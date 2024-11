Fortuna meldet Rekordgewinn für das dritte Quartal 2024

(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

Vancouver, 6. November 2024: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – gab heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt.

„Im dritten Quartal konnte Fortuna dank seiner Kostendisziplin und seines sicheren Betriebs von den steigenden Metallpreisen profitieren und einen zurechenbaren Rekordgewinn von 50,5 Mio. $ sowie einen Rekord-Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals von 119,3 Mio. $ erzielen“, sagte Jorge Ganoza, Fortunas President und CEO. Herr Ganoza fuhr fort: „Unsere Minen lieferten eine Produktion von 110.820 Unzen Goldäquivalent bei Cash-Kosten von 1.059 $ pro Unze, und wir sind weiterhin gut aufgestellt, um das Jahr innerhalb unserer Kosten- und Produktionsprognose zu beenden.“ Herr Ganoza fügte hinzu: „Das Unternehmen hat auch einen wichtigen Meilenstein mit einer positiven Netto-Cash-Position am Ende des Quartals erreicht und wir haben vor kurzem unsere Kreditfazilität neu verhandelt, wodurch die Finanzkosten gesenkt und zusätzliche finanzielle Flexibilität geschaffen wurde.“

Highlights im dritten Quartal 2024

Finanzen

– Zurechenbarer Nettogewinn von 50,5 Millionen US-Dollar oder 0,16 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 40,6 Millionen US-Dollar oder 0,13 US-Dollar pro Aktie im zweiten Quartal 2024

– Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 von 49,9 Millionen US-Dollar oder 0,16 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 30,4 Millionen US-Dollar oder 0,10 US-Dollar pro Aktie im 2.

– Erwirtschaftung von 119,3 Mio. US-Dollar (bzw. 0,38 US-Dollar pro Aktie) Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals und freier Cashflow aus dem laufenden Geschäft1 von 56,6 Mio. US-Dollar, verglichen mit 93,0 Mio. US-Dollar (bzw. 0,30 US-Dollar pro Aktie) und 38,6 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2024

– Zum Ende des Quartals verfügte das Unternehmen über einen Barmittelbestand von 180,6 Mio. $ und erzielte einen positiven Nettobarmittelbestand1 von 8,0 Mio. $. Die Liquidität stieg auf 430,6 Mio. $ von 355,6 Mio. $ am Ende des zweiten Quartals 2024.

– Im Anschluss an das Quartalsende hat das Unternehmen seine revolvierende Kreditfazilität von 250,0 Mio. $ auf 150,0 Mio. $ verkleinert und die nicht gebundene Kreditlinie von 50,0 Mio. $ auf 75,0 Mio. $ erhöht, wodurch die Abhängigkeit von Bankkrediten verringert wurde. Die revolvierende Kreditfazilität bleibt vollständig ungenutzt 2

Operativ

– Goldäquivalentproduktion3 von 110.820 Unzen, verglichen mit 116.570 Unzen im zweiten Quartal 2024. Neunmonatige Goldäquivalentproduktion von 339.933 Unzen, was der Jahresprognose von 457 bis 497 koz entspricht. Die vollständigen Details finden Sie in unserer Pressemitteilung mit dem Titel „Fortuna meldet solide Produktion von 110.820 Unzen Goldäquivalent für das dritte Quartal 2024“ vom 10. Oktober 2024

– Die konsolidierten Cash-Kosten1 pro verkaufter Unze Goldäquivalent von 1.059 $ für das Quartal und 977 $ im bisherigen Jahresverlauf entsprechen weitgehend der Jahresprognose von 935 $ bis 1.055 $; bereinigt um San Jose, das seine Mineralreserven im letzten Jahr abbaut, betrugen die konsolidierten Cash-Kosten 935 $ für das Quartal

– Die konsolidierten nachhaltigen Cash-Gesamtkosten (AISC)1 pro verkaufter Unze Goldäquivalent von 1.696 $ im Quartal und 1.618 $ im bisherigen Jahresverlauf liegen am oberen Ende der Jahresprognose von 1.485 $ bis 1.640 $; bereinigt um San Jose betrugen die konsolidierten AISC 1.594 $. Die Erweiterung des Laugungsfeldes bei Lindero ist ein einmaliges Kapitalprojekt im Wert von 42 Millionen $, das im Jahr 2024 abgeschlossen werden soll und unsere jährlichen konsolidierten AISC um etwa 90 $ pro Unze belastet.

– Das Unternehmen verzeichnete einen Unfall mit Arbeitsausfall im Quartal und eine Unfallhäufigkeitsrate von 1,37 für das gesamte Jahr.

Wachstum und Entwicklung

– Auf dem neu entdeckten Kingfisher-Grundstück in der Séguéla-Mine hat das Unternehmen 14,2 g/t Gold auf 16,8 Metern durchschnitten. Alle Einzelheiten finden Sie in unserer Pressemitteilung mit dem Titel „Fortuna durchschneidet 14,2 g/t Au auf 16,8 Metern im Kingfisher-Projekt in der Séguéla-Mine, Elfenbeinküste“ vom 10. September 2024.

– Die Exploration auf dem Diamba Sud Explorationsprojekt wurde mit einem Abschnitt von 6,9 g/t Gold auf 33,3 Metern auf dem Western Splay Prospektionsgebiet fortgesetzt. Alle Einzelheiten finden Sie in unserer Pressemitteilung mit dem Titel „Fortuna durchschneidet 6,9 g/t Au auf 33,3 Metern im Diamba Sud Projekt, Senegal“ vom 12. September 2024.

Drittes Quartal 2024 Konsolidierte Ergebnisse

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

(ausgedrückt in Millionen) 2024 2023 % Veränderung 2024 2023 % Veränderung

Vertrieb 274.9 243.1 13% 759.8 577.1 32%

Betriebsergebnis des Bergwerks 86.9 65.9 32% 236.8 138.2 71%

Betriebliche Erträge 72.7 45.4 60% 175.2 77.0 128%

Zurechenbares Nettoeinkommen 50.5 27.5 84% 117.4 41.5 183%

Zurechenbares Ergebnis je Aktie – unverwässert 0.16 0.09 78% 0.38 0.14 171%

Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn1 49.9 29.6 69% 107.3 44.3 142%

Bereinigtes EBITDA1 131.3 104.6 26% 339.1 214.0 58%

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 92.9 106.5 (13%) 215.4 191.8 12%

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 56.6 70.0 (19%) 107.3 87.3 23%

Cash-Kosten ($/oz Au Eq)1 1,059 814 30% 977 887 10%

Nachhaltige Gesamtkosten ($/oz Au Äq)1 1,696 1,313 29% 1,618 1,508 7%

Investitionsausgaben2

Unterstützen 38.4 27.2 41% 94.1 89.3 5%

Nicht-nachhaltig3 12.3 1.3 846% 38.8 3.4 1,041%

Séguéla Konstruktion – 1.9 (100%) – 50.0 (100%)

Brachflächen (0.5) 3.3 (115%) 9.0 10.7 (16%)

Stand am 30. 31. % Veränderung

September Dezember

2024 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 180.6 128.1 41%

Netto-Liquiditätsposition (ohne Akkreditive) 430.6 213.1 102%

Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 1,420.4 1,238.4 15%

1 Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung

und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind, unter www.sedarplus.ca.

2 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt

3 Nicht-nachhaltige Ausgaben umfassen Greenfield-Exploration

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Ergebnisse des dritten Quartals 2024

Cash-Kosten und AISC

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent betrugen 1.059 $, verglichen mit 814 $ im dritten Quartal 2023. Der Anstieg der Cash-Kosten erklärt sich vor allem durch niedrigere Abraum- und Abbaukosten während des ersten Betriebsquartals von Séguéla im dritten Quartal 2023, niedrigere Erzgehalte und einen geringeren Durchsatz bei San Jose in dessen letztem Jahr der Mineralreserven sowie höhere Cash-Kosten pro Unze bei Yaramoko in Verbindung mit niedrigeren Erzgehalten und höheren Abbau- und indirekten Kosten. Die Cash-Kosten pro Unze für das Quartal und für das Jahr entsprechen weitgehend der Jahresprognose.

Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze Goldäquivalent beliefen sich im dritten Quartal 2024 auf 1.696 $, verglichen mit 1.313 $ im dritten Quartal 2023. Der Anstieg war in erster Linie das Ergebnis des höheren Betriebskapitals bei Lindero im Zusammenhang mit der Erweiterung des Laugungsbeckens und der höheren Cash-Kosten pro Unze, wie oben beschrieben.

AISC-Leistung im Vergleich zur Prognose für 2024

Die nachhaltigen Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 1.618 $ und werden voraussichtlich am oberen Ende der Jahresprognose liegen, was auf Folgendes zurückzuführen ist:

– Aufwertung des argentinischen Peso in der realen Währung, wodurch sich die Cash-Kosten von Lindero um 9% erhöhen

– Erhöhte nachhaltige Kapitalkosten zur Beschleunigung der Erschließung von Yaramoko im Jahr 2025, um Zugang zu neu identifizierten Mineralressourcen zu erhalten

– Geringere Produktion als geplant bei San Jose aufgrund betrieblicher Herausforderungen im letzten Jahr der Reserven

Das Unternehmen hat mehrere Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung eingeleitet. Einige der wichtigsten laufenden Projekte sind:

– Prozessoptimierung bei Séguéla: Im dritten Quartal 2024 erreichte Séguéla einen um 35 % höheren Durchsatz als die Nennkapazität und 20 % mehr als unser Minenplan für 2024. Diese Steigerung übertrifft bereits die im technischen Bericht für 2026 geplante Kapazitätserweiterung. Die Erweiterung wurde mit minimalen Investitionskosten erreicht.

– Lindero: Mehrere Produktivitäts- und Kostensenkungsprojekte, die einen jährlichen Zusatzgewinn von 16 Millionen $ (vor Steuern) bedeuten und sich hauptsächlich aus den folgenden Elementen zusammensetzen: erhöhte Goldgewinnung durch Optimierung der Korngröße, Erhöhung des Durchflusses in der ADR-Anlage, Optimierung des Fuhrparks und Umstellung von Diesel- auf Solarstrom.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter zurechenbarer Nettogewinn

Der Fortuna zurechenbare Nettogewinn für das Quartal betrug 50,5 Mio. US-Dollar gegenüber 27,5 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2023. Nach Bereinigung um nicht zahlungswirksame und einmalige Posten betrug der bereinigte, Fortuna zurechenbare Nettogewinn für das Quartal 49,9 Mio. USD gegenüber 29,6 Mio. USD in Q3 2023.

Der Anstieg des Nettogewinns und des bereinigten Nettogewinns ist hauptsächlich auf höhere realisierte Gold- und Silberpreise zurückzuführen, die teilweise durch ein geringeres Goldabsatzvolumen und höhere Kosten pro Unze ausgeglichen wurden. Die realisierten Gold- und Silberpreise betrugen 2.490 $ bzw. 29,4 $ pro Unze im Vergleich zu 1.925 $ bzw. 23,7 $ pro Unze im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang des Goldabsatzes ist in erster Linie auf die geringere Produktion bei Yaramoko und San Jose gemäß den Minenplänen zurückzuführen. Die höheren Kosten pro Unze fielen vor allem bei Séguéla, San Jose und Yaramoko an (siehe oben).

Der bereinigte Nettogewinn für das Quartal profitierte auch von 3,4 Mio. US-Dollar Wechselkursgewinnen im Zusammenhang mit der Aufwertung des Euro während des Quartals, 3,2 Mio. US-Dollar Investitionserträgen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden, auf argentinische Pesos lautenden Anleihegeschäften und niedrigeren Zinsaufwendungen.

Wertminderung und Erschöpfung

Die Abschreibungen für das dritte Quartal 2024 beliefen sich auf 59,3 Millionen $, verglichen mit 63,4 Millionen $ im Vergleichszeitraum. Der Rückgang bei den Abschreibungen und Abnutzungen war in erster Linie das Ergebnis geringerer Abschreibungen und Abnutzungen bei San Jose aufgrund einer Wertminderung im vierten Quartal 2023 und geringerer Abnutzungen pro Unze in der Zone 55 bei Yaramoko, die teilweise durch höhere Abnutzungen bei Séguéla ausgeglichen wurden. Der Abbau bei Séguéla im Quartal beinhaltet 16,8 Millionen $ des Kaufpreises im Zusammenhang mit dem Erwerb von Roxgold Inc. im Jahr 2021.

Cash Flow

Der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft belief sich im Quartal auf 92,9 Mio. US-Dollar gegenüber 106,5 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2023. Ohne Berücksichtigung der Veränderungen im Betriebskapital betrug der Nettobarmittelüberschuss aus dem operativen Geschäft 119,3 Mio. $ gegenüber 106,2 Mio. $ im Vergleichszeitraum. Der Anstieg von 13,1 Mio. $ spiegelt ein höheres bereinigtes EBITDA von 25,8 Mio. $ wider, das hauptsächlich durch höhere Steuerzahlungen von 8,9 Mio. $, hauptsächlich bei Séguéla, ausgeglichen wurde.

Das negative Betriebskapital für das Quartal in Höhe von 26,4 Mio. USD ist auf einen Anstieg der Forderungen in Höhe von 24,5 Mio. USD zurückzuführen, der in erster Linie auf den Zeitpunkt der Einziehung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Mehrwertsteuer zurückzuführen ist. Am Ende des Quartals belief sich der Saldo der Mehrwertsteuerforderungen bei Yaramoko auf 45,0 Mio. $.

Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben auf Cash-Basis auf 50,2 Millionen $, bestehend aus 37,9 Millionen $ an nachhaltigem Kapital, einschließlich Brownfields-Exploration, und 12,3 Millionen $ an nicht nachhaltigem Kapital. Im bisherigen Jahresverlauf beliefen sich die Investitionsausgaben auf 141,9 Mio. $, bestehend aus 103,1 Mio. $ nachhaltigem Kapital und 38,8 Mio. $ nicht nachhaltigem Kapital.

Der freie Cashflow aus dem laufenden Betrieb belief sich im Quartal auf 56,6 Millionen $, verglichen mit 70,0 Millionen $ im Vergleichszeitraum. Der Rückgang des freien Cashflows trotz höherer Metallpreise im Quartal erklärt sich vor allem durch ein negatives Betriebskapital von 26,4 Millionen $ im Vergleich zu null $ im dritten Quartal 2023, Investitionsausgaben für die Erweiterung des Laugungspads bei Lindero und höhere Steuerzahlungen aufgrund der dritten und letzten Steuerrate bei Séguéla für die Steuern 2023. Im Vergleichszeitraum gab es auch eine Reihe von einmaligen Vorteilen, die die Produktionskosten bei Séguéla senkten.

Allgemeine und administrative Kosten

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das laufende Quartal in Höhe von 16,0 Mio. $ waren 10 % höher als im Vergleichszeitraum 2023, was hauptsächlich auf höhere aktienbasierte Vergütungsausgaben zurückzuführen ist. Allgemeine und Verwaltungskosten umfassen die folgenden Posten:

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

(ausgedrückt in Millionen) 2024 2023 % Veränderung 2024 2023 % Veränderung

Mining G&A 9.9 8.4 18% 26.6 20.5 30%

Zentrale Verwaltung und Finanzen 3.9 5.5 (29%) 19.8 19.7 1%

Aktienbasierte Vergütungen 2.1 0.5 320% 10.1 3.8 166%

Beteiligung der Arbeitnehmer 0.1 0.2 (50%) 0.2 0.2 0%

Insgesamt 16.0 14.6 10% 56.7 44.2 28%

Liquidität

Die verfügbare Gesamtliquidität des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug $430,6 Mio., bestehend aus $180,6 Mio. an Barmitteln und Barmitteläquivalenten und der vollständig nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität von $250,0 Mio. (ohne Akkreditive). Mit Wirkung vom 31. Oktober 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditfazilität und reduzierte den Betrag der Fazilität von 250 Mio. $ auf 150 Mio. $ (die Fazilität wäre im November 2024 auf 175 Mio. $ herabgesetzt worden) und erhöhte die nicht gebundene Akkordeonoption von 50 Mio. $ auf 75 Mio. $. Im Rahmen der geänderten Fazilität wurden ein verbessertes Preisgefüge und eine größere Flexibilität bei den Vertragsklauseln ausgehandelt.

Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 418,390 310,387 1,131,684 419,992

Durchschnittlich gebrochene Tonnen pro Tag 4,548 3,695 4,115 2,762

Gold

Gehalt (g/t) 2.69 3.83 2.94 3.28

Wiederfindung (%) 92 93 93 94

Produktion (oz) 34,998 31,498 102,537 35,521

Verkauftes Metall (Unze) 33,816 35,503 101,369 35,503

Realisierter Preis ($/oz) 2,494 1,927 2,305 1,927

Kosten pro Einheit

Bargeldkosten ($/oz Au)1 655 397 559 397

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,176 788 1,073 788

Investitionsausgaben ($000’s)2

Unterstützen 5,992 3,147 14,827 3,147

Dauerhafte Mietverträge 2,332 3,044 7,034 3,044

Nicht-nachhaltig 4,797 – 14,437 –

Brachflächen 187 – 6,273 –

1 Cash-Kosten und nachhaltige Cash-Kosten sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

2 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt

Im dritten Quartal 2024 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 484.050 Tonnen Erz mit einem Durchschnittswert von 2,48 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 38.661 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Während des Quartals wurden insgesamt 2.935.335 Tonnen Abfall bewegt, was einem Abraumverhältnis von 6:1 entspricht. Die Produktion konzentrierte sich hauptsächlich auf die Grube Antenna, die 412.063 Tonnen Erz produzierte, während der Rest der Produktion aus den Gruben Koula und Ancien stammte.

Im dritten Quartal 2024 verarbeitete Séguéla 418.390 Tonnen und produzierte 34.998 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 2,69 g/t Au, was einem Anstieg von 11 % bzw. einem Rückgang von 30 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 entspricht. Der Rückgang des Goldgehalts steht im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge. Der Anlagendurchsatz lag im Quartal bei durchschnittlich 208 Tonnen pro Stunde (tph) und damit um 35 % über der Auslegungskapazität der Namensplatte von 154 tph. Die im zweiten Quartal aufgetretenen Stromausfälle beeinträchtigten den Betrieb der Verarbeitungsanlage im dritten Quartal nicht und ermöglichten eine Steigerung der verarbeiteten Tonnen. Ein Ausfall der Antriebswelle des Hauptbandförderers Anfang Juli machte jedoch eine Reparatur erforderlich, die die Durchsatzleistung während der Reparaturarbeiten reduzierte. Die Durchsatzleistung konnte anschließend gesteigert werden und lag im September bei durchschnittlich 216 t/h.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Goldunze betrugen 655 $ für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Quartal, verglichen mit 397 $ im gleichen Zeitraum 2023. Der Anstieg ist auf den höheren Erzgehalt und die kostengünstige Produktion im Zusammenhang mit dem ersten Betriebsquartal von Séguéla im Vergleichszeitraum zurückzuführen. Die niedrigeren Produktionskosten sind vor allem auf den streifenarmen Abbau, kürzere Transportwege und geringere Wartungskosten zurückzuführen.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich in dem am 30. September 2024 endenden Quartal auf 1.176 $, ein Anstieg gegenüber 788 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Dieser Anstieg ist auf die gestiegenen Cash-Kosten und die erhöhten nachhaltigen Kapitalausgaben im Jahr 2024 für Abraumaktivitäten zurückzuführen.

Mit Blick auf das Jahr 2025 plant die Mine Séguéla eine um etwa 35 % höhere Durchsatzrate im Vergleich zur Nennauslegung und ein Abtragsverhältnis, das näher am Durchschnitt der Mineralreserven liegt, nämlich 13:1 im Vergleich zu 6:1 im bisherigen Jahr. Der höhere Durchsatz, der durch Optimierungsinitiativen im Jahr 2024 erreicht wurde, erforderte keine wesentlichen Kapitalausgaben. Infolge der anhaltend höheren Produktionsraten wird die Mine mit einem beschleunigten Infrastrukturbedarf konfrontiert sein, der etwa 10 Millionen $ über den Infrastrukturinvestitionen von 2024 liegt. Diese Kapitalprojekte stehen in erster Linie im Zusammenhang mit der frühzeitigen Erweiterung des Haldenlagers, der Verlegung des Sunbird-Kommunikationsturms für die Erschließung der Sunbird-Grube sowie dem Zugang zu neuen Mineralvorkommen und den damit verbundenen Entschädigungszahlungen. Das Management geht davon aus, dass der Fortschritt dieser Infrastrukturprojekte die jährlichen Zielproduktionsraten von 140.000 bis 200.000 Unzen in unseren Plänen für die Lebensdauer der Mine freisetzen wird.

Yaramoko-Mine, Burkina Faso

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 123,754 137,281 352,864 421,133

Gold

Gehalt (g/t) 6.71 7.72 7.92 6.52

Wiederfindung (%) 98 99 98 98

Produktion (oz) 28,006 34,036 86,630 89,476

Verkauftes Metall (Unze) 27,995 33,971 86,621 89,448

Realisierter Preis ($/oz) 2,474 1,932 2,304 1,932

Kosten pro Einheit

Bargeldkosten ($/oz Au)1 974 753 876 764

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz 1,373 1,213 1,379 1,429

Au)1

Investitionsausgaben ($000’s)2

Unterstützen 5,381 9,451 20,112 37,318

Dauerhafte Mietverträge 1,002 1,161 3,069 3,681

Nicht-nachhaltig 2,463 – 4,005 –

Brachflächen (1,217) 1,447 1,543 3,656

1 Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt.

Im dritten Quartal 2024 wurden 123.754 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 6,71 g/t Au verarbeitet und 28.006 Unzen Gold produziert. Dies entspricht einem Rückgang des Gehalts um 13 % und der Produktion um 18 % im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2023. Der Goldgehalt war niedriger als im Minenplan prognostiziert, was auf die fortlaufenden Erschließungsarbeiten zurückzuführen ist, die weniger hochwertiges Erz liefern, sowie auf das Mahlen zusätzlicher niedriggradiger Halden.

Während des Quartals wurden 80.740 Tonnen Erz mit durchschnittlich 7,41 g/t Au aus der Zone 55 und 21.905 Tonnen Erz mit durchschnittlich 9,02 g/t Au aus QV Prime abgebaut, insgesamt 102.645 Tonnen mit durchschnittlich 7,75 g/t Au.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich in dem am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal auf 974 $, verglichen mit 753 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg für das Quartal ist hauptsächlich auf höhere Bergbau- und indirekte Kosten und ein geringeres Volumen an verkauften Unzen aufgrund niedrigerer Gehalte zurückzuführen.

Die nachhaltigen Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich in dem am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal auf 1.373 $, verglichen mit 1.213 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg in diesem Quartal ist in erster Linie auf die oben beschriebenen höheren Cash-Kosten sowie auf eine Änderung der Lizenzgebührenregelung in Burkina Faso zurückzuführen, durch die der Lizenzgebührensatz von 5 % auf 7 % erhöht wurde, wenn der Goldpreis über 2.000 $ pro Unze liegt. Dies wurde teilweise durch niedrigere nachhaltige Investitionsausgaben im Jahr 2024 ausgeglichen.

Lindero Mine, Argentinien

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Auf der Laugungsfläche platzierte Tonnagen 1,654,101 1,467,578 4,610,215 4,449,049

Gold

Gehalt (g/t) 0.66 0.62 0.62 0.65

Produktion (oz) 24,345 20,933 70,481 71,647

Verkauftes Metall (Unze) 26,655 22,242 69,886 74,194

Realisierter Preis ($/oz) 2,503 1,910 2,316 1,923

Kosten pro Einheit

Bargeldkosten ($/oz Au)1 1,042 987 1,047 915

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)1 1,962 1,609 1,881 1,568

Investitionsausgaben ($000’s)2

Unterstützen 20,678 7,669 46,636 28,751

Dauerhafte Mietverträge 586 598 1,771 1,795

Nicht-nachhaltig 219 353 568 676

1 Cash-Kosten und All-in sustaining Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beiliegen.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt.

Vierteljährliche operative und finanzielle Höhepunkte

Im dritten Quartal 2024 wurden 2,1 Millionen Tonnen Erz abgebaut, wobei das Abraumverhältnis 1:1 betrug. Insgesamt wurden 1.654.101 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,66 g/t auf das Haufenlaugungspad gebracht, das geschätzte 34.925 Unzen Gold enthält. Der Anstieg der auf der Laugungsfläche gelagerten Tonnen um 13 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 ist hauptsächlich auf die Sequenzierung der Mine zurückzuführen.

Die gesamte Goldproduktion von Lindero für das Quartal belief sich auf 24.345 Unzen Gold, davon 22.569 Unzen in Doré-Barren, 1.754 Unzen in reichhaltigem Feinkohlenstoff und 21 Unzen in Kupferausfällungen. Der Anstieg um 16 % gegenüber dem dritten Quartal 2023 ist auf eine Zunahme der auf dem Laugungspad platzierten Tonnen und einen höheren Goldgehalt im dritten Quartal 2024 zurückzuführen.

Die Cash-Kosten pro Unze Gold betrugen in dem am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal 1.042 $ gegenüber 987 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der Anstieg der Cash-Kosten pro Unze Gold stand im Zusammenhang mit den gestiegenen Minenkosten infolge der Anmietung zusätzlicher schwerer Ausrüstung und der Arbeitskosten.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro verkaufter Goldunze im dritten Quartal 2024 betrugen 1.962 $, ein Anstieg gegenüber 1.609 $ im dritten Quartal 2023. Der Anstieg in diesem Quartal ist in erster Linie auf die oben beschriebenen höheren Cash-Kosten und die höheren nachhaltigen Kapitalausgaben zur Unterstützung der Erweiterung des Haufenlaugungsfeldes zurückzuführen, die im Quartal 580 $ pro Unze ausmachten.

Zum 30. September 2024 war das 51,8-Millionen-Dollar-Projekt zur Erweiterung des Laugungspads (41,7 Millionen Dollar Kapitalinvestition im Jahr 2024) zu etwa 76 % abgeschlossen und liegt im Budget. Die Beschaffung ist abgeschlossen, und die Gegenstände sind vor Ort. Die Installation der Auskleidung ist zu etwa 44 % abgeschlossen. Im Oktober 2024 begann das Unternehmen mit der Aufbringung von Erz auf die Erweiterung des Laugungspads; der praktische Abschluss wird bis Jahresende erwartet. Kleinere Bauarbeiten und die Demobilisierung der Auftragnehmer sind für Anfang 2025 geplant.

San Jose Mine, Mexiko

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 188,212 247,542 545,529 689,165

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 2,163 2,845 2,106 2,790

Silber

Gehalt (g/t) 99 189 128 180

Wiederfindung (%) 86 91 87 91

Produktion (oz) 510,741 1,372,530 1,954,028 3,633,107

Verkauftes Metall (Unze) 533,812 1,347,719 1,946,637 3,618,723

Realisierter Preis ($/oz) 29.45 23.65 27.12 23.37

Gold

Gehalt (g/t) 0.74 1.14 0.90 1.11

Wiederfindung (%) 85 91 86 90

Produktion (oz) 3,771 8,205 13,573 22,215

Verkauftes Metall (Unze) 3,941 8,068 13,411 22,118

Realisierter Preis ($/oz) 2,484 1,932 2,296 1,930

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag Eq)1,2 29.40 13.73 25.01 13.37

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 32.65 18.04 27.67 18.66

Investitionsausgaben ($000’s)3

Unterstützen – 3,462 – 10,828

Dauerhafte Mietverträge 198 256 675 632

Nicht-nachhaltig 2,535 385 8,325 1,178

Brachflächen – 1,082 – 2,958

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind (www.sedarplus.ca).

3 Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt

Im dritten Quartal 2024 produzierte San Jose 510.741 Unzen Silber und 3.771 Unzen Gold, was einem Rückgang von 63 % bzw. 54 % entspricht, bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 99 g/t bzw. 0,74 g/t, was einem Rückgang von 48 % bzw. 35 % im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 entspricht. Im dritten Quartal umfasste der Minenplan Gebiete in der Nähe alter Grubenbaue auf der oberen Ebene der Mine, die ein höheres Maß an geologischer Unsicherheit aufweisen. Diese Gebiete machten 46 % der vierteljährlichen Produktion aus und erbrachten 36 % niedrigere Erzgehalte und 28 % weniger Tonnage als erwartet. Der Minenplan für das vierte Quartal umfasst weiterhin Gebiete mit hohen geologischen Unsicherheiten.

In der Aufbereitungsanlage wurden 188.212 Tonnen mit einem Durchschnitt von 2.163 Tonnen pro Tag verarbeitet. Die metallurgische Ausbeute wurde durch höheres Eisenoxidmaterial aus den oberen Ebenen, die während des Zeitraums abgebaut wurden, beeinträchtigt.

Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 29,40 $, ein Anstieg gegenüber 13,73 $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Die höheren Kosten pro Unze waren in erster Linie das Ergebnis der geringeren Produktion und der verkauften Unzen Silberäquivalent, wie oben beschrieben, sowie der Auswirkungen der Fixkosten, die auf weniger verkaufte Unzen verteilt wurden.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro zahlbare Unze Silberäquivalent stiegen in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 um 81 % auf 32,65 $ (18,04 $ im selben Zeitraum 2023). Diese Erhöhungen waren vor allem auf höhere Cash-Kosten und eine geringere Produktion zurückzuführen, die teilweise durch geringere Investitionsausgaben ausgeglichen wurden.

Nach der Bewertung der für San Jose verfügbaren Optionen durch das Management plant das Unternehmen, die schrittweise Schließung der Mine San Jose ab dem ersten Quartal 2025 einzuleiten. Ein umfassender mehrjähriger Schließungs- und Überwachungsplan sowie ein Budget werden voraussichtlich im vierten Quartal 2024 fertiggestellt. Der Plan sieht gleichzeitige Schließungsaktivitäten und einen reduzierten Bergbaubetrieb vor, der bis zu 18 Monate lang mit einer Rate von unter 1.000 Tonnen pro Tag in ausgewählten Teilen der verbleibenden Mineralressourcen in der Untertagemine fortgesetzt werden könnte. Das Management geht davon aus, dass die Produktionseinnahmen einen erheblichen Teil der Schließungskosten in den ersten Jahren ausgleichen können.

Caylloma-Mine, Peru

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

2024 2023 2024 2023

Bergwerksproduktion

Gefräste Tonnen 138,030 140,077 411,669 403,076

Durchschnittlich gefräste Tonnen pro Tag 1,551 1,556 1,548 1,515

Silber

Gehalt (g/t) 82 83 84 84

Wiederfindung (%) 84 82 83 82

Produktion (oz) 305,446 308,221 927,304 896,583

Verkauftes Metall (Unze) 338,768 275,708 931,820 875,365

Realisierter Preis ($/oz) 29.24 23.93 26.98 23.50

Gold

Gehalt (g/t) 0.11 0.13 0.11 0.13

Wiederfindung (%) 27 24 28 24

Produktion (oz) 131 149 424 404

Verkauftes Metall (Unze) 46 18 169 40

Realisierter Preis ($/oz) 2,512 1,921 2,233 1,902

Blei

Grad (%) 3.62 3.66 3.64 3.66

Wiederfindung (%) 91 92 91 92

Produktion (000’s lbs) 9,998 10,337 30,053 30,053

Verkauftes Metall (000’s lbs) 10,934 9,232 30,181 29,433

Realisierter Preis ($/lb) 0.93 0.97 0.95 0.98

Zink

Grad (%) 4.64 5.07 4.63 5.07

Wiederfindung (%) 91 90 90 90

Produktion (000’s lbs) 12,809 14,037 38,032 41,125

Verkauftes Metall (000’s lbs) 13,411 13,959 38,586 41,759

Realisierter Preis ($/lb) 1.26 1.10 1.22 1.26

Kosten pro Einheit

Cash-Kosten ($/oz Ag Eq)1,2 14.88 15.25 13.45 14.10

Nachhaltige Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq)1,2 22.69 21.14 19.90 19.03

Investitionsausgaben ($000’s)3

Unterstützen 6,310 3,514 12,480 9,267

Dauerhafte Mietverträge (9) 813 1,871 2,626

Brachflächen 516 797 1,208 1,337

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die nachhaltigen Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD&A, die den auf SEDAR+ veröffentlichten Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt sind (www.sedarplus.ca ).

3 Die Investitionsausgaben werden auf Kassenbasis dargestellt.

Die Mine Caylloma produzierte im dritten Quartal 2024 305.446 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 82 g/t Ag, was einer ähnlichen Produktion wie im Vorquartal entspricht.

Die Zink- und Bleiproduktion belief sich auf 12,8 Mio. Pfund bzw. 10,0 Mio. Pfund mit durchschnittlichen Gehalten von 4,64 % Zn und 3,62 % Pb, was einem Rückgang von 8 % bzw. 1 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 entspricht. Die Zinkproduktion ging um 9 % und die Bleiproduktion um 3 % zurück, verglichen mit demselben Zeitraum im Jahr 2023. Die geringere Produktion ist das Ergebnis geringerer Erzgehalte, die an die Anlage geliefert wurden, in Übereinstimmung mit der geplanten Abbaureihenfolge für diesen Zeitraum.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent betrugen in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 14,88 $, was einem Rückgang um 2 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 entspricht. Die Cash-Kosten für die Mine waren in diesem Zeitraum niedriger, was auf niedrigere Kosten für die Bodenunterstützung zurückzuführen ist, da der Abbau in kompetenterem Gestein stattfand, sowie auf niedrigere Anlagenkosten. Dies wurde jedoch durch niedrigere verkaufte Unzen Silberäquivalent aufgrund der hohen Silberpreise und der Auswirkungen auf die Berechnung des Silberäquivalents für Blei und Zink ausgeglichen.

Die nachhaltigen Cash-Gesamtkosten pro Unze zahlbaren Silberäquivalents für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 22,69 $, verglichen mit 21,14 $ für denselben Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg ist auf höhere nachhaltige Kapitalausgaben im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum selben Zeitraum 2023 sowie auf die Auswirkungen der höheren Silberpreise auf die Berechnung der Silberäquivalentunzen für Basismetalle zurückzuführen. Wenn die Silberäquivalentunzen anhand der Richtpreise berechnet worden wären, hätten die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze ungefähr 19,38 $ betragen.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist ein professioneller Geowissenschaftler der Engineers and Geoscientists of British Columbia (Registrierungsnummer 36328) und ist die qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen offengelegt, die gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) nicht definiert sind und nicht in den Jahresabschlüssen des Unternehmens ausgewiesen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte Unze Gold; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; Produktions-Cash-Kosten pro verkaufte Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufte zahlbare Unze Silberäquivalent; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte zahlbare Unze Silberäquivalent; nachhaltige Cash-Kosten pro verkaufte zahlbare Unze Silberäquivalent; freier Cashflow aus dem laufenden Betrieb; bereinigter Nettogewinn; bereinigter zurechenbarer Nettogewinn; bereinigtes EBITDA und Betriebskapital.

Diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen sind in der Bergbaubranche als Leistungsmaßstäbe weit verbreitet und werden von der Unternehmensleitung zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens und seiner Fähigkeit zur Generierung von Barmitteln verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass zusätzlich zu den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und Kennzahlen bestimmte Investoren diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar. Dementsprechend sollten die Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Messgrößen und Kennzahlen für die Leistung des Unternehmens betrachtet werden.

Zum besseren Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Messgrößen und Kennzahlen werden im Folgenden Beschreibungen gegeben. Weitere Informationen zu den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Non-IFRS-Finanzkennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie unter „Non-IFRS-Finanzkennzahlen“ im Bericht des Managements des Unternehmens über die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 („Q3 2024 MD&A“), dessen Abschnitt durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung, einer Erklärung, wie diese Kennzahlen und Verhältnisse nützliche Informationen für einen Investor liefern, und gegebenenfalls der zusätzlichen Zwecke, für die das Management des Unternehmens diese Kennzahlen und Verhältnisse verwendet. Die Q3 2024 MD&A kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens eingesehen werden.

Sofern in der Q3 2024 MD&A nicht anders beschrieben, hat das Unternehmen diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet.

Überleitung des Verhältnisses von Schulden zu Gesamtnettoschulden und von Nettoschulden zu bereinigtem EBITDA zum 30. September 2024

(in Millionen mit Ausnahme des Verhältnisses der gesamten Stand: 30. September 2024

Nettoverschuldung zum bereinigten

EBITDA)

2024 Wandelanleihe 172.5

Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (180.6)

Nettoverschuldung insgesamt1 (8.1)

Bereinigtes EBITDA (letzte vier Quartale) 459.5

Verhältnis der gesamten Nettoverschuldung zum bereinigten 0:1

EBITDA

1 Ausgenommen Akkreditive

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten zurechenbaren Nettogewinn für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 2023

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

(ausgedrückt in Millionen) 2024 2023 2024 2023

Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn 50.5 27.5 117.4 41.5

Anpassungen, nach Steuern:

Rückstellung für gemeinschaftliche Unterstützung und – – (0.3) (0.1)

Rechnungsabgrenzung1

Fremdwährungsverlust, Bergwerk Séguéla2 – 0.1 – –

Abschreibung von Mineralgrundstücken – 0.5 – 0.5

Nicht realisierter Verlust (Gewinn) aus Derivaten – (0.1) – (0.3)

Einkommensteuer, Wandelschuldverschreibungen – – (12.0) –

Anpassung der Bestände (0.1) – 1.7 0.7

Aufstockung von Nutzungsrechten an Vermögenswerten 0.9 1.5 2.7 2.6

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (1.4) 0.1 (2.2) (0.6)

Bereinigter zurechenbarer Nettogewinn 49.9 29.6 107.3 44.3

1 Die Beträge werden in den Umsatzkosten erfasst.

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 2023

Drei Monate zum 30. Neun Monate zum 30. September,

September,

Konsolidiert (in Millionen US Dollar) 2024 2023 2024 2023

Nettoeinkommen 54.4 30.9 126.8 46.2

Anpassungen:

Rückstellung für gemeinschaftliche Unterstützung und Rechnungsabgrenzung – (0.1) (0.5) (0.2)

Anpassung der Bestände (0.1) – 2.5 0.9

Fremdwährungsverlust, Bergwerk Séguéla – 0.1 – –

Nettofinanzierungsposten 6.3 8.2 19.4 14.3

Abschreibungen und Wertminderungen 59.9 63.9 167.4 148.0

Einkommensteuer 15.1 6.6 37.3 15.6

Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (4.3) (5.0) (13.8) (10.8)

Bereinigtes EBITDA 131.3 104.6 339.1 214.0

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung des Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit zum freien Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 2023

Drei Monate zum 30. September, Neun Monate zum 30. September,

(ausgedrückt in Millionen) 2024 2023 2024 2023

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 92.9 106.5 215.4 191.8

Rückstellungen für Schließung und Sanierung 2.2 – 2.3 –

Séguéla, Betriebskapital – – – 4.4

Zugänge zu Mineralgrundstücken, Anlagen und Ausrüstung (37.8) (30.6) (103.1) (97.3)

Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Investitionen 3.2 – 8.3 –

Zahlungen für Nutzungsrechte (4.2) (5.9) (14.8) (11.6)

Sonstige Anpassungen 0.3 – (0.8) –

Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 56.6 70.0 107.3 87.3

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 2023

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Bargeldkosten

Goldäquivalent – Q3

2024

Kosten des Umsatzes 42,350 45,656 55,466 24,697 19,820 187,991

Anpassung der Bestände 2 – – 135 – 137

Abschreibung und Amortisation (13,639) (12,923) (27,165) (1,150) (4,465) (59,342)

Lizenzgebühren und Steuern (89) (5,480) (6,143) (639) (366) (12,717)

Kredite für Nebenerzeugnisse (1,132) – – – – (1,132)

Andere – – – 6 (279) (273)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 826 2,249 3,075

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 27,492 27,253 22,158 23,875 16,959 117,737

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 26,393 27,995 33,816 9,597 13,401 111,203

Cash-Kosten pro verkaufter Unze 1,042 974 655 2,488 1,265 1,059

Goldäquivalent

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.490 $/oz Au, 29,4 $/oz Ag, 2.040 $/t Pb und 2.782 $/t Zn für das

dritte Quartal 2024

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Bargeldkosten

Goldäquivalent – Q3

2023

Kosten des Umsatzes 36,778 53,943 33,233 37,071 16,159 177,184

Anpassung der Bestände – – – – – –

Abschreibung und Amortisation (11,132) (24,563) (14,556) (10,233) (2,960) (63,444)

Lizenzgebühren und Steuern (3,266) (3,793) (4,568) (1,278) (166) (13,071)

Kredite für Nebenerzeugnisse (454) – – – – (454)

Andere – – – (341) (340) (681)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 1,010 4,972 5,982

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 21,926 25,587 14,109 26,229 17,665 105,516

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 22,224 33,971 35,503 23,487 14,384 129,570

Cash-Kosten pro verkaufter Unze 987 753 397 1,117 1,228 814

Goldäquivalent

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 1.924 $/oz Au, 23,7 $/oz Ag, 2.136 $/t Pb und 2.428 $/t Zn für Q3 2023

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Bargeldkosten

Goldäquivalent – bis zum Jahr

2024

Kosten des Umsatzes 112,409 131,446 152,106 73,945 53,164 523,072

Anpassung der Bestände (226) (2,852) – 597 – (2,481)

Abschreibung und Amortisation (36,800) (36,922) (78,211) (2,114) (11,647) (165,694)

Lizenzgebühren und Steuern (458) (15,782) (17,244) (2,210) (949) (36,643)

Kredite für Nebenerzeugnisse (2,259) – – – – (2,259)

Andere – – – – (960) (960)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 2,543 5,766 8,309

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 72,666 75,890 56,651 72,761 45,374 323,342

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 69,430 86,621 101,369 34,218 39,476 331,114

Cash-Kosten pro verkaufter Unze 1,047 876 559 2,126 1,149 977

Goldäquivalent

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 2.307 $/oz Au, 27,1 $/oz Ag, 2.091 $/t Pb und 2.692 $/t Zn für das Jahr

bis 2024

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma GEO Bargeldkosten

Goldäquivalent – bis zum Jahr

2023

Kosten des Umsatzes 118,783 137,159 33,233 98,960 50,810 438,945

Anpassung der Bestände 15 (827) – – – (812)

Abschreibung und Amortisation (36,197) (57,719) (14,556) (28,677) (9,848) (146,997)

Lizenzgebühren und Steuern (11,042) (10,241) (4,568) (3,575) (851) (30,277)

Kredite für Nebenerzeugnisse (3,738) – – – – (3,738)

Andere – – – (91) (1,294) (1,385)

Behandlungs- und Raffinierungskosten – – – 2,848 15,735 18,583

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 67,821 68,372 14,109 69,465 54,552 274,319

Goldäquivalent

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 74,117 89,448 35,503 63,000 47,128 309,195

Cash-Kosten pro verkaufter Unze 915 764 397 1,103 1,158 887

Goldäquivalent

($/oz)

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 1.927 $/oz Au, 23,4 $/oz Ag, 2.162 $/t Pb und 2.778 $/t Zn für das

Jahr 2023

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

Überleitung der Umsatzkosten zu den nachhaltigen Gesamtkosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 und 2023

AISC pro verkaufter Unze Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma Unternehmen GEO AISC

Goldäquivalent – Q3

2024

Bargeldkosten pro verkaufter Unze 27,492 27,253 22,158 23,875 16,959 – 117,737

Goldäquivalent

Anpassung des Nettoveräußerungswerts – – – – – – –

von

Vorräten

Lizenzgebühren und Steuern 89 5,480 6,143 639 366 – 12,717

Beteiligung der Arbeitnehmer – – – – 472 – 472

Allgemeines und Verwaltung 2,935 550 2,945 1,802 1,246 6,275 15,753

Bereitschaftsdienst – – – – – – –

Bargeldkosten insgesamt 30,516 33,283 31,246 26,316 19,043 6,275 146,679

Nachhaltiges Kapital1 21,264 5,166 8,511 198 6,817 – 41,956

All-in-Unterhaltskosten 51,780 38,449 39,757 26,514 25,860 6,275 188,635

Verkaufte Unzen Goldäquivalent 26,393 27,995 33,816 9,597 13,401 – 111,203

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze 1,962 1,373 1,176 2,763 1,930 – 1,696

Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 2.490 $/oz Au, 29,4 $/oz Ag, 2.040 $/t Pb und 2.782 $/t Zn für das

dritte Quartal 2024

berechnet.

Differenzen in der Summe aufgrund von Rundungen

1 Darstellung nach dem Kassenprinzip

AISC pro verkaufter Unze Lindero Yaramoko Séguéla San Jose Caylloma Unternehmen GEO AISC

Goldäquivalent – Q3

2023

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fortuna Mining Corp.

Jorge A. Ganoza

Suite 650, 200 Burrard Street

V6C 3L6 Vancouver; BC

Kanada

email : info@fmcmail.com

Pressekontakt:

Fortuna Mining Corp.

Jorge A. Ganoza

Suite 650, 200 Burrard Street

V6C 3L6 Vancouver; BC

email : info@fmcmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

