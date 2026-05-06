Framework entscheidet: PHP-Entwickler in Deutschland verdienen je nach Spezialisierung bis zu 12.000 Euro mehr

Erster PHP-Gehaltsreport von php-entwickler.de: 2.300 Stellenangebote mit Gehaltsangaben aus Q4/2025 und Q1/2026 und Sekundärquellen ausgewertet

Neustadt bei Coburg, 10. Mai 2026. Der stärkste Hebel zur Gehaltssteigerungen für PHP-Entwickelnde ist derzeit Framework-Spezialisierung. Das zeigt der erste PHP-Gehaltsreport des neuen Jobportals php-entwickler.de, der ab sofort kostenlos abrufbar ist. Er liefert dezidierte Gehaltsspannen nach Erfahrungslevel, Framework, Region, Unternehmensgröße und Remote-Anteil.

Grundlage des Reports sind ausschließlich Stellenangebote mit expliziter Gehaltsangabe, die im Zeitraum Q4/2025 bis Q1/2026 für php-entwickler.de ausgewertet wurden. Es handelt sich um insgesamt 2.300 Datenpunkte, segmentiert nach Framework, Erfahrungslevel, Region und Arbeitsmodell. Zum Abgleich wurden vier Sekundärquellen herangezogen: Kununu (1.462 PHP-Gehaltsangaben, Stand April 2026), StepStone Gehaltsreport, Glassdoor sowie die Kaufkraftindizes des Statistischen Bundesamts. Abweichungen zwischen Primär- und Sekundärdaten sind im Report transparent ausgewiesen.

_“Als erfahrener Senior-Softwarearchitekt habe ich den Report so konzipiert, dass er Branchenspezialisten die relevantesten Fragen möglichst schnell, konkret und belastbar beantwortet,“ erklärt Wolfgang Müller, Geschäftsführer der codehero GmbH und Gründer von php-entwickler.de_

Symfony-Framework führt das Ranking an

Ein Senior-Entwickler mit Symfony-Fokus kommt laut Report auf das höchste Durchschnittsgehalt von rund 68.000 Euro, dicht gefolgt von Magneto/Adobe Commerce, Shopware 6, Laravel, WordPress und Plain PHP. Der Unterschied von rund 13.000 Euro Jahresdurchschnitt im Senior-Level wird dabei auch vom Einsatzumfeld geprägt: Besonders gut vergütete Symfony-Stellen kommen überproportional aus Banking und Enterprise während Laravel hingegen bei Agenturen und Startups dominiert.

Größte Marktwertsteigerung bei Cloud-Architektur

Der Report zeigt auch, welche Zusatzfähigkeiten das Gehalt unabhängig vom Framework nach oben treiben: Cloud-Architektur (bis +12.000 Euro), Microservices/DDD (bis +10.000 Euro) und CI/CD-Kenntnisse (bis +7.000 Euro) haben den stärksten Effekt. Entscheidend ist dabei weniger der einzelne Skill als die Kombination aus technischer Tiefe und der Fähigkeit, komplexe Systeme auch kommunizieren zu können.

Leipzig schlägt München – kaufkraftbereinigt

Nominal zahlt die Region München mit Abstand am meisten (im Durchschnitt 59.500 Euro Mid-Level) gefolgt von Frankfurt und Hamburg. Nach Abzug der Lebenshaltungskosten ändert sich jedoch das Bild: Kaufkraftbereinigt liegt Leipzig (durchschnittlich 48.000 Euro nominal) kaum dahinter. Der ostdeutsche Raum wird auf den zweiten Blick weiter attraktiver für Bewerbende mit wachsender IT-Szene.

+60 % vom Junior zum Senior – DAX-Konzerne zahlen bis zu 95.000 Euro

Der größte Gehaltssprung im PHP-Markt liegt nicht beim Wechsel in eine Führungsposition, sondern beim Schritt von Junior zu Senior. Der Anstieg liegt im Median bei über 60 Prozent – von rund 42.000 Euro auf rund 65.000 Euro. Wer zusätzlich von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Großunternehmen wechselt, erreicht diese Gehaltsstufen schneller oder übertrifft sie: DAX-Konzerne zahlen erfahrenen PHP-Entwicklern auch ohne Leitungsfunktion bis zu 95.000 Euro jährlich.

Freelancing ab 85 EUR/h lohnenswert

Der Report liefert erstmals einen konkreten Break-even-Wert für PHP-Freelancer: Erst ab einem Stundensatz von mindestens 85 Euro ziehen sie mit einem vergleichbaren Festgehalt gleich, wenn Urlaub, Krankheit, Akquise und Versicherung ehrlich eingerechnet werden. Viele kalkulieren oder verhandeln derzeit zu knapp.

Remote-Arbeit: +15 % gegenüber Vollpräsenz

Der Report zeigt: Mobile oder Homeoffice Arbeitsplätze übertreffen mittlerweile Vollpräsenzstellen um 15 Prozent. Hybride Stellenangebote machen den Großteil von rund 45 Prozent aus. Während bei Vollremote-Jobs mit Gehaltsabstrichen von zwei bis drei Prozent gerechnet werden muss, kann eine Angebotswahl in kaufkräftige Region effektive Nettogehaltssteigerungen bringen.

PHP-Frameworks weiterhin stark gefragt

PHP ist nach wie vor eine der meistgenutzten Programmiersprachen weltweit. Im Zuge der Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz entstehen neue Einsatzmöglichkeiten und Anforderungsprofile für Frameworks wie Laravel, Symfony oder Shopware. [1] Der Jobmarkt für PHP-Entwickelnde ist entsprechend in Bewegung mit zunehmender Spezialisierung auf der einen und wachsender Nachfrage nach erfahrenen Generalisten auf der anderen Seite. Aus diesen Gründen wurde php-entwickler.de von der codehero GmbH vor wenigen Wochen als spezialisiertes Jobportal für den DACH-Raum gelauncht.

Der vollständige PHP-Gehaltsreport 2026 ist kostenlos abrufbar unter: https://www.php-entwickler.de/gehalt/php-entwickler-2026

Redaktionen können alle Diagramme des Reports kostenfrei mit Quellenangabe in Online-Portale einbetten.

Quellen z.B. Zend Perforce 2026 PHP Landscape Report: https://www.zend.com/resources/php-landscape-report (06.05.26), https://www.jetbrains.com/lp/devecosystem-2024 (06.05.26)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

codehero GmbH

Herr Wolfgang Müller

Mozartstraße 17

96465 Neustadt bei Coburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)9568 880 49 98

web ..: https://www.php-entwickler.de

email : info@php-entwickler.de

php-entwickler.de ist Deutschlands spezialisiertes Jobportal für PHP-Entwickler im DACH-Raum. Die Plattform verbindet Entwickler und Unternehmen auf Basis technischer Tiefe statt generischer Schlagwörter: mit Framework-Filtern für Laravel, Symfony, Shopware, TYPO3, Magento, WordPress und Drupal, einem KI-gestützten Matching-Score sowie Optionen für Remote- und Freelance-Stellen. Das Portal richtet sich an PHP-Entwickler aller Erfahrungsstufen von Junior bis Lead und an Unternehmen, die gezielt die richtigen Kandidaten erreichen wollen, ohne Streuverlust. php-entwickler.de befindet sich in der öffentlichen Beta-Phase und ist ein Projekt der codehero GmbH.

www.php-entwickler.de ein Projekt der www.codehero.solutions

Pressekontakt:

mitWirkung Kommunikation & Coaching

Frau Jessica Knoch

Jahnstraße 21

96242 Sonnefeld

fon ..: 015156025558

email : jessica@mitwirkung-knoch.de

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