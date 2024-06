Fortschrittliche Temperaturüberwachung für temperaturgeführte Transporte mit BLE-Tags von Arealcontrol

Neuheit: Telematik-Box & BLE-Tags zur Temperaturüberwachung in Transport/Logistik. Die Bluetooth-Beacons sind gemäß DIN/EN 12830 zertifiziert. Somit werden die Anforderungen nach GDP/EU-Recht erfüllt.

Stuttgart, 5. Juni 2024 – Arealcontrol, ein innovativer Anbieter von Telematik-, IoT- und IT-Lösungen aus der Private Cloud, stellt heute eine spannende Neuheit vor: BLE-Tags (Bluetooth Low Energy) mit integriertem Temperatursensor, die nach DIN/EN 12830 zertifiziert sind und somit die hohen Anforderungen für Pharma-, Chemie- und Lebensmitteltransporte erfüllen. Diese Lösung ermöglicht eine schnelle und einfache Ausstattung von Fahrzeugen für temperaturgeführte Transporte und gewährleistet eine lückenlose Dokumentation und Überwachung der Temperaturen während des gesamten Transportverlaufs.

Höchste Präzision und einfache Installation

Die BLE-Tags bestechen durch ihre hohe Präzision und einfache Installation. Die Sensoren erfassen Temperaturdaten in Echtzeit und übertragen diese drahtlos an ein zentrales System. So haben Anwender jederzeit Zugriff auf die aktuellen Temperaturwerte und können sicherstellen, dass die Ware unter optimalen Bedingungen transportiert wird. In der Transport-/Logistik-Branche darf häufig die Ware erst nach erfolgreicher Prüfung des Temperaturverlaufs entladen werden. Über das Portal ist dies live und online jederzeit möglich, per Tablet, Smartphone und PCs.

Vorteile auf einen Blick:

* Schnelle und einfache Ausstattung von Fahrzeugen

* Lückenlose Dokumentation und Überwachung der Temperaturen

* Hohe Präzision und Zuverlässigkeit

* Zertifiziert nach DIN/EN 12830

* Private Cloud-basierte Lösung für den einfachen Zugriff auf Daten

Mit den BLE-Tags von Arealcontrol können Logistiker neue Maßstäbe in der Temperaturüberwachung für temperaturgeführte Transporte setzen. Die Lösung eignet sich ideal für Unternehmen in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

„Mit unseren innovativen BLE-Tags bieten wir unseren Kunden eine einfach zu implementierende und zuverlässige Lösung zur Temperaturüberwachung während des gesamten Transportverlaufs“, erklärt Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer von Arealcontrol. „So können Unternehmen die Qualität ihrer Waren sicherstellen und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.“

Besonders attraktiv ist der flexible Einsatz der BLE-Tags. So können zum Beispiel auch temporär eingesetzte Kühlboxen für Blutkonserven, Lebensmittel und Arzneimittel überwacht werden. Auch bei Essensauslieferungen kann die Temperaturüberwachung hilfreich zur Qualitätssicherung sein und wenn Reklamationen bearbeitet werden müssen. Per Live-View im Portal oder Report per E-Mail kann der Temperaturverlauf während des Transports sofort nachgewiesen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711601790

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die Arealcontrol GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Trans-port/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbedarf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt gewann Arealcontrol den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2024 und zuvor 2022, Kate-gorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Green2Green: EASYFITNESS übernimmt Bienen-Patenschaft C-Level-Neuzugang bei PLAN-B NET ZERO: Steven Rohner neuer CTO des GreenTech-Unternehmens