michael und Stefan, die vor Ort das Projekt begleiten, ist es mehr als nur ein Werbefeld. Es ist eine Möglichkeit, den Menschen Landwirtschaft näherzubringen. „Oftmals wird die Landwirtschaft falsch verstanden“, erklärt Michael. „Hier haben wir die Chance, zu zeigen, wie viel Arbeit, Herzblut und Naturverbundenheit in unseren Feldern steckt.“ Das Projekt bietet Landwirten die Gelegenheit, sich positiv in der Öffentlichkeit zu positionieren und die Verbindung zwischen Natur, Landwirtschaft und dem täglichen Leben der Menschen neu zu erzählen.

Für die Natur: Ein Paradies für die Artenvielfalt

Ein herkömmliches Maisfeld ist nicht unbedingt der Ort, an dem man Artenvielfalt erwarten würde. Doch GEOXIP durchbricht dieses Muster. Die Blühinseln bieten geschützten Arten, die auf der Roten Liste stehen, ein neues Zuhause. Dank des finanziellen Engagements der Werbetreibenden kann hochwertiges, seltenes Saatgut verwendet werden, das für Landwirte oft zu teuer wäre. Das Ergebnis: Ein Paradies für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten, das zugleich als riesiges Werbeplakat funktioniert.

Ein Projekt, das Herzen erobert

GEOXIP hat mit diesem außergewöhnlichen Projekt ein Zeichen gesetzt – für die Natur, die Landwirtschaft und eine neue Art der Werbung. Der Beitrag in „Unser Land“ zeigt eindrucksvoll, wie aus einer innovativen Idee ein Projekt wird, das Menschen bewegt. In einer Zeit, in der Werbung oft austauschbar und flüchtig ist, hat GEOXIP einen Weg gefunden, der nicht nur auffällt, sondern auch nachhaltig etwas bewirkt. Die Natur wird zur großen Bühne, und das Publikum staunt über die Schönheit und die Bedeutung dieser einzigartigen Field-Ads.

Mehr dazu unter https://geoxip.com/geoxip-im-fernsehen-br-unser-land-bluehmischung-im-logo-werbung-auf-dem-acker/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

