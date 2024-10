Freiheitslounge-Community: Umsteigen statt Aussteigen

Gemeinsam neue Horizonte entdecken! Hier zählen Werte, Wünsche und individuelle Lebensgestaltung. Jede Woche neue, unkonventionelle Ansätze und Impulse. Gleichgesinnte finden Motivation + Inspiration.

LEBE DEINE FREIHEIT – UNABHÄNGIG VON DEN MEINUNGEN ANDERER!

Die Freiheitslounge-Community bietet Menschen, die Freiheit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung suchen, einen einzigartigen Raum der Begegnung. Mit Herz und Wertschätzung, mit Achtsamkeit und gelebten Werten. Hier finden Gleichgesinnte Motivation und Inspiration, das eigene volle Potenzial und die persönliche Expertise bewusst zu nutzen, um neue, spannende Pfade zu gehen. Gemeinsam und doch jeder in seinem Tempo beginnt eine selbstbestimmte Reise – fernab von Manipulation, Verleumdung und dem ständigen Wettbewerb um „höher, schneller, weiter“.

Hier heißt es bewusst verabschieden von Energieräubern. Es zählen Werte, Wünsche und die individuelle Lebensgestaltung. Mit „Chillout vor Burnout“ und dem namensgleichen Mentoring „Umsteigen statt Aussteigen – Programmiere dein NAVI in die Freiheit“ inspirieren Woche für Woche neue, unkonventionelle Ansätze und Impulse.

Freiheit ist schließlich individuell – für jeden Menschen. Da helfen weder copy & paste noch zwanghafte Einhaltung fremdgesteuerter Checklisten.

„Deine ganz persönliche Checkliste des Lebens wächst und du findest Ideen und Wege, deine Sehnsüchte endlich umzusetzen“ weiß Petra Lupp aus eigener, 17jähriger Erfahrung der gelebten Freiheitsgestaltung zu berichten. „Bei mir gibt es keine vorgefertigten Blaupausen oder feste Regeln, nach denen ein vermeintlicher Erfolg eintritt.“ gibt sich die Gründerin und Initiatorin der Freiheitslounge Community selbstbewusst und zugleich authentisch ehrlich. „Was zählt ist die Umsetzung der eigenen Vorstellungen, die persönliche Freiheit zu leben. Ob in heimischen Gefilden oder weltweit.“

Die Freiheitslounge-Community: Ein Raum für neue Perspektiven

Petra Lupp, langjährige Brückenbauerin zwischen unterschiedlichen Lebenswelten, hat die Freiheitslounge als wertschätzenden und praxisnahen Raum geschaffen, der Wohlbefinden fördert – ohne abgehoben zu sein. Ihr Motto: „Umsteigen statt aussteigen“. Hier geht es nicht darum, alles hinter sich zu lassen, sondern neue Wege zu finden, die Freiheit mit Herz und Bodenständigkeit verbinden.

Was die Freiheitslounge Community bietet:

* Gemeinschaft und Austausch

Vernetze dich online mit Menschen, die deine Werte und Ziele teilen. Tausche dich in einer unterstützenden, sicheren Umgebung aus und lass dich von den Erfahrungen der Community und der Initiatorin inspirieren.

* Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung

Du gehst deinen Weg, Schritt für Schritt. Die Freiheitslounge bietet zahlreiche Ressourcen und praxisnahe Impulse, die deine persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung unterstützen.

* Aktive Beteiligung

Werde Teil einer dynamischen Gemeinschaft. Du hast die Möglichkeit, an spannenden Diskussionen, Qi Gong-Sessions, Meditationen, Community-Meetings und Mentorings wie „Programmiere dein NAVI in die Freiheit“ teilzunehmen. Bringe deine Ideen ein und gestalte die Zukunft der Community aktiv mit.

* Veranstaltungen und Abenteuer

Erlebe besondere Momente bei Workshops, Webinaren, Retreats oder Live-Abenteuern. Ob Auszeit-Retreats oder Workations – jede Veranstaltung schafft wertvolle Erinnerungen und tiefe Verbindungen.

Stimmen aus der Community:

„Liebe Petra, ich bin so dankbar, dass du mit deinen praxisnahen Ansätzen inspirierst. Du schaffst es, den Bogen zu spannen und spirituelle Freiheit und zugleich Erdverbundenheit greifbar zu machen, ohne abzuheben. Selbstbestimmung ist für mich jetzt das Schlüsselthema – danke, dass ich auf diesem Weg dabei sein darf!“

Die Themen in der Freiheitslounge:

* Umsteigen statt Aussteigen – Dein NAVI in die persönliche Freiheit (Mentoring)

* Langzeitreisen: Planung, Organisation, Tipps

* Ortsunabhängiges Leben und Arbeiten

* Neu ab Januar 2025: Sabbatical

* Leben als Teilzeit-Auswanderer

* ICH-Zeit integrieren

* Chillout vor Burnout: Achtsamkeit in der Natur, Qi Gong und Auszeit-Wissen

* Insider-Tipps zu Wohnmobilreisen, Länderwissen und mehr

Gemeinsam neue Horizonte entdecken – im eigenen Tempo!

Die Mitgliedschaft in der Freiheitslounge-Community ist ein Bekenntnis zu neuen Wegen, Selbstbestimmung und einem erfüllten Leben.

Lebe deine Freiheit – egal, was andere sagen oder denken!

Anmeldeplattform:

Die Freiheitslounge Community befindet sich auf der Plattform membado.io. Der kostenpflichtige Zugang ist möglich über https://www.membado.io/community/143/about?u=216

Im öffentlichen Bereich „Kurse“ sind Videos hinterlegt, die einen ersten Eindruck vermitteln.

