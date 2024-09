Frachtfähre Frisia VII nach umfangreichen Modernisierungen wieder im Dienst

Die AG Reederei Norden Frisia investiert weiter in Nachhaltigkeit und Sicherheit ihrer Flotte.

Die Frachtfähre Frisia VII ist eines der am längsten in Dienst befindlichen Schiffe der

AG Reederei Norden-Frisia. Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten auf der

Schiffswerft Diedrich in Oldersum ist sie nun für die nächsten Jahre im Dienst der

Inselversorgung gerüstet. Ein Antrieb der neusten Generation sorgt gleichzeitig für

eine bessere Umweltbilanz.

„Mit einer ganz neuen Motorisierung auf dem aktuellsten Stand der Technik sparen

wir rund 25 Prozent Treibstoff und entsprechend auch CO? ein“, sagt Michael

Garrelts, technischer Inspektor der Reederei. Auch die Abgasnachbehandlung und

die Rußpartikelfilter erfüllen nun die strengsten Emissionsvorschriften. „Natürlich fährt die Frisia VII damit nicht CO?-neutral, wie unser künftiger Elektrokatamaran, der 2025 in Betrieb geht“, sagt Garrelts. Aber zum Verständnis der Reederei Norden-Frisia von nachhaltigem Handeln gehöre es auch, den Lebenszyklus von Anlagen und Schiffen möglichst lang zu gestalten. „Darum haben wir uns entschieden, die Frisia VII noch einmal umfassend zu ertüchtigen“, so Garrelts.

Neben dem Einbau der neuen Motorisierung wurden auch intensive Wartungs- und

Konservierungsarbeiten durchgeführt und die Sicherheitseinrichtungen und der

Schiffskörper selbst durch die zuständigen Stellen geprüft. „Das ist vergleichbar mit

eine umfangreichen TÜV-Abnahme bei einem Landfahrzeug“, erläutert Garrelts.

Die Frisia VII ist ab sofort wieder regelmäßig auf der Routen Norddeich-Norderney

und Norddeich-Juist unterwegs. Sie kann bis zu 295 Tonnen Fracht und 30

Fahrzeuge befördern, um die Inseln mit allem Notwendigen von der Post über

Lebensmittel bis hin zu Baumaterialien zu versorgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem

Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich

zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund

um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia

als Kernunternehmen.

Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und

wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-,

Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im

ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.



