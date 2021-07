FREIheit – SUPzeit – AUSzeit – Anregende Autobiografie für reifere Damen

Susen Walther zeigt in „FREIheit – SUPzeit – AUSzeit“, wie der Neustart mit Ü50 aussehen kann.

Die Singlefrau Susen Walther hat mit fast 50 zwar davon geträumt, ihr Leben nochmals vollkommen umzukrempeln, aber nicht wirklich damit gerechnet, dass dies in ihrem Alter noch wirklich möglich ist. Allerdings trifft sie bald darauf ihren Seelenpartner Stephan und gemeinsam machen sie ihren Traum der Selbständigkeit wahr: Sie übernehmen eine saisonale SUPSTATION und verbringen ihre Winterauszeit im kleinen Camperbus im Süden Europas. Dieses Buch ist ein lang gehegter Herzenswunsch der Autorin und ein Dank an ihr bisheriges Leben. Sie erlebte nach ihrer mutigen Umstellung eine neue Qualität von Freiheit und Selbstbestimmung. Ihren Weg dorthin und wie es dazu kam, teilt sie in diesem Buch mit den Lesern.

Das Buch „FREIheit – SUPzeit – AUSzeit“ von Susen Walther macht den Lesern – vor allem Frauen über 50 – Mut, dem Leben und dem Ruf des Herzens zu vertrauen und inspiriert zu „anderen“ Lebensformen. Weniger ist dabei in den Augen der Autorin oft mehr! Die Autorin wurde 1967 in Burgwedel bei Hannover zusammen mit einem Zwillingsbruder geboren. Ihr Leben war lange von der Liebe zu Pferden und der Reiselust geprägt. Nach der kaufmännischen Ausbildung lebte und arbeitete sie in Paraguay, der Niederlande, Costa Rica und der Schweiz. Heute lebt und arbeitet sie mit ihrem Seelenpartner in Erlach am Bielersee in der Schweiz. Mit dem Kauf ihres Buches wird der Verein

„allani“ für die Realisierung des ersten Kinderhospiz in der Schweiz unterstützt.

„FREIheit – SUPzeit – AUSzeit“ von Susen Walther ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31687-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stefan Kühn: Wieder Störungen in den globalen Lieferketten!