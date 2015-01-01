Fraktionierter CO?-Laser in Düsseldorf: Schonende Hautverjüngung & Narbenbehandlung durch erfahrene Fachärzte

Die YUVEO Klinik Düsseldorf setzt den fraktionierten CO?-Laser zur schonenden Behandlung von Falten, Narben und lichtschädigter Haut ein – individuell, präzise und ohne Operation.

Der Wunsch nach einer sichtbaren Hautverbesserung ohne operativen Eingriff nimmt weiter zu. Moderne Laserverfahren gewinnen deshalb in der ästhetischen Medizin zunehmend an Bedeutung. In der YUVEO Klinik Düsseldorf setzen die Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Dr. med. Rene Schumann und Dr. med. Daphnie Schumann-Averkiou, den fraktionierten CO?-Laser zur Behandlung von Falten, Aknenarben, Operationsnarben, sonnengeschädigter Haut sowie einer ungleichmäßigen Hautstruktur ein.

Das Verfahren ermöglicht eine gezielte Hauterneuerung, regt die körpereigene Kollagenbildung an und verbessert die Hautqualität, ohne dass ein operativer Eingriff erforderlich ist. Die Behandlung wird individuell auf Hauttyp, Befund und persönliche Behandlungsziele abgestimmt.

Gezielte Hauterneuerung durch fraktionierte Lasertechnologie

Der fraktionierte CO?-Laser arbeitet mit fein gebündelten Laserstrahlen, die mikroskopisch kleine Behandlungszonen in der Haut erzeugen. Im Gegensatz zu klassischen Verfahren bleibt das umliegende Gewebe erhalten und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut.

»Der entscheidende Vorteil der fraktionierten CO?-Lasertechnologie besteht darin, dass wir die Haut gezielt behandeln können, ohne die gesamte Hautoberfläche zu belasten», erklärt Dr. Rene Schumann, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. »Dadurch können wir die Hauterneuerung wirksam anregen und gleichzeitig die Ausfallzeit im Vergleich zu klassischen Verfahren häufig reduzieren.«

Die kontrollierte Laserenergie aktiviert die körpereigene Wundheilung und fördert insbesondere die Neubildung von Kollagen. Dadurch können Hautstruktur, Elastizität und Hautbild nachhaltig verbessert werden.

Erfahrung aus ästhetischer Chirurgie sowie Verbrennungschirurgie

Ein besonderer Schwerpunkt der YUVEO Klinik liegt in der ästhetischen Expertise.

Dr. med. Daphnie Schumann-Averkiou bringt neben ihrer langjährigen Erfahrung in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie auch umfangreiche Kenntnisse aus der Verbrennungschirurgie mit. Die Behandlung von Narben sowie die Beurteilung der Hautheilung gehören dort zu den zentralen Aufgaben. Diese Erfahrung fließt heute in die individuelle Planung ästhetischer Laserbehandlungen ein.

»Gerade die Behandlung von Narben erfordert viel Erfahrung und ein gutes Verständnis der Hautheilung. Kenntnisse aus der Verbrennungschirurgie helfen dabei, die Lasertherapie optimal an den jeweiligen Hautbefund anzupassen«, erläutert Dr. Daphnie Schumann-Averkiou. »Unser Ziel sind natürliche Verbesserungen des Hautbildes bei größtmöglicher Schonung des Gewebes.«

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des fraktionierten CO?-Lasers

Der fraktionierte CO?-Laser eignet sich unter anderem zur Behandlung von:

* feinen und ausgeprägten Falten

* Akne-Narben und Operationsnarben

* Narben nach Verletzungen

* lichtgeschädigter Haut

* Pigmentveränderungen

* vergrößerten Poren

* unregelmäßiger Hautstruktur

* erschlaffter Haut

Behandelt werden können unter anderem Gesicht, Augenpartie, Hals, Dekolleté sowie Hände.

Individuelle Laserbehandlung statt Standardtherapie

Nicht jede Haut benötigt die gleiche Behandlungsintensität. Deshalb erstellt das Ärzteteam der YUVEO Klinik für jede Patientin und jeden Patienten ein individuelles Behandlungskonzept.

Je nach Hautbeschaffenheit, Alter, Narbenbild und gewünschtem Behandlungsergebnis wird die Intensität des CO?-Lasers angepasst. Während intensivere Behandlungen eine stärkere Hauterneuerung bewirken können, ermöglichen schonendere Einstellungen oftmals kürzere Regenerationszeiten.

»Eine erfolgreiche Laserbehandlung beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der Haut. Erst danach legen wir gemeinsam fest, welche Intensität und welche Behandlungsstrategie das optimale Ergebnis erwarten lassen«, betont Dr. Rene Schumann.

Regeneration und sorgfältige Nachsorge

Nach der Behandlung können vorübergehend Rötungen, leichte Schwellungen oder Krustenbildungen auftreten. Diese klingen in der Regel innerhalb weniger Tage bis Wochen – abhängig von der Intensität der Behandlung – wieder ab.

Ein wichtiger Bestandteil des Behandlungserfolgs ist die konsequente Nachsorge. Dazu gehören eine individuell abgestimmte Hautpflege sowie ein zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlung.

»Die eigentliche Behandlung endet nicht mit dem Lasereingriff. Eine sorgfältige Nachsorge unterstützt die Heilung und trägt wesentlich zu einem langfristig schönen Behandlungsergebnis bei«, erklärt Dr. Daphnie Schumann-Averkiou.

Fachärztliche Erfahrung als Grundlage jeder Behandlung

Die Behandlung mit dem fraktionierten CO?-Laser erfordert neben moderner Technik insbesondere Erfahrung in der Beurteilung verschiedener Hautbilder, Narbenformen und Heilungsverläufe.

In der YUVEO Klinik verbinden Dr. Rene Schumann und Dr. Daphnie Schumann-Averkiou ihre langjährige Erfahrung aus der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie mit rekonstruktiver Expertise. Ziel ist es, für jede Patientin und jeden Patienten eine individuell abgestimmte Behandlung mit natürlichen Ergebnissen und hoher Sicherheit zu ermöglichen.

Hinweis: Ob eine Behandlung mit dem fraktionierten CO?-Laser sinnvoll ist, sollte stets im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs durch einen Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie individuell geklärt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

YUVEO Klinik

Frau Daphnie Schumann-Averkiou

Kaiserswerther Str. 119

40474 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 24790940

fax ..: +49 211 24790949

web ..: https://www.yuveo.de

email : info@yuveo.de

Die YUVEO Klinik Düsseldorf ist eine Privatklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie. Das Leistungsspektrum umfasst ästhetische Eingriffe, plastische Chirurgie, Handchirurgie sowie moderne Laserbehandlungen zur Hautverjüngung und Narbenbehandlung.

Das Ärzteteam um Dr. med. Rene Schumann und Dr. med. Daphnie Schumann-Averkiou verbindet langjährige operative Erfahrung mit modernen, schonenden Behandlungsmethoden. Besonderen Wert legt das Team auf eine individuelle Beratung, eine sorgfältige Behandlungsplanung sowie natürliche und harmonische Ergebnisse.

Pressekontakt:

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Frau Daphnie Schumann-Averkiou

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