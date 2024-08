Fortuna meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024

(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

Vancouver, 7. August 2024: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/) gab heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt.

Höhepunkte des zweiten Quartals 2024

Finanzen

– Zurechenbarer Nettogewinn von 40,6 Millionen US-Dollar oder 0,13 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 26,3 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal 2024

– Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 von $30,4 Millionen oder $0,10 pro Aktie, verglichen mit $26,7 Millionen oder $0,09 pro Aktie im Q1 2024

– 93,0 Mio. US-Dollar (bzw. 0,30 US-Dollar pro Aktie) Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals und freier Cashflow aus dem laufenden Betrieb1 in Höhe von 38,6 Mio. US-Dollar, verglichen mit 84,3 Mio. US-Dollar (bzw. 0,28 US-Dollar pro Aktie) und 12,1 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2024

– Das Unternehmen emittierte Wandelschuldverschreibungen (die „2024er-Schuldverschreibungen“) mit einem Bruttoerlös von 172,5 Mio. $, die teilweise zur vollständigen Tilgung der ausstehenden 125,0 Mio. $ im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität verwendet wurden. Zum Ende des Quartals betrug die gesamte Nettoverschuldung1 66,5 Millionen $ und das Verhältnis zwischen der gesamten Nettoverschuldung und dem bereinigten EBITDA1 betrug 0,2:1.

– Die Liquidität belief sich zum 30. Juni 2024 auf 355,6 Mio. $, verglichen mit 212,7 Mio. $ zum Ende des 1. Quartals 2024

Operativ

– Produktion von 116.570 Unzen Goldäquivalent3 gegenüber 112.543 Unzen im Q1 2024

– Goldproduktion von 92.716 Unzen, verglichen mit 89.678 Unzen im Q1 2024

– Silberproduktion von 990.574 Unzen, verglichen mit 1.074.571 Unzen in Q1 2024

– Konsolidierte Cash-Kosten1 pro verkaufter Unze Goldäquivalent von $988, verglichen mit $879 in Q1 2024; bereinigt um San Jose, das sein letztes Jahr an Mineralreserven abbaut, lagen die konsolidierten Cash-Kosten bei $858

– Konsolidierte nachhaltige Cash-Gesamtkosten (AISC)1 pro verkaufter Unze Goldäquivalent von 1.656 $, verglichen mit 1.495 $ im ersten Quartal 2024; bereinigt um San Jose lagen die konsolidierten AISC bei 1.584 $

– Das Unternehmen verzeichnete in diesem Quartal keine Unfälle mit Ausfallzeiten und keine meldepflichtigen Unfälle insgesamt

Wachstum und Entwicklung

– Auf dem neu entdeckten Kingfisher-Prospekt in der Séguéla-Mine durchteufte das Unternehmen 23,7 g/t Gold auf 17,8 Metern. Alle Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung „Fortuna durchschneidet 23,7 g/t Gold auf 17,8 Metern auf dem Kingfisher-Prospekt in der Séguéla-Mine“ vom 20. Juni 2024.

– Die Exploration auf dem Diamba Sud Explorationsprojekt wurde mit einem Abschnitt von 31,3 g/t Gold über 12,0 Meter auf dem Karakara Prospektionsgebiet fortgesetzt. Alle Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung „Fortuna durchschneidet 31,3 g/t Gold auf 12,0 Metern auf dem Karakara-Prospekt im Diamba Sud-Goldprojekt“ vom 25. Juni 2024.

„Unser Geschäft hat sich im Quartal gut entwickelt und einen starken Netto-Cashflow aus dem Betrieb von 93,0 Mio. $ vor Änderungen des Betriebskapitals und einen freien Cashflow nach nachhaltigem Kapital von 38,6 Mio. $ erwirtschaftet“, sagte Jorge Ganoza, Fortunas President und CEO. Herr Ganoza fuhr fort: „Wir gehen davon aus, dass unser freier Cashflow in der zweiten Jahreshälfte weiter ansteigen wird, da wir im dritten Quartal mit dem Abschluss des Lindero-Leach-Pad-Erweiterungsprojekts eine Phase hoher nachhaltiger Investitionen abschließen werden.“ Herr Ganoza fügte hinzu: „Mit der Emission von Wandelanleihen im Wert von 172,5 Millionen $ haben wir unsere Bilanz und Liquidität erheblich gestärkt und gleichzeitig unsere Kapitalkosten gesenkt. Diese zusätzliche finanzielle Flexibilität versetzt das Unternehmen in eine vorteilhafte Position, um strategische Initiativen und neue Chancen in unseren etablierten Regionen zu verfolgen.“ Herr Ganoza schloss: „An der Explorationsfront schaffen wir weiterhin Werte durch Entdeckungen. Auf dem kürzlich identifizierten Kingfisher-Prospekt in der Mine Séguéla haben wir durch Bohrungen eine Goldmineralisierung auf einer Streichlänge von zwei Kilometern definiert. Unser Bohrprogramm wird ohne Unterbrechung fortgesetzt, mit dem Ziel, bis zum Jahresende eine erste Ressource für diese spannende neue Entdeckung zu liefern.“

Zweites Quartal 2024 Konsolidierte Ergebnisse

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

(in Millionen) 2024 2023 % Veränderung 2024 2023 % Veränderung

Vertrieb 260.0 158.4 64% 484.9 334.1 45%

Betriebsergebnis des Bergwerks 79.9 31.9 150% 149.8 72.3 107%

Betriebliche Erträge 55.4 7.7 619% 102.6 31.6 225%

Zurechenbares Nettoeinkommen 40.6 3.1 1,210% 66.9 14.0 378%

Zurechenbares Ergebnis je Aktie – unverwässert 0.13 0.01 1,200% 0.22 0.05 340%

Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 30.4 2.5 1,116% 57.1 14.7 288%

Bereinigtes EBITDA1 112.7 44.4 154% 207.8 109.5 90%

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 73.5 44.2 66% 122.5 85.4 43%

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 38.6 9.5 306% 50.7 17.6 188%

Cash-Kosten ($/oz Auäq)1 988 968 2% 934 940 (1%)

Nachhaltige Gesamtkosten ($/oz Au Äq)1 1,656 1,799 (8%) 1,577 1,648 (4%)

Investitionsausgaben2

Nachhaltig 29.9 34.2 (13%) 55.7 62.1 (10%)

Nicht-nachhaltig3 17.6 0.9 1,856% 26.5 2.0 1,225%

Séguéla Konstruktion – 23.0 (100%) – 48.1 (100%)

Brachflächen 2.9 2.4 21% 9.5 7.3 30%

Stand am 30. Juni 2024 31. Dezember 2023 % Veränderung

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 105.6 128.1 (18%)

Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive) 355.6 213.1 67%

Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 1,334.9 1,238.4 8%

1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf

SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind, unter www.sedarplus.ca.

2 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt

3 Nicht-nachhaltige Ausgaben umfassen Greenfield-Exploration

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Ergebnisse des zweiten Quartals 2024

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter zurechenbarer Nettogewinn

Der Fortuna zurechenbare Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 40,6 Mio. US-Dollar gegenüber 3,1 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Nach Bereinigung um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten betrug der bereinigte, Fortuna zurechenbare Nettogewinn für das Quartal 30,4 Mio. US-Dollar gegenüber 2,5 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Die große Veränderung zwischen dem Nettogewinn und dem bereinigten Nettogewinn für das Quartal war in erster Linie das Ergebnis einer latenten Steuererstattung in Höhe von 12,0 Mio. US-Dollar, die aus dem bereinigten zurechenbaren Nettogewinn im Zusammenhang mit der Emission der Anleihen 2024 entfernt wurde.

Der Anstieg des Nettogewinns und des bereinigten Nettogewinns ist vor allem auf die gestiegene Goldverkaufsmenge und die höheren realisierten Gold- und Silberpreise zurückzuführen. Das höhere Goldverkaufsvolumen war in erster Linie auf die Beiträge von Séguéla zurückzuführen, das sich im Vergleichszeitraum im Bau befand. Dies wurde teilweise durch eine geringere Silberproduktion bei San Jose ausgeglichen, da die Mine ihre Mineralreserven erschöpft. Die realisierten Gold- und Silberpreise betrugen 2.334 $ bzw. 29,10 $ pro Unze im Vergleich zu 1.975 $ bzw. 24,10 $ pro Unze im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der bereinigte Nettogewinn für das Quartal wurde auch durch höhere Verwaltungskosten in Höhe von 7,8 Mio. USD beeinträchtigt, die in erster Linie auf einen Anstieg der aktienbasierten Vergütung in Höhe von 4,7 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Anstieg unseres Aktienkurses im Berichtszeitraum und der Hinzufügung der Verwaltungskosten von Séguéla zurückzuführen sind. Der höhere Zinsaufwand von 3,4 Mio. $ für das Quartal erklärt sich durch 3,7 Mio. $ an kapitalisierten Zinsen im Vergleichszeitraum gegenüber Null im 2. Quartal 2024.

Wertminderung und Erschöpfung

Die Abschreibungen für das zweite Quartal 2024 beliefen sich auf 57,3 Millionen $, verglichen mit 39,9 Millionen $ im Vergleichszeitraum. Der Anstieg der Abschreibungen und Wertminderungen war in erster Linie das Ergebnis eines höheren Umsatzvolumens und der Einbeziehung von 17,5 Millionen $ an Wertminderungen des Kaufpreises im Zusammenhang mit der Übernahme von Roxgold Inc. im Jahr 2021. Dies wurde teilweise durch geringere Abschreibungen und Ablagerungen bei San Jose infolge einer Wertminderung im vierten Quartal 2023 ausgeglichen.

Bereinigtes EBITDA und Cash Flow

Das bereinigte EBITDA für das Quartal belief sich auf 112,7 Mio. USD, was einer Marge von 43 % des Umsatzes entspricht, verglichen mit 44,4 Mio. USD und einer Marge von 28 % des Umsatzes, die im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 erzielt wurden. Der Hauptgrund für den Anstieg des EBITDA war der Beitrag von Séguéla mit einer EBITDA-Marge von 62 % im zweiten Quartal 2024, der teilweise durch ein marginales EBITDA bei San Jose ausgeglichen wurde. Der vorherige Zeitraum wurde auch durch eine illegale Blockade der Mine San Jose beeinträchtigt.

Der Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im Quartal auf 73,5 Mio. $, verglichen mit 44,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2023. Der Anstieg um 29,3 Mio. $ spiegelt ein höheres bereinigtes EBITDA von 68,3 Mio. $ wider, das durch gezahlte Steuern in Höhe von 17,4 Mio. $ bei Séguéla ausgeglichen wurde, da im zweiten Quartal zwei Ratenzahlungen erfolgten und eine dritte im September erwartet wird, sowie durch negative Bewegungen des Betriebskapitals in Höhe von 19,4 Mio. $.

Die negative Veränderung des Betriebskapitals in Höhe von 19,4 Mio. USD setzt sich wie folgt zusammen:

– Ein Anstieg der Forderungen in Höhe von 9,3 Millionen Dollar, der auf einen Anstieg der Mehrwertsteuerforderungen in Höhe von 4,9 Millionen Dollar in Séguéla und 4,3 Millionen Dollar in Yaramoko zurückzuführen ist

– Ein Anstieg der Vorräte in Höhe von 13,5 Mio. $, der auf einen Anstieg von 2,3 Mio. $ bei Material und Vorräten und 2,6 Mio. $ bei Metallvorräten in Séguéla und einen Anstieg von 1,5 Mio. $ bei Material und Vorräten und 4,5 Mio. $ bei Metallvorräten in Lindero zurückzuführen ist

Im zweiten Quartal 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben auf Bargeldbasis auf 50,4 Millionen $, die sich in erster Linie aus 32,8 Millionen $ an laufendem Kapital und 17,6 Millionen $ an nicht laufendem Kapital zusammensetzen, einschließlich 6,5 Millionen $ für den Erwerb der Hälfte der 1,2%-igen NSR-Lizenzgebühr, die Franco Nevada bei Séguéla hielt.

Der freie Cashflow aus dem laufenden Betrieb belief sich im Quartal auf 38,6 Mio. $ gegenüber 9,5 Mio. $ im zweiten Quartal 2023. Der Anstieg des freien Cashflows aus dem operativen Geschäft war in erster Linie das Ergebnis der Beiträge von Séguéla, das sich im zweiten Quartal 2023 im Bau befand, und wurde durch negative Veränderungen des Betriebskapitals und höhere Steuerzahlungen, wie oben beschrieben, ausgeglichen.

Cash-Kosten und AISC

Die Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent betrugen 988 $, verglichen mit 968 $ im zweiten Quartal 2023. Die geringfügig höheren Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent sind auf höhere Kosten bei San Jose, Lindero und Yaramoko zurückzuführen, die teilweise durch den Beitrag der kostengünstigen Produktion von Séguéla ausgeglichen wurden. Bereinigt um San Jose, wo die zuvor kapitalisierten Kosten nun als Aufwand verbucht werden, da sich die Mine in ihrem letzten Betriebsjahr befindet, betrugen die Cash-Kosten pro Goldäquivalentunze im aktuellen Quartal 858 $.

Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf 1.656 $, verglichen mit 1.799 $ im zweiten Quartal 2023. Der Rückgang war in erster Linie das Ergebnis eines höheren Goldabsatzes und eines geringeren nachhaltigen Kapitals. Unter Berücksichtigung von San Jose betrugen die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent im aktuellen Quartal 1.584 $.

Allgemeine und administrative Kosten

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das laufende Quartal in Höhe von 22,4 Mio. $ waren höher als im Vergleichszeitraum 2023, da Séguéla in den operativen Betrieb überging und die Kosten nicht mehr kapitalisiert werden, sowie höhere aktienbasierte Vergütungsausgaben aufgrund eines Anstiegs des Aktienkurses und der Auswirkungen auf die Bewertung von Aktieneinheiten mit Verfügungsbeschränkung, die voraussichtlich in bar abgewickelt werden.

Die Verwaltungs- und Gemeinkosten setzen sich aus den folgenden Posten zusammen:

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

(in Millionen) 2024 2023 % Veränderung 2024 2023 % Veränderung

Bergwerk G&A 9.9 6.2 60% 16.9 12.1 40%

Zentrale Verwaltung und Finanzen 6.6 7.2 (8%) 15.5 14.1 10%

Aktienbasierte Vergütungen 5.8 1.1 427% 8.0 3.3 142%

Beteiligung der Arbeitnehmer 0.1 – 0% 0.2 0.1 100%

Insgesamt 22.4 14.5 54% 40.6 29.6 37%

Liquidität

Die verfügbare Gesamtliquidität des Unternehmens belief sich zum 30. Juni 2024 auf 355,6 Mio. $, bestehend aus 105,6 Mio. $ an Barmitteln und Barmitteläquivalenten und der vollständig nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität von 250,0 Mio. $ (ohne Akkreditive).

Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis 30. Juni,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 318,457 109,605 713,294 109,605

Durchschnittlich gebrochene Tonnen pro Tag 3,461 1,611 3,898 1,611

Gold

Gehalt (g/t) 3.47 1.56 3.09 1.32

Wiederfindung (%) 94 90 94 77

Produktion (oz) 32,983 4,023 67,539 4,023

Verkauftes Metall (Unze) 33,102 – 67,552 –

Realisierter Preis ($/oz) 2,332 – 2,211 –

Kosten pro Einheit

Barkosten ($/oz Au)1 564 – 511 –

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,097 – 1,021 –

Investitionsausgaben ($000’s) 2

Nachhaltig 5,779 – 8,805 –

Dauerhafte Mietverträge 2,437 – 4,702 –

Nicht-nachhaltig 8,605 – 9,640 –

Brachflächen 1,190 – 6,086 –

1 Cash-Kosten und nachhaltige Cash-Kosten sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

2 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt

Im zweiten Quartal 2024 wurden insgesamt 420.222 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,03 g/t Au und geschätzten 40.912 Unzen Gold aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula abgebaut. Während des Quartals wurden insgesamt 2.495.838 Tonnen Abfall bewegt, was einem Abraumverhältnis von 6:1 entspricht.

Die Produktion konzentrierte sich vor allem auf die Grube Antenna, die 364.491 Tonnen Erz produzierte, um die Aufbereitungsanlage während der unten beschriebenen Stromversorgungsengpässe mit höherwertigem Erz zu versorgen. Der Rest der Erzproduktion wurde in den Gruben Ancien und Koula abgebaut, wo 1.645.716 Tonnen Abraum anfielen.

Séguéla verarbeitete in diesem Quartal 318.457 Tonnen und produzierte 32.983 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 3,47 g/t Au. Während des Quartals kam es in der Mine von April bis Anfang Juli zu zeitweiligen Stromausfällen, die zu einem Verlust von 19 Tagen Betriebszeit für die Mühle führten. Der Stromausfall war das Ergebnis von Stromabschaltungen des nationalen Netzbetreibers aufgrund von Ausfällen in zwei Kraftwerken in Côte d’Ivoire. Seit Anfang Juli erhält das Bergwerk wieder stabilen Strom aus dem Netz. Um die Stromversorgung der Mine auch im Falle künftiger Ausfälle zu gewährleisten, beschafft das Unternehmen derzeit eine erweiterte Reserve-Dieselstromerzeugung zur Unterstützung des gesamten Verarbeitungsbetriebs.

Die potenziellen Auswirkungen der zeitweiligen Stromausfälle auf die Goldproduktion wurden durch die Lieferung von höherwertigem Material an die Mühle und die Vorteile der Betriebseffizienz, die es der Mühle ermöglichten, mit einer Durchsatzrate von 208 Tonnen pro Stunde im Vergleich zu einer Kapazität von 154 Tonnen pro Stunde zu arbeiten, weitgehend abgefedert. Die Produktionsprognose von Séguéla für 2024 von 126.000 bis 138.000 oz Au bleibt davon unberührt.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold betrugen 564 $ und die nachhaltigen Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold 1.097 $ für Q2 2024. Beide lagen unter dem Plan und der Prognose.

Yaramoko-Mine, Burkina Faso

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 121,391 144,202 229,110 283,852

Gold

Gehalt (g/t) 8.40 6.51 8.58 6.23

Wiederfindung (%) 98 98 98 98

Produktion (oz) 31,447 29,002 58,624 55,439

Verkauftes Metall (Unze) 31,455 25,946 58,627 55,476

Realisierter Preis ($/oz) 2,334 1,976 2,223 1,933

Kosten pro Einheit

Bargeldkosten ($/oz Au)1 896 719 830 772

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,389 1,626 1,382 1,564

Investitionsausgaben ($000’s) 2

Nachhaltig 5,110 14,318 14,731 27,867

Dauerhafte Mietverträge 1,018 1,161 2,067 2,520

Nicht-nachhaltig 1,542 – 1,542 –

Brachflächen 1,397 1,019 2,760 2,210

1 Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt.

Im zweiten Quartal 2024 wurden 121.391 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 8,40 g/t verarbeitet und 31.447 Unzen Gold produziert. Dies entspricht einer Steigerung des Gehalts um 29 % und einer Steigerung der Produktion um 8 % im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023. Die höhere Goldproduktion im zweiten Quartal 2024 war das Ergebnis höherer Erzgehalte, die die niedrigeren gefrästen Tonnen ausglichen. Der Verarbeitungsbetrieb bei Yaramoko wurde auch durch die intermittierende Stromversorgung aus dem Netz beeinträchtigt, jedoch konnten unsere Backup-Dieselgeneratoren den Großteil dieser Einschränkungen abfedern.

Im Laufe des Quartals wurden 89.991 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 7,81 g/t Au aus der Zone 55 und 21.361 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 8,89 g/t Au aus QV Prime abgebaut, insgesamt 111.352 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 8,02 g/t Au. Im Mai kam es in den tieferen Ebenen der Zone 55 zu einem Gesteinsbruch, der die Produktion für einen Zeitraum von 10 Tagen unterbrochen hat. Infolge des seismischen Ereignisses kam es zu keinen Verletzungen oder Sachschäden . Auf der Grundlage einer geotechnischen Bewertung wurden Änderungen an der Abbaureihenfolge und an der Planung der unterirdischen Ausgrabungen vorgenommen.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich in dem am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Quartal auf 896 $, verglichen mit 719 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg für das Quartal ist vor allem auf die Umschichtung der fixen Bergbaukosten von den Kapital- zu den Betriebskosten, eine geringere Erzverarbeitung und höhere Energiekosten durch den Einsatz von Dieselgeneratoren zum Ausgleich der eingeschränkten Netzversorgung zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch höhere verkaufte Unzen in diesem Zeitraum ausgeglichen.

Während des Quartals wurde nur 45 % des Stroms aus dem Netz bezogen, der Rest wurde mit Dieselkraftstoff erzeugt. Dies führte zu einem Anstieg der Kosten pro Kilowattstunde, da die Stromerzeugung mit Dieselkraftstoff 0,42 $/kwh im Vergleich zu 0,24 $/kwh für Netzstrom kostete. Die Auswirkungen auf die Gesamtkosten wurden größtenteils durch den geringeren Energieverbrauch in der Mine ausgeglichen. Im Juli lag die Verfügbarkeit von Strom aus dem Netz bei 95 %.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold betrugen in dem am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Quartal 1.389 $, verglichen mit 1.626 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Die Änderung im Quartal war in erster Linie auf ein höheres Volumen an verkauften Unzen, niedrigere nachhaltige Investitionsausgaben und niedrigere nachhaltige Leasingkosten im Jahr 2024 zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch höhere Lizenzgebühren aufgrund höherer Metallpreise und einer Änderung der Lizenzgebührenregelung in Burkina Faso ausgeglichen, die den Lizenzgebührensatz von 5 % auf 7 % erhöhte, wenn der Goldpreis über 2.000 $ pro Unze liegt.

Die Bohr- und Erschließungsarbeiten haben die Abbaugrenzen östlich und westlich der Zone 55 weiter ausgedehnt und größere abbaubare Mächtigkeiten als erwartet nachgewiesen. Im dritten Quartal werden sich die Bohrungen auch auf die Erprobung des Potenzials für weitere Streicherweiterungen der Zone 55 sowie auf die Erprobung der Streicherweiterungen, die wir derzeit in QV Prime sehen, konzentrieren.

Lindero Mine, Argentinien

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis 30. Juni,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Auf der Laugungsfläche platzierte Tonnagen 1,408,791 1,503,323 2,956,114 2,981,471

Gold

Gehalt (g/t) 0.61 0.62 0.60 0.83

Produktion (oz) 22,874 25,456 46,136 50,714

Verkauftes Metall (Unze) 21,511 25,140 43,230 51,952

Realisierter Preis ($/oz) 2,335 1,975 2,201 1,879

Kosten pro Einheit

Bargeldkosten ($/oz Au)1 1,092 878 1,050 884

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 2,033 1,686 1,832 1,550

Investitionsausgaben ($000’s) 2

Unterstützen 16,151 13,337 25,958 21,082

Dauerhafte Mietverträge 587 599 1,185 1,197

Nicht-nachhaltig 195 136 349 323

1 Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt.

Vierteljährliche operative und finanzielle Höhepunkte

Im zweiten Quartal 2024 wurden insgesamt 1,8 Millionen Tonnen Erz bei einem Abraumverhältnis von 0,7:1 abgebaut. Insgesamt wurden 1.408.791 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,61 g/t auf das Haufenlaugungspad gebracht, das geschätzte 27.663 Unzen Gold enthält. Die Goldproduktion für das zweite Quartal 2024 belief sich auf insgesamt 22.874 Unzen, ein Rückgang von 10 % gegenüber dem zweiten Quartal 2023, der in erster Linie auf einen geplanten achttägigen Wartungsstillstand der Hochdruckmahlwalzen (HPGR) und der Agglomerationsanlage in Verbindung mit einer Zeit geringerer mechanischer Verfügbarkeit der Frontlader zurückzuführen ist.

Die Cash-Kosten pro Unze Gold betrugen in dem am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Quartal 1.092 $, verglichen mit 878 $ im Vergleichszeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg der Cash-Kosten pro Unze Gold war in erster Linie auf die geringe mechanische Verfügbarkeit der Frontlader, höhere Wartungskosten aufgrund des achttägigen Wartungsstillstands in diesem Quartal und höhere verkaufte Unzen im Vergleichszeitraum zurückzuführen.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold betrugen im zweiten Quartal 2024 2.033 $, ein Anstieg gegenüber 1.686 $ im zweiten Quartal 2023. Der Anstieg in diesem Quartal ist in erster Linie auf die oben beschriebenen höheren Cash-Kosten sowie auf das höhere nachhaltige Kapital zur Unterstützung der Erweiterung des Haufenlaugungspads zurückzuführen. Das Haufenlaugungsprojekt macht etwa 400 $ pro Unze bei den nachhaltigen Gesamtkosten für 2024 aus.

Zum 30. Juni 2024 war das 51,8 Millionen $ teure Projekt zur Erweiterung der Laugungsfläche (41,7 Millionen $ Kapitalinvestition im Jahr 2024) zu etwa 58 % abgeschlossen. Die Bauarbeiten für das Projekt begannen im Januar 2024, wobei die Auftragnehmer vor Ort die Erdarbeiten, den Bau der Impulsleitung und den Einsatz der Auskleidung durchführten. Die Beschaffung ist zu 96 % abgeschlossen, wobei die kritischen Posten vor Ort sind. Die Herstellung der Pumpen für die neue Antriebsleitung wurde planmäßig abgeschlossen und traf im Juli auf der Baustelle ein. Mit der Installation der Auskleidung wurde begonnen und die Verträge für die wichtigsten mechanischen Arbeiten wurden abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im vierten Quartal 2024 mit der Aufbringung von Erz auf das erweiterte Laugungspad beginnen wird.

San Jose Mine, Mexiko

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 176,214 194,887 357,317 441,623

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 1,980 2,633 2,077 2,760

Silber

Gehalt (g/t) 140 168 143 186

Wiederfindung (%) 87 91 88 91

Produktion (oz) 684,176 957,265 1,443,287 2,260,577

Verkauftes Metall (Unze) 666,218 942,671 1,412,825 2,271,004

Realisierter Preis ($/oz) 29.33 24.09 26.24 23.20

Gold

Gehalt (g/t) 1.09 1.02 0.99 1.13

Wiederfindung (%) 85 90 86 90

Produktion (oz) 5,269 5,778 9,802 14,009

Verkauftes Metall (Unze) 5,010 5,695 9,470 14,050

Realisierter Preis ($/oz) 2,344 1,973 2,218 1,929

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag Eq)1,2 24.91 15.79 23.34 13.16

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 27.55 24.07 25.77 19.01

Investitionsausgaben ($000’s) 3

Nachhaltig – 3,593 – 7,366

Dauerhafte Mietverträge 216 214 477 376

Nicht-nachhaltig 2,313 524 5,790 793

Brachflächen – 788 – 1,875

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung sowie in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind (www.sedarplus.ca).

3 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt

Im zweiten Quartal 2024 produzierte San Jose 684.176 Unzen Silber und 5.269 Unzen Gold, was einem Rückgang von 29 % bzw. 9 % entspricht, bei durchschnittlichen Gehalten von 140 g/t Silber und 1,09 g/t Gold, was einem Rückgang von 17 % bzw. einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 entspricht. Der Rückgang der Silber- und Goldproduktion im Vergleich zum ersten Quartal 2023 ist auf geringere geförderte Tonnen und niedrigere Silbergehalte zurückzuführen, was mit dem Jahresplan und der Prognose übereinstimmt. Im zweiten Quartal wurden in der Verarbeitungsanlage 176.214 Tonnen mit einem Durchschnitt von 1.980 Tonnen pro Tag verarbeitet, was dem Plan für diesen Zeitraum entspricht.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrugen 24,91 $, ein Anstieg gegenüber 15,79 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Die Mine San Jose verfügt im Jahr 2024 über eine geringere betriebliche Flexibilität als im Jahr 2023, was auf die geringeren und weiter verstreuten Mineralreserven in Verbindung mit der Lagerstätte Trinidad zurückzuführen ist, die auch die Minenkosten erhöhten. Das verarbeitete Erz ging um 10 % zurück, da weniger Tonnen abgebaut wurden.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter zahlbarer Unze Silberäquivalent stiegen in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 um 14 % auf 27,55 $. Dies steht im Vergleich zu 24,07 $ pro Unze für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Steigerungen waren hauptsächlich auf höhere Cash-Kosten und eine geringere Produktion zurückzuführen und wurden teilweise durch geringere Investitionsausgaben ausgeglichen. Das Management führt regelmäßige Bewertungen und Abwägungen zwischen der Aufrechterhaltung des Minenbetriebs und der Einstellung des Betriebs durch.

Die nachhaltigen Investitionsausgaben sind zurückgegangen, da wir uns der erwarteten Schließung der Mine nähern. Die Bohrungen im Jahr 2024 waren aufgrund der Bohrkampagne bei der Ader Yessi, die im dritten Quartal 2023 entdeckt wurde, höher. Die Explorationsarbeiten in der Yessi-Ader werden fortgesetzt.

Caylloma-Mine, Peru

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 136,543 137,004 273,639 262,999

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 1,552 1,539 1,546 1,494

Silber

Gehalt (g/t) 83 84 85 83

Wiederfindung (%) 84 83 83 81

Produktion (oz) 306,398 305,296 621,858 588,362

Verkauftes Metall (Unze) 267,569 336,086 593,051 599,656

Realisierter Preis ($/oz) 28.55 24.13 25.69 23.30

Gold

Gehalt (g/t) 0.11 0.12 0.11 0.16

Wiederfindung (%) 30 16 29 40

Produktion (oz) 143 89 293 255

Verkauftes Metall (Unze) 60 – 123 22

Realisierter Preis ($/oz) 2,351 – 2,179 1,895

Blei

Grad (%) 3.83 3.72 3.66 3.27

Wiederfindung (%) 91 91 91 87

Produktion (000’s lbs) 10,525 10,207 20,055 19,716

Verkauftes Metall (000’s lbs) 9,422 11,419 19,247 20,201

Realisierter Preis ($/lb) 0.98 0.96 0.96 0.99

Zink

Grad (%) 4.80 5.18 4.63 4.14

Wiederfindung (%) 90 90 90 89

Produktion (000’s lbs) 13,040 14,037 25,223 27,088

Verkauftes Metall (000’s lbs) 12,710 13,986 25,175 27,800

Realisierter Preis ($/lb) 1.29 1.23 1.20 1.34

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag Eq)1,2 13.94 14.35 12.66 13.60

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 19.87 19.18 18.38 18.12

Investitionsausgaben ($000’s) 3

Nachhaltig 2,794 2,943 6,171 5,753

Dauerhafte Mietverträge 974 957 1,880 1,813

Brachflächen 333 336 691 540

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind (www.sedarplus.ca).

3 Die Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt.

Im zweiten Quartal produzierte die Mine Caylloma 306.398 Unzen Silber, was im Einklang mit dem zweiten Quartal 2023 steht, bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 83 g/t Ag.

Die Blei- und Zinkproduktion für das Quartal betrug 10,5 Millionen Pfund Blei und 13,0 Millionen Pfund Zink. Die Bleiproduktion stieg um 3 % und die Zinkproduktion sank um 7 % im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023. Der durchschnittliche Bleigehalt lag bei 3,83 % bzw. 4,80 %, was einem Anstieg von 3 % bzw. einem Rückgang von 7 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 entspricht.

Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrugen 13,94 $, ein Rückgang von 3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Dies ist in erster Linie auf die niedrigeren Energie- und Wartungskosten in der Anlage zurückzuführen.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro Unze zahlbares Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrugen 19,87 $, verglichen mit 19,18 $ im selben Zeitraum 2023. Die höheren nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro Unze waren das Ergebnis höherer Silberpreise bei der Berechnung der Unzen Silberäquivalent.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist ein professioneller Geowissenschaftler der Engineers and Geoscientists of British Columbia (Registrierungsnummer 36328) und ist die qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen offengelegt, die gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) nicht definiert sind und nicht in den Jahresabschlüssen des Unternehmens ausgewiesen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; Produktions-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufte zahlbare Unze Silberäquivalent; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte zahlbare Unze Silberäquivalent; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte zahlbare Unze Silberäquivalent; freier Cashflow aus dem laufenden Betrieb; bereinigter Nettogewinn; bereinigter zurechenbarer Nettogewinn; bereinigtes EBITDA und Betriebskapital.

Diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen sind in der Bergbaubranche als Leistungsmaßstäbe weit verbreitet und werden von der Unternehmensleitung zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens und seiner Fähigkeit zur Generierung von Barmitteln verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass zusätzlich zu den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und Kennzahlen bestimmte Investoren diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar. Dementsprechend sollten die Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen der Unternehmensleistung betrachtet werden. Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet.

Zum besseren Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Messgrößen und Kennzahlen werden im Folgenden Beschreibungen gegeben. Weitere Informationen zu den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie unter „Non-IFRS-Finanzkennzahlen“ im Bericht des Managements des Unternehmens über die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 („Q2 2024 MD&A“), dessen Abschnitt durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung, einer Erklärung, wie diese Kennzahlen und Verhältnisse nützliche Informationen für einen Investor liefern, und gegebenenfalls der zusätzlichen Zwecke, für die das Management des Unternehmens diese Kennzahlen und Verhältnisse verwendet. Die Q2 2024 MD&A kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens eingesehen werden.

Sofern in der Q2 2024 MD&A nicht anders beschrieben, hat das Unternehmen diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet.

Überleitung des Verhältnisses von Schulden zu Gesamtnettoschulden und von Nettoschulden zu bereinigtem EBITDA zum 30. Juni 2024

(in Millionen mit Ausnahme des Verhältnisses der gesamten Nettoverschuldung zum Stand: 30. Juni 2024

bereinigten

EBITDA)

Wandelbare vorrangige Anleihe $ 172.5

Wandelschuldverschreibung 45.7

Verschuldung 218.2

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (105.6)

Abzüglich: Barmittel mit Verfügungsbeschränkung (46.1)

Nettoverschuldung insgesamt1 $ 66.5

Bereinigtes EBITDA (letzte vier Quartale) $ 432.8

Verhältnis der gesamten Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA 0.2:1

1 Ausgenommen Akkreditive

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten zurechenbaren Nettogewinn für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

(ausgedrückt in Millionen) 2024 2023 2024 2023

Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn 40.6 3.2 66.9 14.0

Anpassungen, nach Steuern:

Rückstellung für gemeinschaftliche Unterstützung und (0.1) – (0.3) (0.1)

Rechnungsabgrenzung1

Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus Derivaten – (1.3) – (0.3)

Einkommensteuer, Wandelschuldverschreibungen (12.0) – (12.0) –

Anpassung der Bestände 1.9 0.7 1.9 0.7

Aufstockung von Nutzungsrechten an Vermögenswerten 0.9 0.5 1.8 1.1

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (0.9) (0.6) (1.2) (0.7)

Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn 30.4 2.5 57.1 14.7

1 Die Beträge werden in den Umsatzkosten erfasst.

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni,

Konsolidiert (in Millionen US Dollar) 2024 2023 2024 2023

Nettoeinkommen 43.3 3.5 72.4 15.3

Anpassungen:

Rückstellung für gemeinschaftliche Unterstützung und Rechnungsabgrenzung (0.1) – (0.4) (0.1)

Anpassung der Bestände 2.6 1.0 2.6 0.9

Fremdwährungsverlust, Bergwerk Séguéla – (0.2) – (0.1)

Nettofinanzierungsposten 6.9 3.5 13.1 6.1

Abschreibungen und Wertminderungen 57.2 39.8 107.5 84.2

Einkommensteuer 7.7 1.0 22.2 9.0

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (4.9) (4.2) (9.6) (5.8)

Bereinigtes EBITDA 112.7 44.4 207.8 109.5

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung des Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit zum freien Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023

Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis 30. Juni,

(ausgedrückt in Millionen) 2024 2023 2024 2023

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 73.5 44.2 122.5 85.4

Séguéla, Betriebskapital – 4.4 – 4.4

Zugänge zu Mineralgrundstücken, Anlagen und Ausrüstung (32.8) (36.2) (65.2) (66.5)

Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Investitionen 2.5 – 5.1 –

Zahlungen für Nutzungsrechte (5.6) (2.9) (10.6) (5.8)

Sonstige Anpassungen 1.0 – (1.1) 0.1

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 38.6 9.5 50.7 17.6

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Bargeldkosten

– Q2

2024

Kosten des Umsatzes 36,010 50,839 51,430 25,524 16,239 180,044

Anpassung der Bestände (228) (2,852) – 443 – (2,637)

Abschreibung und Amortisation (11,580) (13,784) (27,130) (573) (3,358) (56,425)

Lizenzgebühren und Steuern (116) (6,009) (5,629) (867) (229) (12,850)

Kredite für Nebenerzeugnisse (704) – – – – (704)

Andere – – – 6 (350) (344)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 743 2,287 3,030

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 23,382 28,194 18,671 25,276 14,589 110,112

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21,409 31,455 33,102 12,670 12,858 111,495

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 1,092 896 564 1,995 1,135 988

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.334 $/oz Au, 29,1 $/oz Ag, 2.157 $/t Pb und 2.835 $/t Zn für das zweite Quartal 2024

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Bargeldkosten

– Q2

2023

Kosten des Umsatzes 40,280 38,353 – 29,366 18,543 126,542

Anpassung der Bestände – (827) – – – (827)

Abschreibung und Amortisation (11,873) (15,788) – (8,532) (3,405) (39,598)

Lizenzgebühren und Steuern (3,850) (3,086) – (1,040) (519) (8,495)

Kredite für Nebenerzeugnisse (2,486) – – – – (2,486)

Andere – – – 267 (483) (216)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 1,113 5,257 6,370

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 22,071 18,652 – 21,174 19,393 81,290

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 25,130 25,946 – 16,382 16,536 83,994

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 878 719 – 1,293 1,173 968

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 1.973 $/oz Au, 24,1 $/oz Ag, 2.115 $/t Pb und 2.713 $/t Zn für Q2 2023 berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Barkosten

– bis zum Jahr

2024

Kosten des Umsatzes 70,059 85,790 96,640 49,248 33,344 335,083

Anpassung der Bestände (228) (2,852) – 455 – (2,625)

Abschreibung und Amortisation (23,160) (23,999) (51,046) (964) (7,182) (106,351)

Lizenzgebühren und Steuern (369) (10,302) (11,101) (1,571) (583) (23,926)

Kredite für Nebenerzeugnisse (1,127) – – – – (1,127)

Andere – – – – (681) (681)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 1,717 3,518 5,235

Bargeldkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 45,175 48,637 34,493 48,885 28,416 205,606

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 43,037 58,627 67,552 24,719 26,156 220,091

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 1,050 830 511 1,978 1,086 934

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 2.213 $/oz Au, 26,1 $/oz Ag, 2.120 $/t Pb und 2.644 $/t Zn für das Jahr bis 2024 berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Barkosten

– bis zum Jahr

2023

Kosten des Umsatzes 82,005 83,216 – 61,889 34,651 261,761

Anpassung der Bestände 15 (827) – – – (812)

Abschreibung und Amortisation (25,065) (33,156) – (18,444) (6,888) (83,553)

Lizenzgebühren und Steuern (7,776) (6,448) – (2,297) (685) (17,206)

Kredite für Nebenerzeugnisse (3,284) – – – – (3,284)

Andere – – – 250 (955) (705)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 1,837 10,762 12,599

Barkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 45,895 42,785 – 43,235 36,885 168,800

Verka

